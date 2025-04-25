Jak budou otevřené obchody 1. a 8. května? Kdy musí zavřít?

Aktualizováno dnes 17:05
Už několik let platí zákon, že během vybraných státních svátků musejí být obchody zavřené. Májové svátky letos vycházejí na pátek. Jak budou v tyto dny otevřené obchody?
25. 4. 2025

Svátky 1. a 8. května 2026 vycházejí na pátek

Květnové svátky v roce 2026 připadnou na pátek, další „sváteční“ pracovní volno nás potom čeká až v červenci. Jak budou otevřené obchody na květnové svátky?

Otevřené obchody a květnové svátky

Od roku 2016 platí v Česku zákon, který zakazuje prodej ve velkých prodejnách v maloobchodě a velkoobchodě během vybraných státních svátků.

Zákon zamezuje otevřít prodejnám, jejichž plocha přesahuje 200 m2. Tyto obchody nemohou otevřít na Nový rok, na Velikonoční pondělí, během Vánoc, na Den české státnosti v září a na Den vzniku samostatného československého státu v říjnu. A také na Den vítězství 8. května. Zákon se vztahuje na prodejny i výdejny, nevztahuje se na e-shopy.

Jak budou otevřeny obchody v květnové svátky?

  • Ve pátek 1. května 2026 mohou mít OTEVŘENO.
  • Ve pátek 8. května 2026 budou mít ZAVŘENO.

Zákon o zavřených obchodech na svátky neplatí u těchto výjimek:

  • prodejny menší než 200 m2,
  • čerpací stanice,
  • lékárny a prodejny ve zdravotnických zařízeních,
  • prodejny například na letištích nebo vlakových a autobusových nádražích,
  • prodej během vyhlášeného stavu nebezpečí nebo nouzového stavu, během vyhlášeného stavu války a během ohrožení státu.

Na které obchody se zákon o uzavřených prodejnách nevztahuje?

Zákon se nevztahuje na malé obchody a prodejny a také na e-shopy, na internetu můžete nakupovat o sto šest. Ale i na tyto obchody má zákon dopady. Například e-shopy, které mají velké výdejny, musejí výdej také uzavřít. A malé obchody, které jsou v obchodních centrech, se zase musejí vyrovnat s tím, že samotné obchodní centrum bude během svátků zavřené. Případně bude obchodní centrum otevřené, ale přijde do něj méně lidí, protože všechny velké obchody v rámci OC musejí zavřít.

Na druhou stranu zákon o zavřených obchodech během státních svátků přinesl částečné výhody například pro malé obchody mimo obchodní centra. Ty otevřely a díky tomu, že velké obchody byly zavřené, lákaly nové nakupující. Například malé večerky tak mohou během těchto svátků realizovat nečekané zisky. Stejně tak e-shopy.

skoleni

Rovněž zákon neplatí při vyhlášeném nouzovém stavu.

Jak vycházejí květnové svátky v roce 2027?

V roce 2027 budou květnové svátky v sobotu.

