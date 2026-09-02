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Školní rok 2026/2027 je tu. Jak vycházejí prázdniny a svátky v tomto školním roce?

Michal Bureš
Dnes

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Aktualizováno dnes 8:15
Kdy budou v tomto školním roce podzimní, pololetní či jarní prázdniny? Jak v roce 2026 vycházejí Vánoce? Jak vycházejí svátky v letech 2026 a 2027?
Autor: Shutterstock
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Děti se po letních prázdninách do lavic vrátily v úterý 1. září. Jak vycházejí svátky a prázdniny ve školním roce 2026/2027?

Kdy byl začátek školního roku 2026/2027?

Studenti základních a středních škol se vrátili do lavic v úterý 1. září 2026.

Státní svátky na podzim a podzimní prázdniny

Podzimní státní svátky v roce 2026 tentokrát vycházejí všechny na všední dny:

  • 28. září, Den české státnosti, připadá na pondělí,
  • 28. října, Den vzniku samostatného Československa, připadá na středu a navazují na něj podzimní prázdniny, které jsou 29. a 30. října,
  • 17. listopadu, Den boje za svobodu a demokracii, připadá na úterý.

Vánoční prázdniny od středy 23. prosince

Vánoční prázdniny začínají ve středu 23. prosince 2026 a končí v neděli 3. ledna 2027.

Štědrý den vychází na čtvrtek, první svátek vánoční na pátek a druhý svátek vánoční na sobotu.

Pololetní prázdniny jsou 29. ledna 2027

Pololetní vysvědčení se bude žákům a studentům předávat ve čtvrtek 28. ledna 2027 a pololetní prázdniny budou v pátek 29. ledna 2027. 

Druhé pololetí začíná v pondělí 1. února 2027, tedy pro většinu žáků. Části okresů totiž začínají jarní prázdniny.

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Kdy budou jarní prázdniny?

Termíny jarních prázdnin se pohybují od 1. února do 14. března a jsou rozděleny po okresech. Nezáleží na tom, v jakém okrese žák bydlí, ale v jakém okrese sídlí škola.

Pro jednotlivé okresy a pražské obvody stanovilo MŠMT termíny jarních prázdnin v roce 2027 následovně:

Termín Okresy, správní obvody hl. města Prahy
1. 2. – 7. 2. 2027 Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily, Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Písek, Náchod, Bruntál
8. 2. – 14. 2. 2027 Mladá Boleslav, Příbram, Tábor, Prachatice, Strakonice, Ústí nad Labem, Chomutov, Most, Jičín, Rychnov nad Kněžnou, Olomouc, Šumperk, Opava, Jeseník
15. 2. – 21. 2. 2027 Benešov, Beroun, Rokycany, České Budějovice, Český Krumlov, Klatovy, Trutnov, Pardubice, Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Ostrava-město, Prostějov
22. 2. – 28. 2. 2027 Praha 1 až 5*, Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo, Domažlice, Tachov, Louny, Karviná
1. 3. – 7. 3. 2027 Praha 6 až 10**, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, Nymburk, Jindřichův Hradec, Litoměřice, Děčín, Přerov, Frýdek-Místek
8. 3. – 14. 3. 2027 Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín, Praha-východ, Praha-západ, Mělník, Rakovník, Plzeň-město, Plzeň-sever, Plzeň-jih, Hradec Králové, Teplice, Nový Jičín

Zdroj: MŠMT

Praha 1 až 5 jsou městské části: Praha 1, Praha 2, Praha 3, Praha 4, Praha 5, Praha 11, Praha 12, Praha 13, Praha 16, Praha-Kunratice, Praha-Libuš, Praha-Lipence, Praha-Lochkov, Praha-Řeporyje, Praha-Slivenec, Praha-Šeberov, Praha-Újezd, Praha – Velká Chuchle, Praha-Zbraslav, Praha-Zličín.

Praha 6 až 10 jsou městské části: Praha 6, Praha 7, Praha 8, Praha 9, Praha 10, Praha 14, Praha 15, Praha 17, Praha 18, Praha 19, Praha 20, Praha 21, Praha 22, Praha-Kolovraty, Praha-Běchovice, Praha-Benice, Praha-Březiněves, Praha-Čakovice, Praha-Ďáblice, Praha – Dolní Chabry, Praha – Dolní Měcholupy, Praha – Dolní Počernice, Praha-Dubeč, Praha-Klánovice, Praha-Koloděje, Praha-Královice, Praha-Křeslice, Praha-Lysolaje, Praha-Nebušice, Praha-Nedvězí, Praha-Petrovice, Praha – Přední Kopanina, Praha-Satalice, Praha-Suchdol, Praha-Štěrboholy, Praha-Troja, Praha-Vinoř.

Jestliže nevíte, do jakého okresu vaše škola spadá, navštivte stránky státní správy ČR. Pokud jste obyvatelem Prahy a nejste si jisti, do které části spadá škola, podrobný přehled přináší Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Velikonoce ve školním roce 2026/2027

Velikonoční prázdniny v roce 2027 připadají na čtvrtek 25. března. Na ně navazuje státní svátek Velký pátek 26. března a Velikonoční pondělí 29. března.

Jarní státní svátky ve školním roce 2026/2027

Dva májové svátky v roce 2027 vycházejí na sobotu.

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Konec školního roku a vysvědčení

Vysvědčení budou žáci dostávat ve středu 30. června 2027. Tímto dnem skončí školní rok 2026/2027 a ve čtvrtek 1. července začnou letní prázdniny.

Ředitelské volno až 5 dní ve školním roce

Ředitel školy má pravomoc stanovit ředitelské volno. Ředitel může stanovit až 5 dnů ředitelského volna ve školním roce a je to plně v jeho kompetenci.

Kdy začíná školní rok 2027/2028?

Na začátek školního roku 2027/2028 se děti mohou (ne)těšit ve středu 1. září 2027.

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Zdroj: Youtube.com

Přehled volných dnů a prázdnin ve školním roce 2026/2027

Na závěr ještě shrnujeme přehled prázdnin a svátků ve školním roce 2026/2027 v následující tabulce:

Datum Den Důvod volna
28. září 2026 Pondělí Den české státnosti
28. října 2026 Středa Den vzniku samostatného Československa
29. a 30. října 2026 Čtvrtek a pátek Podzimní prázdniny
17. listopadu 2026 Úterý Den boje za svobodu a demokracii
23. prosince 2026 – 3. ledna 2027 Středa až neděle Vánoční prázdniny
29. ledna 2027 Pátek Pololetní prázdniny
1. února – 14. března 2027 Podle okresu Jarní prázdniny
25. března 2027 Čtvrtek Velikonoční prázdniny
26. března 2027 Pátek Velký pátek
29. března 2027 Pondělí Velikonoční pondělí
1. května 2027 Sobota Svátek práce
8. května 2027 Sobota Den vítězství
1. července – 31. srpna 2027 Letní prázdniny
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Autor článku

Bureš Michal

Michal Bureš

Šéfredaktor Finance.cz. Věnuje se daním, důchodům, makroekonomice, spotřebitelskému chování a finančním produktům.

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