Kdy se vlastně slaví Den matek?

Den matek je velmi různorodý svátek, který se slaví sice po celém světě, ale vždycky jindy.
Kdy se slaví Den matek?
- V Česku je tradičním Dnem matek druhá neděle v květnu. Letos se Den matek slaví 10. května, v roce 2027 pak 9. května.
- Na Slovensku se Den matek slaví stejně jako v Česku.
- 10. května oslaví den matek i v USA, ostatně tento svátek vychází z americké tradice.
- Druhou květnovou neděli svátek matek slaví i mnoho dalších zemí, kromě USA se slaví i v Kanadě, asi v polovině zemí EU a v mnoha dalších zemích na celém světě.
- Ve Velké Británii a Irsku se slaví čtvrtou postní neděli. Je to tak svátek navázaný na Velikonoce. Letos Den matek připadá na 15. března 2026.
- V Norsku se slaví druhou únorovou neděli, letos tak tento svátek oslavili 8. února 2026.
- 8. března je Mezinárodní den žen a v několika zemích světa je tento den spojen se svátkem matek. V Evropě se tak Den matek slaví stejně jako MDŽ v Rusku a Bělorusku a v některých balkánských státech.
- V řadě arabských států se svátek matek slaví na den jarní rovnodennosti, tedy 20. března.
- Ve Slovinsku mají oslavu 10. května.
- První neděli v květnu (3. května 2026) slaví ve Španělsku, Portugalsku, Maďarsku a Lotyšsku.
- V Polsku 26. května.
- Ve Francii a ve frankofonních zemích, které v historii byly po nějakou dobu pod vlivem Francie, se nejčastěji slaví poslední neděli v květnu (případně první neděli v červnu), tedy 31. května 2026.
- V Lucembursku se slaví druhou červnovou neděli, 14. června 2026.
Historie Dne matek
Den matek se slaví jako vzpomínka na Annu Marii Reeves Jarvisovou, která bojovala za práva matek během americké občanské války. Za uznání Dne matek jako amerického svátku se zasadila její dcera Anna Marie.
Poprvé se tento svátek slavil v USA na začátku dvacátého století, v roce 1907. O rok později už byl tento den slaven veřejně a o několik let později v roce 1914 byl uznán jako celonárodní svátek. Postupně se Den matek rozšířil i do dalších zemí světa.
Den matek v ČR
Den matek se v Československu slavil už za první republiky, poprvé v roce 1923. Jako svátek ho propagovala Alice Masaryková, dcera Tomáše Garriqua Masaryka, našeho prvního prezidenta. Během studené války byl však tento den potlačován v rámci sovětského bloku a místo něj se mohutně slavil Mezinárodní den žen (8. března).
Po roce 1989 se ovšem Den matek znovu slaví, i když je pravda, že v Česku je stále více známý MDŽ, i přes negativní nádech dne socialistických žen. V některých bývalých socialistických zemích došlo ke sloučení obou svátků, které se tak oba nyní slaví 8. března, například v Rusku nebo na Balkáně.
