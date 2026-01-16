V mnoha obcích se daň z nemovitosti letos snižuje

Už jen pár týdnů mají na podání daňového přiznání ti, kteří si buď koupili nemovitost,
prodali ji, nebo významně upravili. Někde bude poplatníky čekat milé překvapení v podobě snížené daně, jinde budou naopak nemile překvapeni.
V jakých obcích se letos snižuje daň z nemovitosti?
Příkladem města, kde lidé budou platit nižší daň u bytů, je Týnec nad Sázavou.
„Město výrazně snížilo místní koeficient u bytových jednotek z maximální hodnoty 5 na polovinu, tedy 2,5. U bytů snížilo daň i město Chodov v Karlovarském kraji — a to poté, co zastupitelé omylem daň v minulém období navýšili. Zmátl je systém koeficientů, které pro výpočet daně platí, a svou chybu už nestihli v termínu opravit. Protentokrát však již místní koeficient u obytných budov město snížilo z 1,6 na 0,5, jak původně zamýšlelo,“ udává příklady Petr Koubovský z poradenské společnosti RÖDL.
Dále pak ještě daň snížily třeba pražské části Kunratice, Šeberov a Zbraslav. „Koeficient ponížily z maximální hodnoty 5, a to na 4,5,“ podotýká Petr Koubovský.
Souhlasíte se zvýšením daně z nemovitosti?
Kde se daň na nemovitosti zvyšuje
„O něco složitější změna nastává v Rokytnici nad Jizerou. Pro obytné domy a byty obývané lidmi bez trvalého pobytu se místní koeficient vyhláškou zvedá ze 2 na 5, avšak současně je dle opatření obecné povahy ponechán místní koeficient ve výši 2 u nemovitostí ve vlastnictví rezidentů s trvalým pobytem,“ sděluje Petr Koubovský.
Kde se ještě daň letos zvyšuje, je město Děčín. Ten svůj místní nízký koeficient zvýšil z 1 na 2. Další pak je i Nové Město na Moravě. To zvyšuje koeficient pro okrajové části města z 1,4 na 1,6 a u rekreačních nemovitostí dokonce na 1,9.
Do kdy podat daňové přiznání k dani z nemovitosti?
Přiznání k dani z nemovitých věcí se tradičně podává do konce ledna. Tentokrát nicméně připadá poslední den v měsíci na víkend, tak mají dotčení daňoví poplatníci čas až do pondělí 2. února.