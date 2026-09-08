Česká spořitelna od 11. září zvýší úroky u hypoték

Česká spořitelna od 11. září zvýší úrokové sazby u hypotečních úvěrů. Zdražení se týká všech nabízených délek fixace. Nejnižší sazba u nové hypotéky se zvýší z 5,09 na 5,39 procenta.
Nejmenší změna čeká klienty, kteří si zvolí jednoletou fixaci. Její sazba vzroste o 0,10 procentního bodu na 5,39 procenta. U fixací na dva a tři roky se sazba zvýší o 0,30 procentního bodu rovněž na 5,39 procenta. U delších fixací bude zdražení stejné, tedy o 0,30 procentního bodu.
Sazby pro novou hypotéku do výše 80 % hodnoty zastavované nemovitosti (LTV)
Zdroj: Česká spořitelna
Uvedené úrokové sazby zohledňují slevu za splácení z účtu u České spořitelny (ve výši 0,5 %), slevu za Hypotéku pro budoucnost (0,1 %) a slevu za Pojištění schopnosti splácet (0,1 %).
Podle České spořitelny stojí za růstem hypotečních sazeb především geopolitická situace a s ní související růst ceny peněz na finančních trzích.
Pro lidi, kteří o hypotéce teprve uvažují, znamená změna vyšší měsíční splátku při stejné výši úvěru. Konkrétní dopad se bude lišit podle výše hypotéky, délky splatnosti a zvolené fixace.