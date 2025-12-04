Jak vycházejí státní svátky v roce 2026? Kdy musí velké obchody zůstat zavřeny?

Státní svátky a ostatní svátky jsou památné dny, kdy slavíme Velikonoce, Vánoce, narozeniny českého státu, konec druhé světové války a jiné významné dny.
Celkem na rok 2026 vychází 8 státních a 5 ostatních svátků (dní pracovního volna), což platí každý rok. Na všední dny v roce 2025 připadlo 10 svátků, o jeden více bude v roce 2026.
Vánoční svátky 2025 začínají ve středu
V roce 2025 vychází Štědrý den na středu, další dva vánoční svátky tak budou ve čtvrtek a v pátek.
Krátce potom už nás čeká Nový rok 2026. Silvestr svátkem není, je to běžný pracovní den, v roce 2025 vychází na středu. Nový rok v roce 2026 bude ve čtvrtek.Děti se vrátí do školních lavic v pondělí 5. ledna 2026.
Velikonoční svátky v roce 2026 budou na začátku dubna
Velikonoční svátky v roce 2026 vycházejí na začátek dubna, Velký pátek připadá na 3. dubna 2026 a Velikonoční pondělí pak bude 6. dubna 2026.
Děti budou mít prázdniny od čtvrtka 2. dubna 2026.
Jak vycházejí svátky v květnu 2026?
Květnové svátky, Svátek práce a Den vítězství, 1. a 8. května, připadají na pátek.
V červenci 2026 jsou svátky částečně o víkendu
Začátek léta a prázdnin už tradičně patří dvěma velkým českým svátkům a také prodlouženým víkendům a dovoleným. Dětem začínají velké letní prázdniny v úterý 30. června a mají dva měsíce volna. Příchod slovanských věrozvěstů a Den upálení mistra Jana Husa v roce 2026 připadají na neděli a pondělí.
Podzimní svátky v roce 2026
Podzimní svátky vycházejí v roce 2026 na následující dny:
- 28. září a Den české státnosti připadne na pondělí
- 28. října aneb výročí samostatného českého státu oslavíme ve středu
- 17. listopad, tedy výročí Sametové revoluce a den studentů, pak připadá na úterý
Vánoční svátky 2026 začínají ve čtvrtek
Štědrý den roku 2026 bude ve čtvrtek, v pátek nás pak čeká Boží hod, v sobotu pak svatý Štěpán.
Nový rok 2027 bude v pátek.
Na které svátky musejí mít obchody zavřeno?
V roce 2016 vstoupil v platnost zákon, který omezuje prodej ve velkých provozovnách během vybraných svátků. Týká se to obchodů, jejichž prodejní plocha je větší než 200 metrů čtverečních. Tyto obchody budou zavřeny například 8. května, na sv. Václava či na Vánoce. Připravte se tedy dopředu, a pokud jste se chtěli projít po nákupním centru, asi budete muset změnit plány. Nakoupit si můžete v obchodech, jejichž rozloha je menší než 200 m2, nebo na benzinových pumpách, v lékárnách, obchodech na letištích, na nádražích a v nemocnicích.
Jak vycházejí státní svátky v roce 2026?
Tabulka státních svátků v roce 2026, zavřené obchody zvýrazněny tučným písmem:
|Datum
|Den v týdnu
|Svátek
|1. 1. 2026
|Čtvrtek
|Den obnovy samostatného českého státu, Nový rok
|3. 4. 2026
|Pátek
|Velký pátek
|6. 4. 2026
|Pondělí
|Velikonoční pondělí
|1. 5. 2026
|Pátek
|Svátek práce
|8. 5. 2026
|Pátek
|Den vítězství
|5. 7. 2026
|Neděle
|Den slovanských věrozvěstů
Cyrila a Metoděje
|6. 7. 2026
|Pondělí
|Den upálení mistra Jana Husa
|28. 9. 2026
|Pondělí
|Den české státnosti
|28. 10. 2026
|Středa
|Den vzniku samostatného Československa
|17. 11. 2026
|Úterý
|Den boje za svobodu a demokracii
|24. 12. 2026
|Čtvrtek
|Štědrý den
|25. 12. 2026
|Pátek
|1. svátek vánoční
|26. 12. 2026
|Sobota
|2. svátek vánoční
|31. 12. 2026
|Čtvrtek
|Silvestr – není svátek ani volno
|1. 1. 2027
|Pátek
|Den obnovy samostatného českého státu, Nový rok