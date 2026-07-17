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U Monety si nově vložíte eura na účet přes bankomat

Lucie Balová Mečířová
Dnes

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Moneta Autor: Jan Vaca
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Nová funkce bankomatů od Monety umožňuje klientům banky vkládat eurobankovky. Tato služba však nebude dostupná ve všech bankomatech a ani pro všechny klienty Monety. Kdo ji teda bude moci využít?

Co je potřeba k vložení eur přes bankomat?

Pro využití služby potřebují klienti eurový účet vedený u Monety a platební kartu k němu. Založení i vedení účtu a vydání platební karty jsou zdarma, přičemž účet lze sjednat plně online během několika minut. Vklad následně probíhá stejně jako u korunové hotovosti, vložené prostředky jsou během několika minut připsány na eurový účet klienta.

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Kde všude lze vložit eurobankovky přes bankomat? 

Služba je dostupná ve všech krajských městech a také v příhraničních regionech, kde je využívání eura tradičně vyšší. Nová funkce tedy není kompletně na všech bankomatech, ale pouze na vybraných, jejichž seznam je k dispozici na webových stránkách Monety.

Banka bude případné rozšíření služby do dalších bankomatů vyhodnocovat na základě zájmu a využívání ze strany klientů.

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Autor aktuality

Lucie Balová Mečířová

Lucie Balová Mečířová

Redaktorka Finance.cz. Věnuje se především důchodovým tématům a změnám souvisejícím s dávkami.

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