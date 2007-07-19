Finance.cz  »  Pojištění  »  Připojistěte si veškerá cestovní rizika

Připojistěte si veškerá cestovní rizika

Základní cestovní pojištění, jak už plyne z jeho názvu, většinou kryje jen základní rizika. Pokud chcete mít na svých cestách větší jistotu, můžete se připojistit například proti stornu cesty, úrazu či odpovědnosti.
Michal Ruml
19. 7. 2007

Téma týdne: Cestovní pojištění v kostce

Chystáte se na pracovní cestu nebo dovolenou v zahraničí? Pak nezapomeňte na odpovídající pojištění. Cestovní pojištění vám umožní vycestovat do zahraničí s vědomím jistoty, že jste zabezpečeni pro případ náhlého onemocnění, úrazu, ztráty zavazadel nebo jiných nesnází. Cestovní pojištění je možné uzavřít jednoduše pohodlně a hlavně rychle on-line na našem serveru.

Cestovní pojištění lze sjednat buď jako základní pojištění, tedy léčebné výlohy cestovního pojištění nebo jako léčebné výlohy a balíček různých připojištění. Samozřejmě lze kombinovat léčebné výlohy jen s některým připojištěním, záleží vždy na vaší volbě. Při rozhodování o připojištění přihlédněte k užitku, které vám připojištění může přinést, především pak pojistnému riziku, na které se pojištění vztahuje. Některé pojišťovny neposkytují připojištění jednotlivě, ale jen pouze léčebné výlohy nebo pouze kompletní balíček.

Sjednat lze tyto typy připojištění:

  • Úrazové připojištění - smrt úrazem, trvalé následky úrazu, denní odškodné
  • Připojištění zavazadel – ztráta, zničení, poškození zavazadel – se stanoveným limitem plnění na jedno zavazadlo
  • Připojištění odpovědnosti – odpovědnost za škody, které způsobí pojištěný třetí osobě či osobám na majetku či na zdraví
  • Připojištění storna cesty – náhrada stornovacích poplatků, které požaduje cestovní kancelář při zrušení cesty, když má pojištěný oprávněný důvod, že nemůže odjet

Co musí učinit pojištěný v případě pojistné události?

Ani připojištění nedokáže zabránit pojistné události. Pojištěný by však měl učinit vše k odvrácení pojistné události a ke snížení rozsahu jejích následků, především bez zbytečného odkladu vyhledat po úrazu nebo  při onemocnění lékařské ošetření. Dále je povinen řídit se pokyny pojistitele a pojistitelem pověřené asistenční služby. V případě hospitalizace je povinen, pokud mu to jeho zdravotní stav dovoluje, vždy kontaktovat asistenční službu a tuto skutečnost nahlásit. Tuto povinnost pojištěný nemá, pokud hospitalizace byla s asistenční službou předem konzultována nebo asistenční službou přímo zprostředkována.

Nedojde-li k přímému vyrovnání nákladů, je pojištěný povinen:

  • vyžádat si lékařský nález o své diagnóze, provedených výkonech a o předepsaných medikamentech
  • bez zbytečného odkladu uplatnit náhradu nákladů pojištění u pojistitele
  • předložit pojistiteli lékařský nález společně s originály účtů či faktur a lékařských předpisů, které prokazují výši nároků
  • na vyzvání pojistitele se podrobit vyšetření lékařem, kterého pojistitel určí, nebo klinickému pozorování
  • předložit pojistiteli policejní protokol, pokud pojistná událost nastala v souvislosti s dopravní nehodou
  • zajistit na vlastní náklady překlad lékařského nálezu, není-li vystaven v jazyce anglickém, francouzském, německém, španělském, italském nebo ruském
Dovolená je dobou odpočinku. Ani v této době se však nevyhneme nepříjemnostem. Pomoci nám může cestovní pojištění, kterému se věnujeme v naší pravidelné rubrice finančních tipů a triků! Dozvíte se, proč se pojistit, co to jsou léčebné výlohy a výluky z pojištění, jaké lze zvolit připojištění nebo k čemu jsou asistenční služby.
