Modrá pyramida od zítra zvyšuje úrok na stavebku na 3,5 %

Modrá pyramida od 1. dubna 2026 zvyšuje úrok na stavebním spoření a to na 3,5 % s tím, že klienti při započtení maximální státní podpory mohou dosáhnout ještě na vyšší sazbu. Zvýhodnění platí pro nově uzavřené smlouvy, ale i pro klienty, kteří již splnili nebo brzy splní šestiletou vázací dobu a budou pokračovat ve spoření i nadále navázáním na stávající smlouvu.
Kromě vyššího úroku se budou zvýhodněně spořit i vyšší částky
Kromě zvýšení garantované úrokové sazby na 3,5 % ročně se klienti také mohou těšit na výrazné rozšíření pásma, na které se tato sazba vztahuje – z dosavadních 300 tisíc korun nově až na 1 milion korun. Klient přitom má po celou dobu jistotu, že se mu úroková sazba po dobu šesti let nezmění.
Se státní podporou bude úrok ještě vyšší
Vedle úrokové sazby mohou klienti využít také státní podporu až 1 000 Kč ročně. Při typickém nastavení spoření tak může celkové průměrné zhodnocení dosahovat úrovně až kolem 4,95 % ročně, a to při započtení úroků a státní podpory.