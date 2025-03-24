Osvobozené příjmy musíte berňáku nahlásit. Pokuta za nedodržení povinnosti vás může vyjít na statisíce

Existuje mnoho vysokých příjmů, které jsou zproštěny daňové povinnosti, ale jejich výše se i přesto musí nahlásit příslušnému finančnímu úřadu. Pojďme se proto podívat, jaké to jsou, ale i na to, co se může stát, pokud příjem patřičně neohlásíte.
Co se dozvíte v článku
Do kdy letos podat daňové přiznání?
Termínů pro podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob je hned několik:
- do 1. dubna má být odevzdáno v listinné podobě,
- v elektronické podobě má být odevzdáno do 4. května. Toto datum se týká všech OSVČ, kterým byla zřízena datová schránka,
- s daňovým poradcem, advokátem anebo při povinném auditu účetní závěrky musí být přiznání odevzdáno do 1. července.
Sama finanční správa pak upozorňuje, že do těchto termínů také musí být uhrazena daň z příjmů fyzických osob. Stejné lhůty se v praxi musí dodržet, i pokud jde o nahlášení osvobozených příjmů.
Jaké příjmy jsou osvobozené od daně?
O osvobozených příjmech pojednává § 4 zákona České národní rady o daních z příjmů č. 586/1992 Sb. Za splnění zákonných podmínek sem patří např. příjem z prodeje nemovitosti anebo hmotné movité věci. Zařadit sem ale můžeme i náhradu za ztrátu příjmu nebo za škodu způsobenou na majetku a z plnění pojištění odpovědnosti.
Důležité je zmínit, že za osvobozený příjem jsou dále považovány také dávky z důchodového nebo nemocenského pojištění, ale i dávky plynoucí ze státní sociální podpory nebo z pomoci v hmotné nouzi, ale třeba i stipendia anebo dotace ze státního rozpočtu, rozpočtu obce, kraje nebo státního fondu.
V jakých případech se musí příjem osvobozený od daně nahlásit?
Finančnímu úřadu, pod který spadá místo vašeho trvalého pobytu, musíte nahlásit takový osvobozený příjem, který za rok 2025 přesáhl částku 5 000 000 Kč. Roli přitom hraje výše příjmů a nikoliv zisk.
Nejčastěji se pak v praxi jedná o
- přijaté dary a dědictví,
- směnu nemovitosti,
- prodej družstevního podílu,
- prodej akcií a jiných cenných papírů a další.
Příjem nad rozhodnou hranici musíte úřadu oznámit i v situaci, kdy u vás nevzniká povinnost podat daňové přiznání.
Zajímavé pak je, že jiná situace nastává, pokud částku nad 5 000 000 korun obdržíte ve splátkách. Ohlašovací povinnost totiž nevznikne, pokud splátky jednotlivě nepřekročí hranici. Jan Bonaventura, daňový poradce společnosti BREDFORD Consulting, však upozorňuje na problémy, které mohou vzniknout umělým dělením plateb. Tato opatření podle něj totiž může finanční úřad vyhodnotit jako obcházení zákona nebo zneužití práva.
Na ohlášení berňáku poté neexistuje žádný předepsaný tiskopis. Poplatník si oznámení může sepsat sám nebo využít vzor stažený z internetu. Podstatně je, aby dokument obsahoval (odhadovanou) výši příjmů, popis okolností nabytí a datum, kdy příjem vznikl.
Co se stane, když nesplníte ohlašovací povinnosti?
Pokud jste přesáhli částku 5 000 000 Kč u osvobozeného příjmů a nesplnili jste oznamovací povinnost v souladu s termínem podání daňového přiznání, může vám úřad udělit pokutu.
Jestliže vše ohlásíte opožděně, může vám uštědřit pokutu ve výši 0,1 % z částky neohlášeného příjmů. Ještě bolestivější to však bude, pokud ohlášení neučiníte ani opožděně a finanční úřad vše zjistí. V takovém případě se sankce zvýší na 10 %. Nejhůře na tom budete, pokud ohlášení nepodáte vůbec, to pokuta může dosáhnout až na 15 % z částky neohlášeného příjmu. To by např. u částky 5 500 000 Kč činilo 825 000 Kč.
Finanční úřad můžete požádat o prominutí sankce. Ani na to neexistuje žádný předepsaný tiskopis. „Forma není stanovena, ale určitě je dobré připravit správné důvody pro prominutí,“ doplňuje Bonaventura a na závěr ještě dodává, že těmi mohou být např. vážné zdravotní problémy.
