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Česká spořitelna od 11. září zvýší úroky u hypoték

Veronika Němcová
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Česká spořitelna Autor: Jan Vaca, Internet Info
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Česká spořitelna od 11. září zvýší úrokové sazby u hypotečních úvěrů. Zdražení se týká všech nabízených délek fixace. Nejnižší sazba u nové hypotéky se zvýší z 5,09 na 5,39 procenta.

Nejmenší změna čeká klienty, kteří si zvolí jednoletou fixaci. Její sazba vzroste o 0,10 procentního bodu na 5,39 procenta. U fixací na dva a tři roky se sazba zvýší o 0,30 procentního bodu rovněž na 5,39 procenta. U delších fixací bude zdražení stejné, tedy o 0,30 procentního bodu.

Sazby pro novou hypotéku do výše 80 % hodnoty zastavované nemovitosti (LTV)

Fixace

Úrokové sazby do 10. září 2026

Úrokové sazby od 11. září 2026

Fixace 1 rok

5,29 %

5,39 %

Fixace 2 roky

5,09 %

5,39 %

Fixace 3 roky

5,09 %

5,39 %

Fixace 4 roky

5,19 %

5,49 %

Fixace 5 let

5,29 %

5,59 %

Fixace 8 let

5,49 %

5,79 %

Fixace 10 let

5,69 %

5,99 %

Fixace 15 let

5,89 %

6,19 %

Fixace 20 let

6,09 %

6,39 %

Zdroj: Česká spořitelna

Uvedené úrokové sazby zohledňují slevu za splácení z účtu u České spořitelny (ve výši 0,5 %), slevu za Hypotéku pro budoucnost (0,1 %) a slevu za Pojištění schopnosti splácet (0,1 %). 

Podle České spořitelny stojí za růstem hypotečních sazeb především geopolitická situace a s ní související růst ceny peněz na finančních trzích.

Pro lidi, kteří o hypotéce teprve uvažují, znamená změna vyšší měsíční splátku při stejné výši úvěru. Konkrétní dopad se bude lišit podle výše hypotéky, délky splatnosti a zvolené fixace.

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Autor aktuality

Portrét - Veronika Němcová

Veronika Němcová

Redaktorka Finance.cz. Věnuje se legislativním změnám v pracovním právu, sociální sféře a nájemních vztazích.

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