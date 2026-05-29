Pospěšte si: Daň z nemovitosti musíte zaplatit do pondělí 1. června

Lucie Balová Mečířová


hypotéka, dům, bydlení, domov, domácnost, hypotéky Autor: Shutterstock

Jak je to se splatností daně z nemovitosti

Zákonný termín pro splatnost daně z nemovitých věcí pro rok 2026 letos připadá na 1. června. Pokud celková daňová povinnost poplatníka v rámci jednoho kraje nepřesahuje částku 5 000 Kč, je daň splatná jednorázově a to právě do 1. června 2026

V případech, kdy je daň vyšší než 5 000 Kč, legislativa umožňuje majitelům nemovitosti rozložit úhradu do dvou stejných splátek. První je splatná do 1. června 2026, druhá má splatnost do 30. listopadu 2026.

Kam zaplatit daň z nemovitosti?

Daň z nemovitosti platíte finančnímu úřadu v kraji, ve kterém nemovitost leží. Pokud jich pak vlastníte více a to ve více různých krajích, daň budete platit každému zvlášť na příslušný bankovní účet.

Finanční úřad

Číslo účtu

Finanční úřad pro hlavní město Prahu

7755–77628031/0710

Finanční úřad pro Středočeský kraj

7755–77628111/0710

Finanční úřad pro Jihočeský kraj

7755–77627231/0710

Finanční úřad pro Plzeňský kraj

7755–77627311/0710

Finanční úřad pro Karlovarský kraj

7755–77629341/0710

Finanční úřad pro Ústecký kraj

7755–77621411/0710

Finanční úřad pro Liberecký kraj

7755–77628461/0710

Finanční úřad pro Královéhradecký kraj

7755–77626511/0710

Finanční úřad pro Pardubický kraj

7755–77622561/0710

Finanční úřad pro Kraj Vysočina

7755–67626681/0710

Finanční úřad pro Jihomoravský kraj

7755–77628621/0710

Finanční úřad pro Olomoucký kraj

7755–47623811/0710

Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj

7755–77621761/0710

Finanční úřad pro Zlínský kraj

7755–47620661/0710

Specializovaný finanční úřad

7755–77620021/0710

Při bezhotovostním převodu je nutné věnovat zvýšenou pozornost formálním náležitostem platby, aby došlo k jejímu správnému spárování. 

Pokud nebudete daň hradit hotově složenkou, SIPEM anebo QR kódem, do bankovního příkazu k úhradě budete muset zadat i variabilní symbol. Tím je rodné číslo u fyzických osob a IČO u právnických osob.  

Dále doplníte ještě i konstantní symbol. Tím je 1148 pro bankovní převod, 1149 pro platbu složenkou na poště.

Lucie Balová Mečířová

Redaktorka Finance.cz. Věnuje se především důchodovým tématům a změnám souvisejícím s dávkami.

