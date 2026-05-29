Pospěšte si: Daň z nemovitosti musíte zaplatit do pondělí 1. června

Jak je to se splatností daně z nemovitosti
Zákonný termín pro splatnost daně z nemovitých věcí pro rok 2026 letos připadá na 1. června. Pokud celková daňová povinnost poplatníka v rámci jednoho kraje nepřesahuje částku 5 000 Kč, je daň splatná jednorázově a to právě do 1. června 2026.
V případech, kdy je daň vyšší než 5 000 Kč, legislativa umožňuje majitelům nemovitosti rozložit úhradu do dvou stejných splátek. První je splatná do 1. června 2026, druhá má splatnost do 30. listopadu 2026.
Kam zaplatit daň z nemovitosti?
Daň z nemovitosti platíte finančnímu úřadu v kraji, ve kterém nemovitost leží. Pokud jich pak vlastníte více a to ve více různých krajích, daň budete platit každému zvlášť na příslušný bankovní účet.
|
Finanční úřad
|
Číslo účtu
|
Finanční úřad pro hlavní město Prahu
|
7755–77628031/0710
|
Finanční úřad pro Středočeský kraj
|
7755–77628111/0710
|
Finanční úřad pro Jihočeský kraj
|
7755–77627231/0710
|
Finanční úřad pro Plzeňský kraj
|
7755–77627311/0710
|
Finanční úřad pro Karlovarský kraj
|
7755–77629341/0710
|
Finanční úřad pro Ústecký kraj
|
7755–77621411/0710
|
Finanční úřad pro Liberecký kraj
|
7755–77628461/0710
|
Finanční úřad pro Královéhradecký kraj
|
7755–77626511/0710
|
Finanční úřad pro Pardubický kraj
|
7755–77622561/0710
|
Finanční úřad pro Kraj Vysočina
|
7755–67626681/0710
|
Finanční úřad pro Jihomoravský kraj
|
7755–77628621/0710
|
Finanční úřad pro Olomoucký kraj
|
7755–47623811/0710
|
Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj
|
7755–77621761/0710
|
Finanční úřad pro Zlínský kraj
|
7755–47620661/0710
|
Specializovaný finanční úřad
|
7755–77620021/0710
Při bezhotovostním převodu je nutné věnovat zvýšenou pozornost formálním náležitostem platby, aby došlo k jejímu správnému spárování.
Pokud nebudete daň hradit hotově složenkou, SIPEM anebo QR kódem, do bankovního příkazu k úhradě budete muset zadat i variabilní symbol. Tím je rodné číslo u fyzických osob a IČO u právnických osob.
Dále doplníte ještě i konstantní symbol. Tím je 1148 pro bankovní převod, 1149 pro platbu složenkou na poště.