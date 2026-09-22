Ceny benzinu a nafty budou od 1. října znovu regulované

Vláda od 1. října znovu zavede regulaci cen pohonných hmot. Současně na jeden měsíc sníží spotřební daň z motorové nafty na evropské minimum. Podle Ministerstva financí opatření reaguje na růst cen ropy a pohonných hmot v souvislosti s konfliktem na Blízkém východě a omezením dodávek saúdské ropy evropským rafineriím.
„Toto opatření bude působit výrazně protiinflačně, uleví firmám i domácnostem a udrží ceny paliv v ČR na nejpříznivějších úrovních v EU,“ uvedla ministryně financí Alena Schillerová.
Spotřební daň z nafty klesne z 9,95 Kč na 8,011 Kč za litr. Po započtení DPH to podle ministerstva znamená zlevnění o 2,35 Kč na litr.
Stát bude denně určovat maximální ceny paliv
Ministerstvo financí bude zároveň každý pracovní den vyhlašovat maximální ceny benzinu a nafty pro následující den. Výpočet bude vycházet z třídenního průměru velkoobchodních cen a regulované marže 2,50 Kč za litr.
Dopad snížení spotřební daně na veřejné rozpočty ministerstvo odhaduje na zhruba 1,1 miliardy korun. Předchozí regulace cen pohonných hmot skončila 19. července.