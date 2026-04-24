Zítra proběhne každoroční jarní potravinová sbírka

Fyzicky můžete v potravinové sbírce pomoci už zítra 25. dubna. Online na to máte čas ještě dalších několik dní. Zapojte se do projektu a darujte jídlo nebo drogerii např. opuštěným seniorům, matkám samoživitelkám, rodinám v krizi, lidem bez domova nebo osobám s duševním a tělesným postižením.
Kde proběhne potravinová sbírka?
V sobotu 25. dubna 2026 proběhne potravinová sbírka v kamenných prodejnách partnerských obchodů Albert, BILLA, COOP, dm drogerie markt, Globus, Hruška/Flop Top, Kaufland, Lidl, MAKRO, PENNY, Rossmann, Tescoa Teta drogerie.
V některých prodejnách najdete za pokladnami boxy, do kterých můžete darované trvanlivé potraviny nebo drogistické zboží vložit. Jinde vám bude umožněno přispět přímo na pokladně finanční částkou.
Sbírka potravin pak bude probíhat od 8:00 do 18:00. Nejbližší obchod, kde můžete přispět, si můžete najít na webu sbirkapotravin.cz.
Do sbírky se můžete zapojit i online
Pokud se nestihnete dnes fyzicky zapojit, nevadí. Přispět je možné i online a to prostřednictvím partnerských eshopů dm drogerie, iTesco, Košík.cz, Rohlík.cz a Teta drogerie.
Sbírka online probíhá už od 21. dubna a skončí 5. května.
