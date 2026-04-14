Nový zákon umožní vládě regulovat ceny benzínu a nafty

Vláda schválila 13. dubna návrh zákona o regulaci cen pohonných hmot, který připravilo Ministerstvo financí. Nová legislativa má státu do budoucna umožnit rychleji a účinněji reagovat na mimořádné situace na trhu, například při výrazném růstu cen benzínu a nafty. Vláda zároveň navrhuje, aby zákon Poslanecká sněmovna projednala ve stavu legislativní nouze, což by mělo urychlit jeho schválení.
Ministerstvo financí už v minulosti využívalo různé nástroje ke zmírnění dopadů drahých pohonných hmot, od kontrol marží přes snižování daní až po cenová opatření. Nový zákon má tyto kroky doplnit a sjednotit do jednoho systému. Pokud projde legislativním procesem, získá vláda pravomoc určovat ceny pohonných hmot přímo prostřednictvím nařízení.
„Naším záměrem je vybavit stát legislativně robustním nástrojem, který v případě krize umožní reagovat operativně nejen současné, ale i jakékoliv budoucí vládě,“ uvedla ministryně financí Alena Schillerová.
Návrh vychází z předchozí regulace cen elektřiny a plynu
Podle ministryně nejde o zcela nový přístup, ale o rozšíření modelu, který stát využil už v roce 2022 při regulaci cen elektřiny a plynu. „Rozhodně nepřicházíme s něčím novým či nevyzkoušeným. Jdeme obdobnou legislativní cestou, kterou už v roce 2022 zvolila minulá vláda, a to v případě elektřiny a plynu. My dnes tento model v zásadě jen doplňujeme o další strategickou komoditu – o všechny pohonné hmoty, zejména benzín a naftu,“ doplnila ministryně.
Stát získá možnost rychle reagovat na vývoj trhu
Navrhovaná úprava má posílit akceschopnost státu a umožnit lépe kombinovat cenovou regulaci s dalšími nástroji, které už dnes existují například v energetickém zákoně a v zákoně o nouzových zásobách ropy.
Zastropování cen má být jen dočasné
Případné zastropování cen by mělo být vždy jen dočasné, maximálně na 12 měsíců. Zároveň by vláda musela průběžně vyhodnocovat, zda je takový zásah stále nutný.