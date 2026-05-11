Lidové pranostiky vycházely vždy z bedlivého pozorování okolí a přírody. Počasí se prostě každý rok víceméně opakovalo, a tak vznikla řada přísloví, která komentují počasí. Březen, za kamna vlezem, duben, ještě tam budem. A v květnu hned na to: Svatí Pankráci, Serváci a Bonifáci, vás se bojí všici sedláci. Ledoví muži spalují mrazem ovoce.
Zmrzlí muži Pankrác, Servác a Bonifác jsou od 12. do 14. května
Tři svatí, Pankrác, Servác a Bonifác, jsou v první půlce května. Obvykle to bývaly dny, kdy přestávalo v ranních hodinách mrznout a byl nejvyšší čas zasít na poli.
- Pankrác – úterý 12. 5. 2026
- Servác – středa 13. 5. 2026
- Bonifác – čtvrtek 14. 5. 2026
Opravdu na zmrzlé muže mrzne?
V dnešní době to až tak neplatí, přece jenom klima se otepluje a často ranní mrazíky končí už v dubnu. Během 19. i 20. století ale opravdu až do května v noci a ráno mrzlo. Navíc dříve mnohem více záleželo na úspěšnosti zemědělství a pěstitelství, byla na tom postavena prosperita celé oblasti. Proto se tyto dny tradičně striktně sledovaly.
Pankrác, Servác i Bonifác tak sice v kalendáři zůstávají spíš jen jako tradice dávných časů, ale i dnes mají tyto dny své opodstatnění. I ve 21. století jsou duben a květen totiž často spojeny s teplotními výkyvy i do mrazivých teplot. Lidové pranostiky je ale třeba brát s rezervou, podle statistických údajů teplot je studenější jarní období ve střední Evropě spojeno spíše s koncem dubna, statisticky vychází jako nejstudenější jarní den 29. dubna. A během tří zmrzlých mužů bývá proti průměru spíš tepleji.
Ukázkovým příkladem ledových mužů bylo jaro v letech 2001 a 2002, tenkrát v Evropě ranní minima padala až k −3 °C. A i letos budou pravděpodobně patřit Pankrác, Servác i Bonifác ke spíše studenějším květnovým dnům.
Co dělat, když jsou tři zmrzlí již za námi
- Podle pranostik a zahrádkářova roku je právě období první půlky května, tedy období tří zmrzlých mužů, ten přelomový čas, kdy se zima konečně loučí a začíná teplejší počasí. Je načase se vrátit na zahrádku a začít s venkovním výsevem. Ranní mrazíky už snad vzcházející úrodu neohrozí a začne se oteplovat.
- Pokud zahrádku nemáte, nevadí, můžete alespoň přesadit pokojové květiny a ty, co mají rády teplo a slunce, můžete směle přestěhovat na balkón.
- Pokud ani pokojovým květinám nefandíte, využijte toto období alespoň pro lepší organizaci svého léta. Protože léto začíná už za měsíc. A za měsíc a půl začínají letní prázdniny.
- Naplánujte si v práci dovolenou. V mnoha kancelářích je nutno letní dovolenou plánovat tak, aby neměli volno všichni naráz. A určitě platí, že kdo dřív přijde, ten má dřív volno. Proberte své letní plány s nadřízeným a naplánujte si dovolenou.
- Zkontrolujte si cestovní pasy, své i dětí, a pokud vám končí platnost, nebo děti si přestávají být na fotkách podobné, zajděte vyřídit nové cestovní doklady. Právě teď se ještě na úřadech nedělají fronty a nebudete muset žádat o zrychlené vydání za příplatek, protože lhůta pro vydání pasu je 30 dní a to se do léta bez problémů stihne.
- Pokud plánujete dovolenou autem, je také nejvyšší čas objednat se do servisu a nechat auto prohlédnout před dlouhou cestou, jestli mu něco nechybí, nebo nepřebývá.
- Pokud jste tak právě kvůli ranním mrazíkům a jízdám za chladných nocí a večerů ještě neučinili, přezujte na autě pneumatiky. Jezdit ve vysokých teplotách na zimních gumách se vám nemusí vyplatit hned z několika důvodů.
