Finance.cz  »  Spotřebitel

Ceny benzinu a nafty budou od 1. října znovu regulované

Veronika Němcová
Dnes

Sdílet

newsimg-new-benzin-nafta.jpg Autor: Pixabay
Přidat mezi oblíbené zdroje na Googlu

Vláda od 1. října znovu zavede regulaci cen pohonných hmot. Současně na jeden měsíc sníží spotřební daň z motorové nafty na evropské minimum. Podle Ministerstva financí opatření reaguje na růst cen ropy a pohonných hmot v souvislosti s konfliktem na Blízkém východě a omezením dodávek saúdské ropy evropským rafineriím.

„Toto opatření bude působit výrazně protiinflačně, uleví firmám i domácnostem a udrží ceny paliv v ČR na nejpříznivějších úrovních v EU,“ uvedla ministryně financí Alena Schillerová.

Spotřební daň z nafty klesne z 9,95 Kč na 8,011 Kč za litr. Po započtení DPH to podle ministerstva znamená zlevnění o 2,35 Kč na litr. 

Stát bude denně určovat maximální ceny paliv 

Ministerstvo financí bude zároveň každý pracovní den vyhlašovat maximální ceny benzinu a nafty pro následující den. Výpočet bude vycházet z třídenního průměru velkoobchodních cen a regulované marže 2,50 Kč za litr.

Dopad snížení spotřební daně na veřejné rozpočty ministerstvo odhaduje na zhruba 1,1 miliardy korun. Předchozí regulace cen pohonných hmot skončila 19. července.

V říjnu se zvýší cestovní náhrady, o kolik získají zaměstnanci víc za benzin při pracovní cestě? Přečtěte si také:

V říjnu se zvýší cestovní náhrady, o kolik získají zaměstnanci víc za benzin při pracovní cestě?

Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Portrét - Veronika Němcová

Veronika Němcová

Redaktorka Finance.cz. Věnuje se legislativním změnám v pracovním právu, sociální sféře a nájemních vztazích.

Kvíz týdne

Za kolik se kouřilo a pilo za socialismu? Zkuste si RETRO KVÍZ
1/14 otázek
Spustit kvíz


Komerční sdělení

Zajímavé odkazy

Daňové formuláře Daňové formuláře Mzdová kalkulačka Mzdová kalkulačka Veřejné registry Veřejné registry Převodník měn Převodník měn Rodičovský příspěvek Rodičovský příspěvek Kalkulačka superdávky Kalkulačka superdávky
Online školení: FAKTURACE V PRAXI DLE PLATNÉ LEGISLATIVY
VÍC INFO