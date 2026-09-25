Zdravotní pojišťovnu můžete změnit do konce září. Jak na to a co vás čeká

Pokud zvažujete změnu zdravotní pojišťovny, máte na ni už jen několik dní. Přihlášku k nové zdravotní pojišťovně je možné podat do 30. září 2026. Pokud tento termín stihnete, stanete se jejím pojištěncem od 1. ledna 2027.
Jak zdravotní pojišťovnu změnit
Změnu není možné provést kdykoliv během roku. Zákon umožňuje přeregistraci pouze jednou za 12 měsíců a vždy k prvnímu dni kalendářního pololetí, tedy k 1. lednu nebo 1. červenci. Přihlášku je proto nutné podat v předchozím čtvrtletí – pro lednovou změnu od 1. července do 30. září.
Přihlášku podáváte přímo u zdravotní pojišťovny, ke které chcete přejít. Vyřídit ji můžete např. osobně na pobočce, elektronicky prostřednictvím jejího portálu nebo jiným způsobem, který pojišťovna umožňuje. Podmínkou je řádně vyplněná a podepsaná přihláška. Současnou zdravotní pojišťovnu o odchodu informovat nemusíte. Přeregistraci mezi sebou vyřídí zdravotní pojišťovny.
Pokud tedy přihlášku podáte do 30. září, nemusíte čekat na žádné další potvrzení, abyste věděli, kdy změna nastane. Od 1. ledna 2027 už budete pojištěni u nové zdravotní pojišťovny. Do té doby ale zůstáváte klientem své současné pojišťovny.
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Po změně musíte vyřídit ještě několik věcí
Pojištěnec musí původní zdravotní pojišťovně vrátit průkaz pojištěnce, a to do osmi dnů od data změny. Od 1. ledna 2027 se zároveň budete prokazovat průkazem nové zdravotní pojišťovny. Pokud jste zaměstnanec, musíte změnu oznámit zaměstnavateli nejpozději do osmi dnů od jejího provedení.
Změnu je vhodné oznámit také praktickému lékaři, specialistům a dalším zdravotnickým zařízením, která navštěvujete.