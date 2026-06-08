Od 1. července musí chovatelé nechat zapsat své psy do Centrální evidence psů. Formulář najdete zde

Od 1. července 2026 začne fungovat Centrální evidence psů (CEP), která se stane jediným oficiálním registrem psů v České republice. Pokud máte psa, nově už nebude stačit jeho evidence v některé ze soukromých databází. Zákonnou povinnost splníte pouze registrací v systému CEP, kterou provádí veterinární lékař na žádost chovatele.
Centrální evidence psů má shromažďovat základní údaje o psech a jejich chovatelích. Evidována budou například čísla čipů, informace o očkování proti vzteklině, plemeno, pohlaví nebo údaje o kastraci. Součástí registru budou také kontaktní údaje majitelů, které mohou pomoci při dohledání ztraceného psa.
Systém má zároveň umožnit evidenci ztracených a nalezených psů a usnadnit jejich návrat domů.
Registrace nebude automatická
Registrace je administrativní úkon, o který musí majitel psa veterináře výslovně požádat.
Veterinář má následně na provedení zápisu sedm dní. Za registraci může být účtován poplatek – jeho výši si každý veterinář určí sám.
Pro urychlení celého procesu doporučuje Komora veterinárních lékařů předem vyplnit formulář pro evidenci psa, který slouží jako podklad pro žádost o registraci. K dispozici je formulář také pro chovatele psa – firmu. Formulář poté předložíte vašemu veterináři.
Kdy je potřeba psa zaevidovat?
U štěňat platí, že musí být označena elektronickým čipem a zaregistrována ještě před předáním novému majiteli.
Majitelé starších psů musí zajistit jejich zaevidování nejpozději při nejbližším pravidelném přeočkování proti vzteklině. Údaje budou do systému doplňovány postupně právě při návštěvách veterinárních ordinací.
Za správnost a aktuálnost všech údajů odpovídá podle zákona chovatel.
Oceníte spuštění centrální evidence psů?
Jak se do systému přihlásí majitel psa?
Chovatelé budou moci do systému vstupovat podobně jako do jiných státních online služeb, například prostřednictvím Identity občana nebo bankovní identity. Některé údaje, například kontaktní informace nebo oznámení o ztrátě psa, si budou moci aktualizovat sami.
Centrální evidenci psů provozuje Komora veterinárních lékařů ČR. Přístup do systému budou mít také veterinární lékaři, Státní veterinární správa, Policie ČR a obce.
Postup pro přihlášení chovatele do systému popisuje video níže.