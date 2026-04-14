Nový zákon umožní vládě regulovat ceny benzínu a nafty

Veronika Němcová
Dnes

Vláda schválila 13. dubna návrh zákona o regulaci cen pohonných hmot, který připravilo Ministerstvo financí. Nová legislativa má státu do budoucna umožnit rychleji a účinněji reagovat na mimořádné situace na trhu, například při výrazném růstu cen benzínu a nafty. Vláda zároveň navrhuje, aby zákon Poslanecká sněmovna projednala ve stavu legislativní nouze, což by mělo urychlit jeho schválení.

Ministerstvo financí už v minulosti využívalo různé nástroje ke zmírnění dopadů drahých pohonných hmot, od kontrol marží přes snižování daní až po cenová opatření. Nový zákon má tyto kroky doplnit a sjednotit do jednoho systému. Pokud projde legislativním procesem, získá vláda pravomoc určovat ceny pohonných hmot přímo prostřednictvím nařízení.

„Naším záměrem je vybavit stát legislativně robustním nástrojem, který v případě krize umožní reagovat operativně nejen současné, ale i jakékoliv budoucí vládě,“ uvedla ministryně financí Alena Schillerová.

Dnešní neotevření čerpacích stanic? Spekulace na budoucí růst PHM, hájí kroky vlády ministryně Schillerová Přečtěte si také:

Návrh vychází z předchozí regulace cen elektřiny a plynu

Podle ministryně nejde o zcela nový přístup, ale o rozšíření modelu, který stát využil už v roce 2022 při regulaci cen elektřiny a plynu. „Rozhodně nepřicházíme s něčím novým či nevyzkoušeným. Jdeme obdobnou legislativní cestou, kterou už v roce 2022 zvolila minulá vláda, a to v případě elektřiny a plynu. My dnes tento model v zásadě jen doplňujeme o další strategickou komoditu – o všechny pohonné hmoty, zejména benzín a naftu,“ doplnila ministryně.

Stát získá možnost rychle reagovat na vývoj trhu

Navrhovaná úprava má posílit akceschopnost státu a umožnit lépe kombinovat cenovou regulaci s dalšími nástroji, které už dnes existují například v energetickém zákoně a v zákoně o nouzových zásobách ropy. 

Zastropování cen má být jen dočasné

Případné zastropování cen by mělo být vždy jen dočasné, maximálně na 12 měsíců. Zároveň by vláda musela průběžně vyhodnocovat, zda je takový zásah stále nutný. 

Veronika Němcová

Redaktorka Finance.cz. Věnuje se legislativním změnám v pracovním právu, sociální sféře a nájemních vztazích.

KVÍZ: Ruská ekonomika v číslech: Potěmkinova vesnice či statný medvěd?
Nejnovější články

Končí lhůta pro papírová přiznání za rok 2025

Spoofing: boj s ním a co se v tomto směru chystá

Terabitové útoky jsou běžné, proměnlivé a trvají minuty

Jednotné měsíční hlášení se týká i jednatelů společností

Nachlazení, zápal plic, černý kašel. Laik nemusí rozdíl poznat

V psychiatrických stacionářích léčí osvětlením nebo v kuchyni

Apple pohořel v žebříčku opravitelnosti

Za švarcsystém má hrozit pokuta už jen zaměstnavatelům

Prolomení moderního šifrování může být blíž, než se očekávalo

Securitas ČR zažil rekordní rok, obrat přesáhl 2 miliardy

Šimon Churý (eD system): Nový přístav hybridní distribuce

Doplňující údaje zaměstnavatele pro JMHZ – podrobný manuál

Schneider Electric v ČR a SR nově vede Darko Lopotar

Anthropic vyvinul model schopný odhalovat tisíce zranitelností

Meta představuje nový AI model Muse Spark

Budoucnost bez dobíjení, Američané vyvíjejí jaderné baterie

Přeočkování proti záškrtu a černému kašli bude hrazené

Vytěžit bitcoin můžete i bez drahých investic do hardwaru

Peklo pro účetní. Jak vypadá digitalizace v podobě JMHZ

Evoluce hypoték: z antické zástavy se stal pilíř moderní ekonomiky