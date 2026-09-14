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Chcete papírové oznámení o zvýšení důchodu v roce 2027? Žádost podejte do 30. září

Veronika Němcová
Dnes

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Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) ve vydané tiskové zprávě upozorňuje, že lidé, kteří chtějí dostat papírové oznámení o lednovém zvýšení důchodu, musí o jeho zaslání požádat nejpozději do 30. září 2026. Od ledna 2026 totiž ČSSZ tištěná valorizační oznámení automaticky nerozesílá všem důchodcům. 

Někteří důchodci za papírové oznámení nezaplatí 

Za zaslání papírového oznámení se účtuje poplatek podle aktuálního ceníku České pošty. Lidé narození před 1. lednem 1955 ho mají zdarma. Tištěné oznámení je možné získat bezplatně také osobně na kterékoli pobočce ČSSZ.

Žádost se ale netýká těch, kteří o zasílání tištěného oznámení požádali už v minulosti. Ti ji znovu podávat nemusí.

Klienti, kteří chtějí nově požádat o zasílání valorizačního oznámení v listinné podobě na poštovní adresu, tak mohou učinit prostřednictvím formuláře „Žádost o zasílání oznámení o zvýšení důchodu v listinné podobě“, dostupného na ePortálu ČSSZ. Pokud ji doručí až po 30. září, bude platit až pro další valorizaci.

Klienti, kteří mají zřízenou datovou schránku fyzické osoby, oznámení obdrží automaticky zdarma do své datové schránky.

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Autor aktuality

Portrét - Veronika Němcová

Veronika Němcová

Redaktorka Finance.cz. Věnuje se legislativním změnám v pracovním právu, sociální sféře a nájemních vztazích.

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