Pojištění finanční ztráty KoopGAP

Největší propad ceny zaznamenáváme u nových aut v průběhu prvních tří let jejich stáří. Pro tato vozidla Kooperativa přichází s pojištěním finanční ztráty, která je způsobena rozdílem mezi obvyklou cenou vozidlav době pojistné události a pořizovací cenou.
16. 7. 2012

Pojištění kryje riziko finanční ztráty v důsledku odcizení vozidla nebo totální škody.

Nejzajímavější bude toto pojištění pro majitele zánovních vozidel. Do dvou let stáří jim v případě odcizení nebo totální škody vyplatíme plnou pořizovací cenu“, upozorňuje na výhodnost pojištění Václav Runštuk z Úseku pojištění motorových vozidel.

Kooperativa nabízí KoopGAP jako doplňkové pojištění k havarijnímu pojištění pro osobní automobily, které jsou mladší než 3 roky. Klient si může připojistit také spoluúčast. „To znamená, že při výplatě pojistného plnění obdrží celou částku a nebude mu odečtena ani spoluúčast, jak je to u havarijního pojištění běžné“, doplňuje Václav Runštuk.

Pojistné je stanoveno dle výše pojistné částky, tj. pořizovací ceny vozidla. Kooperativa rozlišuje následujících pět pásem:

V současné době je u Kooperativy havarijně pojištěno 375 tisíc vozidel. Po produktu NA100PRO, kdy klient získá přímou likvidaci a stoprocentní úhradu škody v případě nezaviněné havárie, Kooperativa nabízí další novinku v havarijním pojištění nejen pro majitele nových, ale i zánovních vozidel.

