Finance.cz  »  Spotřebitel

Jak a kde se přihlásit či odhlásit z plateb za televizi a rozhlas a splnit ohlašovací povinnost jako OSVČ

Máte doma alespoň jeden přijímač rozhlasového nebo televizního vysílání? A platíte koncesionářské poplatky? Pokud ne, přečtete si, kde se k platbám můžete přihlásit a co vás čeká, pokud za přijímače nebudete platit.
Autor: Depositphotos
Lucie Balová Mečířová
1. 7. 2025

Sdílet

Televizní a rozhlasové poplatky slouží k financování médií veřejné služby, tedy Českého rozhlasu a České televize. Poplatek za rozhlas vyjde na 55 Kč měsíčně, televize na 155 Kč. Mimo to také loni došlo k rozšíření zařízení, která jsou schopna přijímat rozhlasové a televizní vysílání a za něž musejí být poplatky také nově hrazeny. Ne každá OSVČ má pak povinnost se u veřejnoprávních médií registrovat a poplatek hradit. 

Co se dozvíte v článku
  1. Kdo a jak musí platit poplatky za televizi a rádio?
  2. Osvobození od platby koncesionářských poplatků
  3. Platí se koncesionářské poplatky i za počítač?
  4. Proč se přihlásit k platbám za televizi a rozhlas?
  5. Výzva od ČT a ČRo – čestné prohlášení
  6. Jak se přihlásit nebo odhlásit z placení koncesionářských poplatků?

Kdo a jak musí platit poplatky za televizi a rádio?

V zákoně č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích, je stanoveno, že poplatky za televizi a rádio hradí domácnost, která vlastní přijímače. Není přitom nutné je využívat. Bez ohledu na to, kolik rádií nebo televizí vlastníte, budete vždy platit pouze za jednu televizi a jedno rádio. Takto navíc platí vždy jen jedna osoba v domácnosti, platby za jednotlivé přijímače se tedy nerozpočítávají mezi členy domácnosti.

Poplatník, který je pak fyzickou osobou podnikající, bude hradit koncesionářské poplatky podle počtu zaměstnanců. 

Počet zaměstnanců Násobek poplatků
25 až 49  5
50 až 99 10
100 až 199 20
200 až 249  30
250 až 499 70
více než 500 100

OSVČ mající 24 zaměstnanců a méně nejsou povinni hradit rozhlasové a televizní poplatky. Není tedy ani nutné, aby se u České rozhlasu anebo České televize jakkoliv registrovaly nebo nahlašovaly. Upozorňujeme na to především proto, že se během loňského léta taková mystifikace hojně proháněla médii. 

Osvobození od platby koncesionářských poplatků

Od placení televizního a rozhlasového poplatku jsou osvobozeny osoby s úplnou nebo praktickou slepotou obou očí nebo s oboustrannou úplnou nebo praktickou hluchotou, pokud žijí osaměle, nebo se postižení vyskytuje u všech členů společné domácnosti.

Dále koncesionářské poplatky nemusejí hradit jednotlivci, ale i domácnosti, jejichž čistý příjem za uplynulé kalendářní čtvrtletí nepřesáhl součin životního minima a koeficientu 2,15.

Od plateb za televizi a rozhlas jsou osvobozeny např. i školy, provozovatel vysílání ze zákona, zastupitelské úřady České republiky v zahraničí a další.

Platí se koncesionářské poplatky i za počítač?

Dříve se za počítače nebo notebooky odváděl koncesionářský poplatek jen v případě, že měly připojení FM/DVB-T tuner či televizní kartu. Nově se však rozhlasový poplatek odvádí, i pokud vlastníte počítač, notebook, tablet, autorádio nebo mobilní telefon s přístupem k internetu. 

Proč se přihlásit k platbám za televizi a rozhlas?

Pokud neplatíte rozhlasový poplatek, a přitom takovou povinnost máte, budete muset uhradit dluh a přirážku od Českého rozhlasu ve výši 5000 Kč. U České televize budete muset také zaplatit dluh a k tomu navíc přirážku ve výši 10 000 Kč. Přirážky platí pro každý přijímač, za který nebyla splněna povinnost.

Pokud patříte k osobám, u kterých vznikl důvod k osvobození od poplatku, ale neodhlásili jste se patřičně z evidence do 15. dnů od vzniku skutečnosti a poplatek jste přestali hradit, jste povinni provozovateli rozhlasového nebo televizního vysílání zaplatit přirážku ve výši 1000 Kč za každý přijímač, za který jste měli hradit poplatek.

Souhlasíte s úplným zrušením koncesionářských poplatků?

Zobraz výsledek
Výzva od ČT a ČRo – čestné prohlášení

Pokud vám od jednoho z těchto veřejnoprávních médií přijde kontrolní výzva, ale vy přitom nemáte žádný rozhlasový přijímač, a proto nevzniká důvod, proč byste měli platit poplatek, odpovědět jim můžete prostřednictvím čestného prohlášení. To si můžete stáhnout z internetu a následně zaslat poštou na adresu České televize nebo Českého rozhlasu. Lze to i online přes jejich interní systémy, popř. přes datovou schránku.

Jak se přihlásit nebo odhlásit z placení koncesionářských poplatků?

Přes Českou poštu

K platbě televizního poplatku se lze přihlásit na pobočkách České pošty. Na příslušných pracovištích lze také provést změnu v evidovaných údajích, ale i odhlášení. Platbu lze uskutečnit prostřednictvím SIPO. Pokud jste se přihlásili na České poště a platíte přes SIPO, v případě odhlášení musíte opět na pobočku, nebo k odhlášení využít datovou schránku.

Online

Pokud se vám nechce na poštu a nechcete platit prostřednictvím SIPO, můžete se přihlásit online a poplatky hradit bankovním převodem přímo veřejnoprávním médiím. Potřebujete se k tomu však zaregistrovat na portálu Českého rozhlasu a České televize. V přihlášce uvedete identifikační a platební údaje. Právnické osoby navíc doplní, kolik televizních nebo rozhlasových přijímačů vlastní. Takto lze online provést i odhlášení nebo změnu evidenčních údajů. Přihlášku lze dále také zaslat prostřednictvím datové schránky.

Jak se změnily TV poplatky?

Zdroj: Youtube/Česká televize

  • Našli jste v článku chybu?

Více o autorovi

Redaktorka Finance.cz. Věnuje se především důchodovým tématům a změnám souvisejícím s dávkami.




Nejnovější články

Zajímavé odkazy

Daňové formuláře Daňové formuláře Mzdová kalkulačka Mzdová kalkulačka Veřejné registry Veřejné registry Převodník měn Převodník měn Rodičovský příspěvek Rodičovský příspěvek Kalkulačka superdávky Kalkulačka superdávky

Aktuální cenové stropy PHM

cena benzínu a nafty Maximální cena benzínu a nafty

Dále u nás najdete

Digitální euro: jak funguje a jaké vlastnosti bude mít?

Meta představuje nový AI model Muse Spark

CreditShare míří na drobné investory, úvěry vybírá přísně

Byli byste ochotní připlatit si to, že vaše data budou uložená v EU?

Apple pohořel v žebříčku opravitelnosti

Generace Z se brání umělé inteligenci v práci

CorelDRAW Graphics Suite 2026: design s Artist Intelligence

AI prompty na jedno kliknutí, Google do Chromu zavádí Skills

Vysílací rada dohlédne na youtubera Fiziho nebo Kluky z Prahy

Kolové nápoje: Od lékárnických tajností k miliardovému marketingu

Pracujícím důchodcům se zas bude zvyšovat penze

U EET musíte nahlásit provozovny, kde přijímáte neevidované tržby

Květnové svátky a nákupy: kdy bude otevřeno?

Otestovali jsme za vás novou vlakovou linku z Prahy do Varšavy

Při přípravě newsletteru můžete nativně konzultovat s AI

Vyhledávat pacienty s rakovinou slinivky bude 500 praktiků

Na co se zaměřit, abyste měli na penzi našetřeno co nejvíc

Zvláštní zkrat ministerstva, postavit si hlavu u zdravotních benefitů

Prodal byt, aby mohl pražit. Dnes má jednu z nejlepších káv v Evropě

Navazující zaměstnání pro účely JMHZ