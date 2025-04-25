Jak budou otevřené obchody 1. a 8. května? Kdy musí zavřít?

Svátky 1. a 8. května 2026 vycházejí na pátek
Květnové svátky v roce 2026 připadnou na pátek, další „sváteční“ pracovní volno nás potom čeká až v červenci. Jak budou otevřené obchody na květnové svátky?
Otevřené obchody a květnové svátky
Od roku 2016 platí v Česku zákon, který zakazuje prodej ve velkých prodejnách v maloobchodě a velkoobchodě během vybraných státních svátků.
Zákon zamezuje otevřít prodejnám, jejichž plocha přesahuje 200 m2. Tyto obchody nemohou otevřít na Nový rok, na Velikonoční pondělí, během Vánoc, na Den české státnosti v září a na Den vzniku samostatného československého státu v říjnu. A také na Den vítězství 8. května. Zákon se vztahuje na prodejny i výdejny, nevztahuje se na e-shopy.
Jak budou otevřeny obchody v květnové svátky?
- Ve pátek 1. května 2026 mohou mít OTEVŘENO.
- Ve pátek 8. května 2026 budou mít ZAVŘENO.
Zákon o zavřených obchodech na svátky neplatí u těchto výjimek:
- prodejny menší než 200 m2,
- čerpací stanice,
- lékárny a prodejny ve zdravotnických zařízeních,
- prodejny například na letištích nebo vlakových a autobusových nádražích,
- prodej během vyhlášeného stavu nebezpečí nebo nouzového stavu, během vyhlášeného stavu války a během ohrožení státu.
Na které obchody se zákon o uzavřených prodejnách nevztahuje?
Zákon se nevztahuje na malé obchody a prodejny a také na e-shopy, na internetu můžete nakupovat o sto šest. Ale i na tyto obchody má zákon dopady. Například e-shopy, které mají velké výdejny, musejí výdej také uzavřít. A malé obchody, které jsou v obchodních centrech, se zase musejí vyrovnat s tím, že samotné obchodní centrum bude během svátků zavřené. Případně bude obchodní centrum otevřené, ale přijde do něj méně lidí, protože všechny velké obchody v rámci OC musejí zavřít.
Na druhou stranu zákon o zavřených obchodech během státních svátků přinesl částečné výhody například pro malé obchody mimo obchodní centra. Ty otevřely a díky tomu, že velké obchody byly zavřené, lákaly nové nakupující. Například malé večerky tak mohou během těchto svátků realizovat nečekané zisky. Stejně tak e-shopy.
Rovněž zákon neplatí při vyhlášeném nouzovém stavu.
Jak vycházejí květnové svátky v roce 2027?
V roce 2027 budou květnové svátky v sobotu.