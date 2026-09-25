Budou léky na hubnutí Mounjaro a Wegovy propláceny dětem?

Léky na hubnutí jsou ve společnosti velkým tématem a řeší jej i na Ministerstvu zdravotnictví. Aktuálně v souvislosti s možností, že by pro určitou skupinu pacientů mohly být hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. Začalo se už hledat konkrétní řešení, nebo šlo zatím jen o debaty, které legislativu nikam neposunuly?
Co se dozvíte v článku
Jak je to aktuálně s úhradou léků na hubnutí?
Na českém trhu jsou nyní dostupné dva injekčně podávané léčivé přípravky, které ovlivňují mimo jiné chuť k jídlu a vedou ke snižování tělesné hmotnosti. Jsou jimi Mounjaro a Wegovy.
Co se týká úhrady Mounjara, v první polovině roku 2025 byla řešena možnost úhrady zdravotní pojišťovnou pro diabetiky 2. typu. Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) navrhl úhradu pro neuspokojivě kompenzované pacienty, jejichž léčba zahrnuje nejméně 20 jednotek bazálního analoga inzulinu. U pacientů léčených pouze perorálními antidiabetiky úhradu nenavrhl.
Nyní tedy platí, že Mounjaro může být hrazeno z veřejného zdravotního pojištění při léčbě diabetu 2. typu za stanovených podmínek, nikoliv při léčbě obezity. Ti, kteří jej využívají na hubnutí, si proto injekce i jehly hradí z vlastních finančních prostředků.
Oproti tomu Wegovy je u SÚKL vedeno v seznamu léčiv jako léčivý přípravek k léčbě obezity a nemá standardní úhradu z veřejného zdravotního pojištění.
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Ministerstvo zdravotnictví chtělo léky na obezitu proplácet zdravotní pojišťovnou
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch v průběhu června uvedl, že uvažuje o možnosti, aby v nejtěžších případech obezity u dětí byla léčba hrazena zdravotní pojišťovnou. O konkrétních podmínkách úhrady však musí rozhodnout SÚKL. Později ministr uvedl, že u SÚKL už byla podána žádost týkající se velmi obézních dětí.
Přesné podmínky, za jakých by bylo možné léky na obezitu předepsat na účet zdravotní pojišťovny, však zatím nebyly stanoveny. O výši a podmínkách úhrady léčivých přípravků rozhoduje SÚKL ve správním řízení.
SÚKL podmínky úhrady zdravotní pojišťovnou zatím nestanovil
Jako jedna z nejpravděpodobnějších variant se dříve zmiňovalo, že by léky na obezitu mohly být hrazeny pouze vybrané skupině dětí. Mezi zvažovanými podmínkami se objevoval věk od 12 do 18 let, BMI nad 97. percentilem a hmotnost přes 60 kilogramů. Tyto parametry však nelze považovat za platné podmínky úhrady.
Státní ústav pro kontrolu léčiv dosud nestanovil oficiální obecné podmínky úhrady léčby obezity pro děti. V aktuálním seznamu léčiv hrazených z veřejného zdravotního pojištění tak není pro léčbu obezity standardně hrazeno ani Mounjaro, ani Wegovy.
Jsou léky registrovány na obezitu, nebo jen na cukrovku?
Důležité je také zmínit, že Mounjaro není registrováno jako lék na léčbu obezity u dětí. Pro léčbu obezity je určeno dospělým pacientům. Pro léčbu diabetu 2. typu je Mounjaro registrováno u dospělých a dětí od 10 let.
Jiná situace nastává u Wegovy. To je registrováno pro léčbu obezity u dospělých a dospívajících od 12 let. U dětí od 12 let je injekční forma určena při obezitě, čili tělesné hmotnosti alespoň na úrovni 95. percentilu a tělesné hmotnosti nad 60 kilogramů.
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Na trh míří tablety na hubnutí
SÚKL už na konci května zveřejnil informace o doporučení Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA) týkajícím se nové lékové formy Wegovy. Hlavní novinkou je možnost užívání přípravku ve formě tablet. Ty se na rozdíl od injekce podávané jednou týdně užívají každý den nalačno.
EMA doporučila perorální formu Wegovy ke schválení pro léčbu dospělých. Na rozdíl od injekční formy, která je určena také dospívajícím od 12 let, je tabletová forma určena pouze dospělým.
V září 2026 nejsou tablety Wegovy v českých lékárnách běžně dostupné. Zároveň zatím není veřejně dostupná potvrzená cena pro český trh.