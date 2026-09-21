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Potřebujete 28. září nakoupit? Které obchody budou mít zavřeno?

Veronika Němcová
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Zavřené obchody ve svátek Autor: ChatGPT
Otevřené a zavřené obchody ve státní svátky v ČR
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Na pondělí 28. září připadá Den české státnosti. Velké obchody s prodejní plochou nad 200 metrů čtverečních proto musí zůstat zavřené.

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Zákaz se netýká všech obchodů. Bez ohledu na velikost prodejní plochy mohou mít otevřeno čerpací stanice, lékárny a prodejny ve zdravotnických zařízeních. Výjimka platí také pro obchody na letištích, vlakových a autobusových nádražích.

Zákaz se naopak vztahuje také na zastavárny, obchody s použitým zbožím a zařízení pro sběr a výkup odpadů, a to bez ohledu na jejich velikost.

Česká obchodní inspekce připomíná, že do prodejní plochy 200 metrů čtverečních se započítává celá plocha přístupná zákazníkům, včetně například zkušebních místností nebo prostoru za prodejními pulty.

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Autor aktuality

Portrét - Veronika Němcová

Veronika Němcová

Redaktorka Finance.cz. Věnuje se legislativním změnám v pracovním právu, sociální sféře a nájemních vztazích.

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