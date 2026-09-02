Školní rok 2026/2027 je tu. Jak vycházejí prázdniny a svátky v tomto školním roce?

Děti se po letních prázdninách do lavic vrátily v úterý 1. září. Jak vycházejí svátky a prázdniny ve školním roce 2026/2027?
- Svatý Václav, 28. září, bude v pondělí
- Den vzniku samostatného Československa bude ve středu 28. října 2026.
- Podzimní prázdniny budou ve čtvrtek a v pátek 29. a 30. října 2026.
- Den boje za svobodu a demokracii bude v úterý 17. listopadu 2026.
- Vánoční prázdniny začínají ve středu 23. prosince 2026 a končí v neděli 3. ledna 2027.
- Pololetní prázdniny jsou v pátek 29. ledna 2027.
- Jarní prázdniny jsou rozvrženy podle okresů od 1. února do 14. března.
- Velikonoční prázdniny jsou ve čtvrtek 25. března 2027.
- Velký pátek je 26. března 2027 a Velikonoční pondělí 29. března 2027.
- Svátky 1. května a 8. května vycházejí na sobotu.
- Hlavní (letní) prázdniny začínají ve čtvrtek 1. července a končí v úterý 31. srpna 2027.
Kdy byl začátek školního roku 2026/2027?
Studenti základních a středních škol se vrátili do lavic v úterý 1. září 2026.
Státní svátky na podzim a podzimní prázdniny
Podzimní státní svátky v roce 2026 tentokrát vycházejí všechny na všední dny:
- 28. září, Den české státnosti, připadá na pondělí,
- 28. října, Den vzniku samostatného Československa, připadá na středu a navazují na něj podzimní prázdniny, které jsou 29. a 30. října,
- 17. listopadu, Den boje za svobodu a demokracii, připadá na úterý.
Vánoční prázdniny od středy 23. prosince
Vánoční prázdniny začínají ve středu 23. prosince 2026 a končí v neděli 3. ledna 2027.
Štědrý den vychází na čtvrtek, první svátek vánoční na pátek a druhý svátek vánoční na sobotu.
Pololetní prázdniny jsou 29. ledna 2027
Pololetní vysvědčení se bude žákům a studentům předávat ve čtvrtek 28. ledna 2027 a pololetní prázdniny budou v pátek 29. ledna 2027.
Druhé pololetí začíná v pondělí 1. února 2027, tedy pro většinu žáků. Části okresů totiž začínají jarní prázdniny.
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Kdy budou jarní prázdniny?
Termíny jarních prázdnin se pohybují od 1. února do 14. března a jsou rozděleny po okresech. Nezáleží na tom, v jakém okrese žák bydlí, ale v jakém okrese sídlí škola.
Pro jednotlivé okresy a pražské obvody stanovilo MŠMT termíny jarních prázdnin v roce 2027 následovně:
|Termín
|Okresy, správní obvody hl. města Prahy
|1. 2. – 7. 2. 2027
|Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily, Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Písek, Náchod, Bruntál
|8. 2. – 14. 2. 2027
|Mladá Boleslav, Příbram, Tábor, Prachatice, Strakonice, Ústí nad Labem, Chomutov, Most, Jičín, Rychnov nad Kněžnou, Olomouc, Šumperk, Opava, Jeseník
|15. 2. – 21. 2. 2027
|Benešov, Beroun, Rokycany, České Budějovice, Český Krumlov, Klatovy, Trutnov, Pardubice, Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Ostrava-město, Prostějov
|22. 2. – 28. 2. 2027
|Praha 1 až 5*, Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo, Domažlice, Tachov, Louny, Karviná
|1. 3. – 7. 3. 2027
|Praha 6 až 10**, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, Nymburk, Jindřichův Hradec, Litoměřice, Děčín, Přerov, Frýdek-Místek
|8. 3. – 14. 3. 2027
|Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín, Praha-východ, Praha-západ, Mělník, Rakovník, Plzeň-město, Plzeň-sever, Plzeň-jih, Hradec Králové, Teplice, Nový Jičín
Zdroj: MŠMT
Praha 1 až 5 jsou městské části: Praha 1, Praha 2, Praha 3, Praha 4, Praha 5, Praha 11, Praha 12, Praha 13, Praha 16, Praha-Kunratice, Praha-Libuš, Praha-Lipence, Praha-Lochkov, Praha-Řeporyje, Praha-Slivenec, Praha-Šeberov, Praha-Újezd, Praha – Velká Chuchle, Praha-Zbraslav, Praha-Zličín.
Praha 6 až 10 jsou městské části: Praha 6, Praha 7, Praha 8, Praha 9, Praha 10, Praha 14, Praha 15, Praha 17, Praha 18, Praha 19, Praha 20, Praha 21, Praha 22, Praha-Kolovraty, Praha-Běchovice, Praha-Benice, Praha-Březiněves, Praha-Čakovice, Praha-Ďáblice, Praha – Dolní Chabry, Praha – Dolní Měcholupy, Praha – Dolní Počernice, Praha-Dubeč, Praha-Klánovice, Praha-Koloděje, Praha-Královice, Praha-Křeslice, Praha-Lysolaje, Praha-Nebušice, Praha-Nedvězí, Praha-Petrovice, Praha – Přední Kopanina, Praha-Satalice, Praha-Suchdol, Praha-Štěrboholy, Praha-Troja, Praha-Vinoř.
Jestliže nevíte, do jakého okresu vaše škola spadá, navštivte stránky státní správy ČR. Pokud jste obyvatelem Prahy a nejste si jisti, do které části spadá škola, podrobný přehled přináší Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.
Velikonoce ve školním roce 2026/2027
Velikonoční prázdniny v roce 2027 připadají na čtvrtek 25. března. Na ně navazuje státní svátek Velký pátek 26. března a Velikonoční pondělí 29. března.
Jarní státní svátky ve školním roce 2026/2027
Dva májové svátky v roce 2027 vycházejí na sobotu.
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Konec školního roku a vysvědčení
Vysvědčení budou žáci dostávat ve středu 30. června 2027. Tímto dnem skončí školní rok 2026/2027 a ve čtvrtek 1. července začnou letní prázdniny.
Ředitelské volno až 5 dní ve školním roce
Ředitel školy má pravomoc stanovit ředitelské volno. Ředitel může stanovit až 5 dnů ředitelského volna ve školním roce a je to plně v jeho kompetenci.
Kdy začíná školní rok 2027/2028?
Na začátek školního roku 2027/2028 se děti mohou (ne)těšit ve středu 1. září 2027.
Ministr Plaga rozhodl o odkladu harmonogramu rámcových vzdělávacích programů o rok
Přehled volných dnů a prázdnin ve školním roce 2026/2027
Na závěr ještě shrnujeme přehled prázdnin a svátků ve školním roce 2026/2027 v následující tabulce:
|Datum
|Den
|Důvod volna
|28. září 2026
|Pondělí
|Den české státnosti
|28. října 2026
|Středa
|Den vzniku samostatného Československa
|29. a 30. října 2026
|Čtvrtek a pátek
|Podzimní prázdniny
|17. listopadu 2026
|Úterý
|Den boje za svobodu a demokracii
|23. prosince 2026 – 3. ledna 2027
|Středa až neděle
|Vánoční prázdniny
|29. ledna 2027
|Pátek
|Pololetní prázdniny
|1. února – 14. března 2027
|Podle okresu
|Jarní prázdniny
|25. března 2027
|Čtvrtek
|Velikonoční prázdniny
|26. března 2027
|Pátek
|Velký pátek
|29. března 2027
|Pondělí
|Velikonoční pondělí
|1. května 2027
|Sobota
|Svátek práce
|8. května 2027
|Sobota
|Den vítězství
|1. července – 31. srpna 2027
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|Letní prázdniny