Výhodné nabídky v PENNY startují od zítřka

Veronika Němcová
Dnes

newsimg-new-obchody-22.jpg Autor: Shutterstock

Obchodní řetězec PENNY mění od zítřka svou letákovou strategii. Nově začne akční týden už ve středu a potrvá až do následujícího úterý. Zákazníci si tak budou moci výhodné ceny užít o den dříve, než byli doposud zvyklí.

Důvodem je dle obchodního řetězce dlouhodobě vysoký zájem o letákové akce, který v minulých letech udělal ze čtvrtka nejsilnější nákupní den v týdnu. PENNY se proto rozhodlo na toto chování zákazníků navázat a posunout start akční nabídky ještě blíž začátku týdne. Podle vedení společnosti je nabídka natolik silná, že není potřeba čekat až na čtvrtek.

„Nejlepší akce jsou v PENNY a zákazníci to vědí. Máme tak silnou nabídku, že není důvod čekat na čtvrtek. Proto nově startujeme už ve středu,“ říká Vít Vojtěch, vedoucí strategického marketingu PENNY.

Super víkend potrvá déle

Změna se dotkne i oblíbeného super víkendu. Ten nově začne už v pátek a potrvá až do neděle, tedy o jeden den déle než dosud. Zákazníci si tak budou moci víkendové nákupy lépe naplánovat.

Nový akční leták bude k dispozici od středy 4. února a první super víkendové nabídky začnou platit v pátek 6. února.

Autor aktuality

Veronika Němcová

Veronika Němcová

Redaktorka Finance.cz. Věnuje se legislativním změnám v pracovním právu, sociální sféře a nájemních vztazích.

