Od dnešního dne Lidl trvale zlevňuje vybrané oblíbené produkty

Obchodní řetězec Lidl dnes spouští novou cenovou strategii „Ceny v klidu. Trvale sníženo.“, která přináší trvale nízké ceny vybraných oblíbených produktů napříč sortimentem. Od 9. února tak zákazníci v prodejnách najdou celou řadu položek se stabilně nižší cenou, a to bez nutnosti sledovat akční nabídky.
Reakce na silnou orientaci Čechů na slevy
Lidl tím dle tiskové zprávy reaguje na nákupní chování českých spotřebitelů, kteří jsou podle dat agentury NIQ jedni z nejvíce „slevově orientovaných“ v Evropě. V minulém roce tvořily v tuzemských obchodech s potravinami a drogerií slevy až 58 % tržeb. Nová strategie má zákazníkům usnadnit plánování nákupu tím, že nabídne stabilní nízké ceny bez nutnosti čekat na akce.
„Naším cílem je, aby zákazníci mohli nakupovat podle svých potřeb, časových možností a s jistotou nízkých cen každý den. Právě proto vznikla strategie ‚Ceny v klidu. Trvale sníženo.‘, která přináší stabilní a férové ceny u oblíbených produktů napříč celým naším sortimentem. Díky ní mohou zákazníci nakupovat kdykoliv a bez cenového stresu. Jsme si jistí, že to zákazníci ocení.“ uvádí generální ředitel Lidl Česká republika Tomasz Kuźma.
Tato nová strategie navazuje na dřívější kroky řetězce, například na trvalé snížení cen všech bio produktů, které Lidl oznámil již na začátku letošního roku.
Nakupujete ve slevách a akcích?
Produkty, u kterých došlo k trvalému snížení cen
Celou nabídku produktů s trvale sníženými cenami najdete přímo na stránkách Lidlu v sekci „Ceny v klidu“.