Finance.cz  »  Spotřebitel

Kdy budou zmrzlí muži – Pankrác, Servác a Bonifác?

Aktualizováno dnes 13:34
Teplé počasí sice nastupuje v posledních letech již v dubnu, ale to neznamená, že by někde ráno nemrzlo. Z rychlých změn teplot nemají radost zemědělci, kterým ranní mrazíky ničí úrodu. Stabilnější průběh lze čekat až po ledových mužích, kteří mají svátek před polovinou května.
Autor: Shutterstock
Redakce
Včera

Sdílet

Lidové pranostiky vycházely vždy z bedlivého pozorování okolí a přírody. Počasí se prostě každý rok víceméně opakovalo, a tak vznikla řada přísloví, která komentují počasí. Březen, za kamna vlezem, duben, ještě tam budem. A v květnu hned na to: Svatí Pankráci, Serváci a Bonifáci, vás se bojí všici sedláci. Ledoví muži spalují mrazem ovoce.

Zmrzlí muži Pankrác, Servác a Bonifác jsou od 12. do 14. května

Tři svatí, Pankrác, Servác a Bonifác, jsou v první půlce května. Obvykle to bývaly dny, kdy přestávalo v ranních hodinách mrznout a byl nejvyšší čas zasít na poli.

  • Pankrác – úterý 12. 5. 2026
  • Servác – středa 13. 5. 2026
  • Bonifác – čtvrtek 14. 5. 2026

Opravdu na zmrzlé muže mrzne?

V dnešní době to až tak neplatí, přece jenom klima se otepluje a často ranní mrazíky končí už v dubnu. Během 19. i 20. století ale opravdu až do května v noci a ráno mrzlo. Navíc dříve mnohem více záleželo na úspěšnosti zemědělství a pěstitelství, byla na tom postavena prosperita celé oblasti. Proto se tyto dny tradičně striktně sledovaly.

MM26_NL

Pankrác, Servác i Bonifác tak sice v kalendáři zůstávají spíš jen jako tradice dávných časů, ale i dnes mají tyto dny své opodstatnění. I ve 21. století jsou duben a květen totiž často spojeny s teplotními výkyvy i do mrazivých teplot. Lidové pranostiky je ale třeba brát s rezervou, podle statistických údajů teplot je studenější jarní období ve střední Evropě spojeno spíše s koncem dubna, statisticky vychází jako nejstudenější jarní den 29. dubna. A během tří zmrzlých mužů bývá proti průměru spíš tepleji.

Ukázkovým příkladem ledových mužů bylo jaro v letech 2001 a 2002, tenkrát v Evropě ranní minima padala až k −3 °C. A i letos budou pravděpodobně patřit Pankrác, Servác i Bonifác ke spíše studenějším květnovým dnům.

Co dělat, když jsou tři zmrzlí již za námi

  • Podle pranostik a zahrádkářova roku je právě období první půlky května, tedy období tří zmrzlých mužů, ten přelomový čas, kdy se zima konečně loučí a začíná teplejší počasí. Je načase se vrátit na zahrádku a začít s venkovním výsevem. Ranní mrazíky už snad vzcházející úrodu neohrozí a začne se oteplovat. 
  • Pokud zahrádku nemáte, nevadí, můžete alespoň přesadit pokojové květiny a ty, co mají rády teplo a slunce, můžete směle přestěhovat na balkón.
  • Pokud ani pokojovým květinám nefandíte, využijte toto období alespoň pro lepší organizaci svého léta. Protože léto začíná už za měsíc. A za měsíc a půl začínají letní prázdniny.
  • Naplánujte si v práci dovolenou. V mnoha kancelářích je nutno letní dovolenou plánovat tak, aby neměli volno všichni naráz. A určitě platí, že kdo dřív přijde, ten má dřív volno. Proberte své letní plány s nadřízeným a naplánujte si dovolenou.
  • Zkontrolujte si cestovní pasy, své i dětí, a pokud vám končí platnost, nebo děti si přestávají být na fotkách podobné, zajděte vyřídit nové cestovní doklady. Právě teď se ještě na úřadech nedělají fronty a nebudete muset žádat o zrychlené vydání za příplatek, protože lhůta pro vydání pasu je 30 dní a to se do léta bez problémů stihne.
  • Pokud plánujete dovolenou autem, je také nejvyšší čas objednat se do servisu a nechat auto prohlédnout před dlouhou cestou, jestli mu něco nechybí, nebo nepřebývá.
  • Pokud jste tak právě kvůli ranním mrazíkům a jízdám za chladných nocí a večerů ještě neučinili, přezujte na autě pneumatiky. Jezdit ve vysokých teplotách na zimních gumách se vám nemusí vyplatit hned z několika důvodů.
  • Také si přečtěte: Jak přepravovat děti v autě a do kdy je nutné mít autosedačku
  • Našli jste v článku chybu?

Více o autorovi

Redakce

Redakce


Témata:




Nejnovější články

Komerční sdělení

Zajímavé odkazy

Daňové formuláře Daňové formuláře Mzdová kalkulačka Mzdová kalkulačka Veřejné registry Veřejné registry Převodník měn Převodník měn Rodičovský příspěvek Rodičovský příspěvek Kalkulačka superdávky Kalkulačka superdávky

Aktuální cenové stropy PHM

cena benzínu a nafty Maximální cena benzínu a nafty

Dále u nás najdete

Lékaři zdarma vyšetří znaménka. Kdy a kam přijít?

Balíčky z levných čínských tržišť zdraží. Od kdy a o kolik?

Studie o penzijku: Zhodnotit umí, ale poplatky patří k těm vyšším

Deepfake videa útočí. Falešný je hlavně Donald Trump

„Ženy neumějí investovat!" Mýtus, který v Česku padl

Počet technologických jednorožců na světě se blíží dvěma tisícovkám

Zoubky dětem čistěte hned od toho prvního a hned kartáčkem

Suverénní datová centra v Evropě: Růst hlavně pro AI

Na kvantové útoky není připravena většina blockchainů

Hackeři ukradli hesla z e-shopu Škoda Auto

Hrozí vám mrtvice? Nechte se v pátek zdarma vyšetřit

Jak nám název firmy brzdil obchod a proč jsme museli rebrandovat

Nabité květnové vydání Computertrends 5/26 je tady

Revoluce v síťovém provozu, upload drtí download

Podle Mikuláše musíte být trochu naivní, abyste měnili svět

Chrome tajně stahuje do počítače model pro AI

Na léčbu antiobezitiky si připravte až deset a půl tisíc korun měsíčně

Pozor na tisk z Firefoxu, může vám uniknout heslo

Končí lhůta pro elektronická přiznání za rok 2025

EET 2.0: Neopakujme chyby, které nás minule stály klid i peníze