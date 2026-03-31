Finance.cz  »  Účty a spoření

Modrá pyramida od zítra zvyšuje úrok na stavebku na 3,5 %

Lucie Balová Mečířová
Dnes

Sdílet

newsimg-new-penize-236.jpg Autor: Shutterstock

Modrá pyramida od 1. dubna 2026 zvyšuje úrok na stavebním spoření a to na 3,5 % s tím, že klienti při započtení maximální státní podpory mohou dosáhnout ještě na vyšší sazbu. Zvýhodnění platí pro nově uzavřené smlouvy, ale i pro klienty, kteří již splnili nebo brzy splní šestiletou vázací dobu a budou pokračovat ve spoření i nadále navázáním na stávající smlouvu.

Kromě vyššího úroku se budou zvýhodněně spořit i vyšší částky

Kromě zvýšení garantované úrokové sazby na 3,5 % ročně se klienti také mohou těšit na výrazné rozšíření pásma, na které se tato sazba vztahuje – z dosavadních 300 tisíc korun nově až na 1 milion korun. Klient přitom má po celou dobu jistotu, že se mu úroková sazba po dobu šesti let nezmění.

Je pro vás stavební spoření po snížení maximální státní podpory na 1000 Kč ročně ještě zajímavé?

Zobraz výsledek

Se státní podporou bude úrok ještě vyšší

Vedle úrokové sazby mohou klienti využít také státní podporu až 1 000 Kč ročně. Při typickém nastavení spoření tak může celkové průměrné zhodnocení dosahovat úrovně až kolem 4,95 % ročně, a to při započtení úroků a státní podpory.

Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Lucie Balová Mečířová

Redaktorka Finance.cz. Věnuje se především důchodovým tématům a změnám souvisejícím s dávkami.

Kvíz týdne

Nejnovější články

Zajímavé odkazy

Daňové formuláře Daňové formuláře Mzdová kalkulačka Mzdová kalkulačka Veřejné registry Veřejné registry Převodník měn Převodník měn Rodičovský příspěvek Rodičovský příspěvek Kalkulačka superdávky Kalkulačka superdávky

Dále u nás najdete

