Jak a kde se přihlásit či odhlásit z plateb za televizi a rozhlas a splnit ohlašovací povinnost jako OSVČ

Televizní a rozhlasové poplatky slouží k financování médií veřejné služby, tedy Českého rozhlasu a České televize. Poplatek za rozhlas vyjde na 55 Kč měsíčně, televize na 155 Kč. Mimo to také loni došlo k rozšíření zařízení, která jsou schopna přijímat rozhlasové a televizní vysílání a za něž musejí být poplatky také nově hrazeny. Ne každá OSVČ má pak povinnost se u veřejnoprávních médií registrovat a poplatek hradit.
Kdo a jak musí platit poplatky za televizi a rádio?
V zákoně č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích, je stanoveno, že poplatky za televizi a rádio hradí domácnost, která vlastní přijímače. Není přitom nutné je využívat. Bez ohledu na to, kolik rádií nebo televizí vlastníte, budete vždy platit pouze za jednu televizi a jedno rádio. Takto navíc platí vždy jen jedna osoba v domácnosti, platby za jednotlivé přijímače se tedy nerozpočítávají mezi členy domácnosti.
Poplatník, který je pak fyzickou osobou podnikající, bude hradit koncesionářské poplatky podle počtu zaměstnanců.
|Počet zaměstnanců
|Násobek poplatků
|25 až 49
|5
|50 až 99
|10
|100 až 199
|20
|200 až 249
|30
|250 až 499
|70
|více než 500
|100
OSVČ mající 24 zaměstnanců a méně nejsou povinni hradit rozhlasové a televizní poplatky. Není tedy ani nutné, aby se u České rozhlasu anebo České televize jakkoliv registrovaly nebo nahlašovaly. Upozorňujeme na to především proto, že se během loňského léta taková mystifikace hojně proháněla médii.
Osvobození od platby koncesionářských poplatků
Od placení televizního a rozhlasového poplatku jsou osvobozeny osoby s úplnou nebo praktickou slepotou obou očí nebo s oboustrannou úplnou nebo praktickou hluchotou, pokud žijí osaměle, nebo se postižení vyskytuje u všech členů společné domácnosti.
Dále koncesionářské poplatky nemusejí hradit jednotlivci, ale i domácnosti, jejichž čistý příjem za uplynulé kalendářní čtvrtletí nepřesáhl součin životního minima a koeficientu 2,15.
Od plateb za televizi a rozhlas jsou osvobozeny např. i školy, provozovatel vysílání ze zákona, zastupitelské úřady České republiky v zahraničí a další.
Platí se koncesionářské poplatky i za počítač?
Dříve se za počítače nebo notebooky odváděl koncesionářský poplatek jen v případě, že měly připojení FM/DVB-T tuner či televizní kartu. Nově se však rozhlasový poplatek odvádí, i pokud vlastníte počítač, notebook, tablet, autorádio nebo mobilní telefon s přístupem k internetu.
Proč se přihlásit k platbám za televizi a rozhlas?
Pokud neplatíte rozhlasový poplatek, a přitom takovou povinnost máte, budete muset uhradit dluh a přirážku od Českého rozhlasu ve výši 5000 Kč. U České televize budete muset také zaplatit dluh a k tomu navíc přirážku ve výši 10 000 Kč. Přirážky platí pro každý přijímač, za který nebyla splněna povinnost.
Pokud patříte k osobám, u kterých vznikl důvod k osvobození od poplatku, ale neodhlásili jste se patřičně z evidence do 15. dnů od vzniku skutečnosti a poplatek jste přestali hradit, jste povinni provozovateli rozhlasového nebo televizního vysílání zaplatit přirážku ve výši 1000 Kč za každý přijímač, za který jste měli hradit poplatek.
Výzva od ČT a ČRo – čestné prohlášení
Pokud vám od jednoho z těchto veřejnoprávních médií přijde kontrolní výzva, ale vy přitom nemáte žádný rozhlasový přijímač, a proto nevzniká důvod, proč byste měli platit poplatek, odpovědět jim můžete prostřednictvím čestného prohlášení. To si můžete stáhnout z internetu a následně zaslat poštou na adresu České televize nebo Českého rozhlasu. Lze to i online přes jejich interní systémy, popř. přes datovou schránku.
Jak se přihlásit nebo odhlásit z placení koncesionářských poplatků?
Přes Českou poštu
K platbě televizního poplatku se lze přihlásit na pobočkách České pošty. Na příslušných pracovištích lze také provést změnu v evidovaných údajích, ale i odhlášení. Platbu lze uskutečnit prostřednictvím SIPO. Pokud jste se přihlásili na České poště a platíte přes SIPO, v případě odhlášení musíte opět na pobočku, nebo k odhlášení využít datovou schránku.
Online
Pokud se vám nechce na poštu a nechcete platit prostřednictvím SIPO, můžete se přihlásit online a poplatky hradit bankovním převodem přímo veřejnoprávním médiím. Potřebujete se k tomu však zaregistrovat na portálu Českého rozhlasu a České televize. V přihlášce uvedete identifikační a platební údaje. Právnické osoby navíc doplní, kolik televizních nebo rozhlasových přijímačů vlastní. Takto lze online provést i odhlášení nebo změnu evidenčních údajů. Přihlášku lze dále také zaslat prostřednictvím datové schránky.
