Bílé plomby letos hradí pojišťovna. To ale ještě neznamená, že nebudete zubařům doplácet

Bílá plomba na místo průměrně velkého zubního kazu vyjde bez problému i na několik tisíc korun. A to ještě navíc, pokud se vám podaří najít zubaře, který spolupracuje se zdravotní pojišťovnou. U těch, kteří smlouvy s pojišťovnami neuzavírají, si pacienti obvykle připlatí ještě více.
Co se však týče ošetření, je dobré vědět, že od 1. ledna 2026 došlo ke změnám v oblasti stomatologické péče. Nově je totiž ošetření zubu definitivní výplní hrazeno z veřejného zdravotního pojištění s tím navíc, že podmínky úhrady jsou totožné u každé zdravotní pojišťovny. V praxi to ale rozhodně není tak, že zhotovení bílé plomby u zubaře nebudete doplácet.
Nejvíce na zubních výplních ušetří rodiče
Výplně stálých zubů dětí do dne dosažení 18 let věku jsou naštěstí pro jejich rodiče plně hrazeny z veřejného zdravotního pojištění a to bez ohledu na to, jaký materiál zubař k výplni zubu použil a proč.
Každá zdravotní pojišťovna tedy v tomto případě uhradí bílé fotokompozitní výplně, vrstvené fotokompozitní výplně, ale i výplně z chemicky nebo duálně tuhnoucího materiálu a to vždy v rozsahu celého chrupu.
U dospělých pacientů pojišťovna už obvykle pouze přispívá
U zubů osob starších 18 let je to už finančně náročnější. Např. nevrstvená fotokompozitní výplň je plně hrazená v rozsahu celého chrupu. Je však důležité brát v potaz, že i když se jedná o velice kvalitní výplň, lze ji zhotovit pouze u malých a dobře dostupných zubních kazů.
Podobná situace nastává i u výplní z chemicky nebo duálně tuhnoucího materiálu. I ten je plně hrazen v rozsahu celého chrupu zdravotní pojišťovnou, avšak sama VZP na svých webových stránkách upozorňuje, že se ani tento materiál nemusí hodit na ošetření všech zubních kazů.
V rámci stomatologické péče je proto nejvíce využívaná vrstvená fotokompozitní výplň, která se hodí pro ošetření naprosté většiny zubních kazů. Tato bílá plomba však není pojišťovnou hrazená plně, ale pouze částečně zubnímu lékaři. V roce 2026 pak výše úhrady činí 900 Kč.
Mějme však na paměti, že o tom, jaký materiál bude použit na opravu zubního kazu, vždy rozhoduje ošetřující zubař s tím, že vybere výplň nejen s ohledem na velikost, dostupnost a hloubku kazu, ale i na zdravotní stav pojištěnce.
O tom, do jaké míry pak zdravotní pojišťovna přispívá na výplň, by měl své pacienty stomatolog informovat. Celková cena za zákrok se může u každého zubaře nebo zubní kliniky lišit, vždy však měla být jasně zřetelná z veřejně dostupných ceníků. CITACE
Podstatnou informací navíc je, že zdravotní pojišťovna uhradí zubnímu lékaři celou cenu plně hrazené výplně, a to na každém stálém zubu. To ale vždy v intervalu 1× za 2 roky.
Jestliže bude pacient potřebovat zhotovit další výplň za kratší dobu, bude si ji muset uhradit ze svých vlastních finančních prostředků a to bez ohledu na to, zda se bude jednat o plombu hrazenou ze zdravotního pojištění plně nebo jen částečně.
Důležité je vědět, že toto časové omezení však neplatí, jestliže se bude jednat o zubní výplň, kterou je nutné zhotovit v návaznosti na plně hrazené endodontické ošetření (ošetření zubních kanálků) anebo o plombu zhotovenou u pojištěnce s vysokou kazivostí při závažných celkových onemocněních anebo při profesionálních poškozeních chrupu.
V takových situacích bude ošetření stálého zubu plně hrazeno a to bez ohledu na to, kolik času uběhlo od vytvoření předchozí plomby na stejném zubu, která byla plně hrazena ze zdravotního pojištění.
Je nárok na bílou plombu u mléčných zubů?
Ano, je. I u dočasného, tzv. mléčného chrupu se využívají bílé plomby. Zhotovují se zde stejně jako v předchozích případech vrstvené i nevrstvené fotokompozitní výplně, které jsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění v rozsahu celého chrupu. To stejné platí i u výplní z chemicky nebo duálně tuhnoucího materiálu. I ty jsou hrazeny v plném rozsahu.
Jak jsou na tom amalgámové plomby?
Amalgám je hrazen z veřejného zdravotního pojištění v rozsahu celého chrupu a bylo to tak i před zavedením změny zákona. Nicméně bez ohledu na věk anebo druh chrupu lze amalgámové výplně použít u dětí i dospělých od 1. července 2026 zcela výjimečně. Jedná se pouze o situace, kdy zdravotní stav vylučuje použití jiného materiálu.
Musí po zhotovení zubní výplně, která je částečně hrazena zdravotní pojišťovnou, zubař pacientovi vystavit fakturu?
„Stomatolog musí vystavit doklad (účet/fakturu) za uhrazené zdravotní služby v výčtem konkrétních položek,“ vysvětluje Marek Blaho z tiskového oddělení VZP.
„Ještě dodám, že v případě smluvních poskytovatelů, tedy v tomto případě stomatologů platí, že poskytovatel nesmí od pacienta vybírat peníze za výkony, které jsou hrazené z veřejného zdravotního pojištění. V rozporu s předpisy není, pokud se jedná o přímou platbu za výkony či materiály, které z veřejného zdravotního pojištění hrazeny nejsou nebo jsou hrazeny částečně (mají stanovenu částečnou úhradu), nebo o jejichž poskytování nemá daný poskytovatel (ordinace) uzavřenou smlouvu se zdravotní pojišťovnou pacienta,“ uzavírá Marek Blaho.
