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Prodáváte ovoce, zeleninu nebo houby? Výdělek se často musí zdanit

Lucie Balová Mečířová
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Prodej přebytků z vlastní zahrádky je u některých oblíbeným letním přivýdělkem. Ten ale za určitých okolností musí být uveden v přiznání k dani z příjmů fyzických osob a vypořádán s finančním úřadem.

Kdy se prodej ovoce a zeleniny nemusí danit?

Prodej ovoce, zeleniny, hub anebo třeba zavařenin se nemusí zdanit, jestliže splňuje definici příležitostného příjmu. Předně se tedy musí jednat o výdělečnou činnost, která je jen nahodilá a není konána pravidelně. 

Druhým pravidlem je, že  celkové příjmy z takových činností za celý rok nepřesáhnou 50 000 korun.

Za splnění obou podmínek je takový příjem z prodeje osvobozen od daně a nemusí být tedy uváděn v daňovém přiznání.

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Kdy a jak vysoká daň se bude odvádět?

Pokud je prodej pravidelný anebo je z prodeje výnos vyšší než 50 000 Kč, výdělek musí být uveden v daňovém přiznání v sekci Ostatní příjmy. Vztahovat se na něj bude 15% daň z příjmů.

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Na co si dát pozor, pokud prodáváte houby nebo lesní plody?

  • Prodejci hub musí mít platné osvědčení o znalosti hub a prodávají-li houby nasbírané v lese za účelem podnikání, potřebují také živnostenské oprávnění.
  • Prodej lesních plodů a hub ze sběru v lese by měl být vždy se souhlasem vlastníka lesa.
  • Základem jsou pravidla poctivého prodeje – zejména vydávání dokladů o nákupu, uvádění správných cen a dodržování hygienických norem.
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Autor aktuality

Lucie Balová Mečířová

Lucie Balová Mečířová

Redaktorka Finance.cz. Věnuje se především důchodovým tématům a změnám souvisejícím s dávkami.

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