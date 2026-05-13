Komora veterinářů zveřejnila návod k přihlášení do nové evidence psů, která která má být spuštěna v létě

Centrální evidence psů měla fungovat už před několika lety, její spuštění se ale opakovaně odkládalo. Podle aktuálních informací z oficiálních stránek projektu je centrální evidence psů v tuto chvíli stále ve fázi testování, které provádějí odborníci. Během této fáze se ověřuje, zda systém obsahuje všechny zákonem požadované údaje a zda funguje bez chyb či nepřesností. Testování má probíhat až do 29. června 2026, kdy by měl být systém následně zpřístupněn veterinářům. Ostrý provoz a širší spuštění pro praxi by mohlo následovat v průběhu léta 2026.
Ještě v minulém roce Ministerstvo zemědělství uvádělo, že teprve dokončilo výběrové řízení na dodavatele systému a samotné spuštění očekává během následujících 10 až 12 měsíců. Podle Ministerstva způsobila zdržení především nutnost začlenit registr do systému eGovernmentu. Evidence totiž musí být propojená s dalšími státními registry, například evidencí obyvatel, a zároveň splňovat přísnější bezpečnostní požadavky. Kvůli tomu musel projekt projít také schvalovacím procesem Ministerstva vnitra.
Centrální evidence nahradí několik soukromých registrů
Momentálně v Česku neexistuje jedna jednotná databáze psů. Čipované psy mohou jejich majitelé evidovat v několika soukromých registrech. Pokud se tak najde zaběhnutý pes, musí útulky, veterináři nebo policie postupně procházet jednotlivé databáze a zjišťovat, zda je v některé z nich čip registrovaný. V některých případech navíc majitelé psa do žádného registru vůbec nezapíšou, přestože je zvíře očipované.
Právě to má změnit centrální evidence psů. Nově by měli veterináři zapisovat údaje o čipovaných psech do jednotného státního systému, který bude obsahovat například číslo čipu, informace o majiteli nebo údaje o povinném očkování proti vzteklině. Přístup do evidence mají mít veterináři, Státní veterinární správa, policie nebo obce. Dále budou mít do systému přístup také samotní chovatelé, kteří se ale dostanou jen k údajům týkajícím se svých psů.
Veterináři budou muset psa zapsat do 7 dnů od očipování
Veterináři budou muset psa zapsat do centrální evidence nejpozději do sedmi pracovních dnů od doby, kdy chovatel požádal o zápis (např. při čipování štěňat). Za správnost a aktuálnost zapsaných údajů je ze zákona vždy zodpovědný chovatel. Veterináři zároveň budou muset poskytnout všechny informace potřebné k registraci.
Jak bude evidence fungovat u již očipovaných psů?
Nová pravidla se budou týkat také psů, kteří byli očipováni ještě před spuštěním centrální evidence. Veterináři tyto psy budou muset nechat zapsat nejpozději do 7 pracovních dnů od jejich očkování nebo přeočkování. Protože interval mezi jednotlivými očkováními bývá podle typu vakcíny jeden až tři roky, počítá zákon u již očipovaných psů s přechodným obdobím až tří let pro splnění evidenční povinnosti.
Poplatek za zápis psa do registru budou stanovovat soukromí veterináři podle vlastních ceníků. Údaje o psech budou v evidenci uchovávány po dobu 20 let, poté budou automaticky vyřazeny.
Chovatelé budou moci v registru nahlásit ztrátu svého psa
Po přihlášení do centrální evidence psů uvidí chovatel na stránce „Moji psi“ všechny své registrované psy. U konkrétního zvířete bude možné jednoduše označit, že je ztracené.
Pokud se pes následně najde, chovatel jeho stav v systému aktualizuje a označí jej jako nalezeného. Tím se informace v registru znovu uvedou do aktuálního stavu.
V případě, že se chovatel do systému nemůže přihlásit, bude moci změnu stavu psa provést prostřednictvím svého veterinárního lékaře.
Jak se majitelé psů do evidence přihlásí
Komora veterinárních lékařů ČR už zveřejnila edukační videa, která vysvětlují, jak bude centrální evidence psů fungovat v praxi. Jedno z nich je zaměřené přímo na chovatele a popisuje, jak se do systému přihlásit i jaké možnosti budou mít při jeho používání.
Chovatelé psů se do systému přihlásí prostřednictvím Identity občana.