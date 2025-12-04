Jak vycházejí státní svátky v roce 2026? Kdy musí velké obchody zůstat zavřeny?

Rok 2025 se chýlí ke konci a čekají nás vánoční svátky. Jak vychází státní svátky v příštím roce? Kdy budou mít obchody na svátky zavřeno?
Redakce
4. 12. 2025

Státní svátky a ostatní svátky jsou památné dny, kdy slavíme Velikonoce, Vánoce, narozeniny českého státu, konec druhé světové války a jiné významné dny.

Celkem na rok 2026 vychází 8 státních a 5 ostatních svátků (dní pracovního volna), což platí každý rok. Na všední dny v roce 2025 připadlo 10 svátků, o jeden více bude v roce 2026.

Vánoční svátky 2025 začínají ve středu

V roce 2025 vychází Štědrý den na středu, další dva vánoční svátky tak budou ve čtvrtek a v pátek.

Krátce potom už nás čeká Nový rok 2026. Silvestr svátkem není, je to běžný pracovní den, v roce 2025 vychází na středu. Nový rok v roce 2026 bude ve čtvrtek.Děti se vrátí do školních lavic v pondělí 5. ledna 2026.

Velikonoční svátky v roce 2026 budou na začátku dubna

Velikonoční svátky v roce 2026 vycházejí na začátek dubna, Velký pátek připadá na 3. dubna 2026 a Velikonoční pondělí pak bude 6. dubna 2026.

Děti budou mít prázdniny od čtvrtka 2. dubna 2026.

Jak vycházejí svátky v květnu 2026?

Květnové svátky, Svátek práce a Den vítězství, 1. a 8. května, připadají na pátek.

V červenci 2026 jsou svátky částečně o víkendu

Začátek léta a prázdnin už tradičně patří dvěma velkým českým svátkům a také prodlouženým víkendům a dovoleným. Dětem začínají velké letní prázdniny v úterý 30. června a mají dva měsíce volna. Příchod slovanských věrozvěstů a Den upálení mistra Jana Husa v roce 2026 připadají na neděli a pondělí.

Podzimní svátky v roce 2026

Podzimní svátky vycházejí v roce 2026 na následující dny:

  • 28. září a Den české státnosti připadne na pondělí
  • 28. října aneb výročí samostatného českého státu oslavíme ve středu
  • 17. listopad, tedy výročí Sametové revoluce a den studentů, pak připadá na úterý

Vánoční svátky 2026 začínají ve čtvrtek

Štědrý den roku 2026 bude ve čtvrtek, v pátek nás pak čeká Boží hod, v sobotu pak svatý Štěpán.

Nový rok 2027 bude v pátek.

Na které svátky musejí mít obchody zavřeno?

V roce 2016 vstoupil v platnost zákon, který omezuje prodej ve velkých provozovnách během vybraných svátků. Týká se to obchodů, jejichž prodejní plocha je větší než 200 metrů čtverečních. Tyto obchody budou zavřeny například 8. května, na sv. Václava či na Vánoce. Připravte se tedy dopředu, a pokud jste se chtěli projít po nákupním centru, asi budete muset změnit plány. Nakoupit si můžete v obchodech, jejichž rozloha je menší než 200 m2, nebo na benzinových pumpách, v lékárnách, obchodech na letištích, na nádražích a v nemocnicích.

Jak vycházejí státní svátky v roce 2026?

Tabulka státních svátků v roce 2026, zavřené obchody zvýrazněny tučným písmem:

Datum Den v týdnu Svátek
1. 1. 2026 Čtvrtek Den obnovy samostatného českého státu, Nový rok
3. 4. 2026 Pátek Velký pátek
6. 4. 2026 Pondělí Velikonoční pondělí
1. 5. 2026 Pátek Svátek práce
8. 5. 2026 Pátek Den vítězství
5. 7. 2026 Neděle Den slovanských věrozvěstů
Cyrila a Metoděje
6. 7. 2026 Pondělí Den upálení mistra Jana Husa
28. 9. 2026 Pondělí Den české státnosti
28. 10. 2026 Středa Den vzniku samostatného Československa
17. 11. 2026 Úterý Den boje za svobodu a demokracii
24. 12. 2026 Čtvrtek Štědrý den
25. 12. 2026 Pátek 1. svátek vánoční
26. 12. 2026 Sobota 2. svátek vánoční
31. 12. 2026 Čtvrtek Silvestr – není svátek ani volno
1. 1. 2027 Pátek Den obnovy samostatného českého státu, Nový rok

