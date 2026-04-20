Potravinářská inspekce varuje před otrávenou dětskou výživou HiPP

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) upozorňuje, že se na českém trhu může objevit záměrně otrávená dětská výživa ve skleničkách značky HiPP. Na riziko upozornily rakouské úřady, případem se již zabývají kriminalisté.
Podle dostupných informací není míra ohrožení vysoká, inspekce však doporučuje zvýšenou opatrnost. Spotřebitelé by měli pečlivě kontrolovat neporušenost obalu a všímat si neobvyklého zápachu či vzhledu obsahu.
„V rámci probíhajícího šetření bylo zjištěno, že sklenice dětské výživy HIPP, se kterými bylo evidentně manipulováno, byly zajištěny také v České republice a na Slovensku. Při analýze těchto sklenic příslušné orgány zjistily, že obsahovaly jed na krysy. Dotčení maloobchodní partneři v obou zemích již preventivně odstranili všechny sklenice dětské výživy HIPP z prodeje," uvedla společnost HiPP na webových stránkách.
Jak poznat otrávenou výživu?
Pokud je obal poškozený, víčko již otevřené, chybí bezpečnostní „lupnutí“ nebo výrobek vykazuje jiné známky závady, neměli by jej lidé konzumovat. Inspekce doporučuje takový výrobek oddělit od ostatních potravin a vrátit prodejci.
Zdroj: Státní zemědělská a potravinářská inspekce