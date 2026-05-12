Podpora v nezaměstnanosti se v roce 2026 razantně zvýšila. Mají na ni ale nárok i důchodci?

Společně se změnami v zákoníku práce došlo i ke změnám zákona o zaměstnanosti 435/2004 Sb., který mj. pojednává právě i o podpoře v nezaměstnanosti, její výši a nároku na ni, což jsou navíc i hlavní parametry, které se v roce 2026 změnily. My si dnes navíc rozebereme, zda mohou podporu čerpat i osoby v invalidním, předčasném nebo starobním důchodu a v jakých případech se dokonce doba pobírání důchodu započítává do nároku na tuto dávku.
Podpora v nezaměstnanosti je o dost vyšší než loni
Aby vůbec vznikl nárok na podporu v nezaměstnanosti, musí žadatel splnit potřebnou délku účasti na pojistném na sociální zabezpečení, v případě OSVČ na důchodovém pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Doba účasti na pojištění musí činit nejméně 12 měsíců v předchozích 2 letech. Do tohoto období se však počítají i náhradní doby pojištění.
V případě, že žadatel „přechází“ na podporu v nezaměstnanosti vyplácenou úřadem práce ze zaměstnání nebo podnikání, bude po celou první část podpůrčí doby pobírat 80 % z předchozího příjmu. Připomeňme, že v roce 2025 to bylo maximálně 65 % a 45 % v případě, kdy daná osoba dala sama výpověď ze zaměstnání apod.
Druhou část podpůrčí doby bude žadatel o zaměstnání pobírat 50 % předchozího příjmu a po zbytek podpůrčí doby už jen 40 %.
Jednotlivá podpůrčí období jsou závislá na věku žadatele
Délka pobírání podpory v nezaměstnanosti je závislá na tom, kolik je uchazeči o zaměstnání let. Délka pobírání může činit 5, ale i 11 měsíců, viz tabulka.
|
Věk uchazeče
|
Délka podpůrčí doby od 1. ledna 2026
|
Do 52 let
|
5 měsíců
|
52 až 57 let
|
8 měsíců
|
Nad 57 let
|
11 měsíců
Žadatel do 52 let bude první dva měsíce pobírat oněch 80 %, třetí a čtvrtý měsíc 50 % a poslední měsíc 40 %.
U osob ve věku 52 až 57 let je situace odlišná. 80 % z předchozího příjmu jí totiž bude vypláceno 3 měsíce. Dalších 50 % bude dostávat také 3 měsíce. Zbylé dva měsíce dostane 40 %. První půl rok to budou mít stejně i osoby nad 57 let.
„U klientů starších 57 let činí délka podpůrčí doby pro pobírání podpory v nezaměstnanosti 11 měsíců,“ doplňuje František Bikár z tiskového oddělení Úřadu práce ČR.
„Pokud uchazeč o zaměstnání bez svého zavinění nemůže osvědčit výši průměrného čistého měsíčního výdělku nebo u něj nelze stanovit průměrný čistý měsíční výdělek nebo vyměřovací základ, případně pokud je podpora v nezaměstnanosti přiznána na základě splnění podmínek pro její přiznání náhradní dobou, náleží mu podpora ve výši 0,4násobku průměrné mzdy první tři měsíce, 0,2násobku další tři měsíce a po zbývající podpůrčí dobu 0,15násobku průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí předešlého kalendářního roku,“ vypočítává Bikár.
Jak je to s podporou v nezaměstnanosti v důchodu
Osoba, která pobírá invalidní důchod pro invaliditu prvního nebo druhého stupně, se může nechat zařadit do evidence uchazečů o zaměstnání a požádat o podporu v nezaměstnanosti. Platí pro ni stejné podmínky jako pro všechny ostatní, čili splnit potřebnou dobu účasti na sociálním pojištění a to buď z ekonomické aktivity anebo z náhradních dob. Maximální doba pobírání podpory bude v jejím případě dlouhá závisle na jejím věku.
Jiná situace však nastává u osoby, která pobírá invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně. Na úřadu práce se do evidence uchazečů o zaměstnání může registrovat pouze za zcela mimořádných podmínek s ohledem na míru poklesu práceschopnosti.
Osoba v evidenci na úřadu práce, která je současně i invalidní pro invaliditu třetího stupně, nemůže pobírat podporu v nezaměstnanosti a nevzniká jí na ni tedy ani nárok. A to navíc ani v případě, kdy by přišla o zaměstnání.
„Osoba pobírající invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně s výjimkou osoby, která je schopna výdělečné činnosti za zcela mimořádných podmínek nemůže být vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání, a tedy nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti,“ upozorňuje František Bikár.
Kdo už však na podporu v nezaměstnanosti nárok má, je ten žadatel, který byl sice v invalidním důchodu pro invaliditu třetího stupně, ale důchod mu byl zcela odebrán anebo mu byl snížen stupeň invalidity na druhý nebo první. Takové osobě vzniká nárok na podporu v nezaměstnanosti, i pokud v období 12 měsíců v předchozích dvou letech aktivně nebyla účastna na pojistném na sociálním zabezpečení.
Je tomu tak proto, že doba pobírání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně je považována za náhradní dobu pojištění a započítává se do nároku na podporu v nezaměstnanosti, ale třeba i do starobního důchodu.
„Osoby pobírající starobní nebo předčasný starobní důchod nemají nárok na podporu v nezaměstnanosti,“ vysvětluje Bikár.
Jak podat žádost o podporu v nezaměstnanosti ve videonávodu