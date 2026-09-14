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Kino za 100 korun po celém Česku. Kino dny se uskuteční 19. a 20. září

Veronika Němcová
Dnes

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Sledování filmů, seriály, popcorn, kino, streaming Autor: Pixabay
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O víkendu 19. a 20. září proběhnou po celé České republice Kino dny, během kterých nabídnou zapojená kina vstupenky na běžné 2D projekce za jednotnou cenu 100 korun.

Do akce pořádané Asociací provozovatelů kin se podle aktuálního seznamu zapojí 192 kin ve 141 městech. Přidají se například také všechna kina CineStar, která kromě zlevněného vstupného chystají vlastní speciální program. Na programu bude například návrat populárního filmu Pulp Fiction nebo maraton všech pěti filmů série Hunger Games.

Nabídka a případný doprovodný program se liší podle jednotlivých kin. U některých speciálních formátů nemusí platit jednotná cena 100 korun.

Zde najdete seznam zapojených kin.

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Autor aktuality

Portrét - Veronika Němcová

Veronika Němcová

Redaktorka Finance.cz. Věnuje se legislativním změnám v pracovním právu, sociální sféře a nájemních vztazích.

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