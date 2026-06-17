Prodáváte ovoce, zeleninu nebo houby? Výdělek se často musí zdanit

Prodej přebytků z vlastní zahrádky je u některých oblíbeným letním přivýdělkem. Ten ale za určitých okolností musí být uveden v přiznání k dani z příjmů fyzických osob a vypořádán s finančním úřadem.
Kdy se prodej ovoce a zeleniny nemusí danit?
Prodej ovoce, zeleniny, hub anebo třeba zavařenin se nemusí zdanit, jestliže splňuje definici příležitostného příjmu. Předně se tedy musí jednat o výdělečnou činnost, která je jen nahodilá a není konána pravidelně.
Druhým pravidlem je, že celkové příjmy z takových činností za celý rok nepřesáhnou 50 000 korun.
Za splnění obou podmínek je takový příjem z prodeje osvobozen od daně a nemusí být tedy uváděn v daňovém přiznání.
Chodíte na samosběry ovoce a zeleniny?
Kdy a jak vysoká daň se bude odvádět?
Pokud je prodej pravidelný anebo je z prodeje výnos vyšší než 50 000 Kč, výdělek musí být uveden v daňovém přiznání v sekci Ostatní příjmy. Vztahovat se na něj bude 15% daň z příjmů.
Na co si dát pozor, pokud prodáváte houby nebo lesní plody?
- Prodejci hub musí mít platné osvědčení o znalosti hub a prodávají-li houby nasbírané v lese za účelem podnikání, potřebují také živnostenské oprávnění.
- Prodej lesních plodů a hub ze sběru v lese by měl být vždy se souhlasem vlastníka lesa.
- Základem jsou pravidla poctivého prodeje – zejména vydávání dokladů o nákupu, uvádění správných cen a dodržování hygienických norem.