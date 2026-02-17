Finance.cz  »  Spotřebitel  »  Bývalý nájemník odmítá odejít? Nový rozkaz k vyklizení řeší problémy během týdnů

Bývalý nájemník odmítá odejít? Nový rozkaz k vyklizení řeší problémy během týdnů

Od 1. ledna 2026 je účinná změna občanského soudního řádu, která má urychlit vystěhování bývalých nájemníků v případech, kdy nájem již skončil, ale byt stále neopustili. Nově byl zaveden institut tzv. rozkazu k vyklizení, který umožňuje rychlejší ochranu pronajímatele.
Autor: Shutterstock
Veronika Němcová
Dnes

Sdílet

Novela občanského soudního řádu reaguje na dlouhodobou praxi, kdy se spory o vyklizení táhly měsíce až roky, přestože bylo zřejmé, že nájem již skončil a nájemce nemá právní titul k užívání bytu.

Co se dozvíte v článku
  1. Jak rozkaz k vyklizení funguje
  2. Bez správných dokumentů to nepůjde
  3. Nájemce má možnost se bránit
  4. Nový nástroj by měl přispět k uzavírání dlouhodobých nájmů
  5. Nástroj pro jasné případy, ne pro sporné situace

Jak rozkaz k vyklizení funguje

Rozkaz k vyklizení funguje obdobně jako platební rozkaz. Soud může rozhodnout bez nařízení jednání, pouze na základě dokumentů předložených pronajímatelem. Tento postup je možný tehdy, pokud je ze spisu jednoznačně patrné, že nájemní vztah skutečně skončil. 

Nejde tedy o nástroj pro řešení sporů v průběhu trvání nájmu, například kvůli neplacení nájemného, ale o situace, kdy již nárok k bydlení zanikl. Pokud jsou však klíčové skutečnosti sporné, soud nařídí jednání a věc projedná standardním způsobem.

Bez správných dokumentů to nepůjde

Podstatou nové úpravy je důraz na kvalitu dokumentace. Pronajímatel musí doložit nájemní smlouvu a případné dodatky, způsob a důvod skončení nájmu včetně prokazatelného doručení výpovědi či dohody a rovněž své vlastnické právo, typicky výpisem z katastru nemovitostí.

Povinností pronajímatele je také zaslání písemné výzvy k vyklizení bytu nájemci, a to nejméně 14 dní před podáním žaloby. Tato lhůta  má dát nájemci dostatečný prostor k dobrovolnému opuštění bytu.

Pokud dokumenty nevzbuzují pochybnosti, může soud vydat rozkaz k vyklizení v krátké době, čímž se řízení zkrátí z měsíců či let na týdny. Naopak chybějící nebo nedostatečné podklady mohou celý proces výrazně zpomalit.

Vypočítejte si výši superdávky na rok 2026 v naší kalkulačce Přečtěte si také:

Vypočítejte si výši superdávky na rok 2026 v naší kalkulačce

Nájemce má možnost se bránit

Důležité je, že rozkaz musí být skutečně doručen, nelze jej doručit náhradním způsobem pouhým uložením zásilky. Nájemce má proti rozkazu právo podat do 15 dnů odpor. Tím se účinky rozkazu dočasně zastaví a soud pokračuje standardním postupem. 

Novinkou však je, že nájemce musí své námitky do 30 dnů konkrétně odůvodnit a doložit důkazy. Pouhé obecné tvrzení, že s rozhodnutím nesouhlasí, již nestačí.

Pokud odpor podán není, rozkaz nabývá právní moci a pronajímatel může přistoupit k výkonu rozhodnutí, obvykle prostřednictvím exekutora.

Nový nástroj by měl přispět k uzavírání dlouhodobých nájmů

Podle odborníků z praxe přináší tato změna větší jistotu pronajímatelům i investorům do nájemního bydlení. „Rychlejší vyklizení po skončení nájmu přináší větší jistotu pronajímatelům i kupujícím investičních bytů. Méně právní nejistoty často znamená ochotu sjednávat delší smlouvy a uvolňuje to na trhu profesionálnější přístup k nájemnímu bydlení,“ uvedl Jiří Krejčí z realitního portálu realingo.cz.

Každý měsíc, kdy je nemovitost blokována vleklým sporem, znamená výpadek příjmu a zhoršení návratnosti investice. Zkrácené řízení tak může v praxi zvýšit čistý výnos tím, že zkrátí dobu bez nájemného. „Nejde jen o právní nástroj. Je to i signál trhu. Když víte, že spor po skončení nájmu vyřešíte rychleji, máte menší motivaci řetězit krátkodobé smlouvy a můžete pracovat s delší jistotou příjmů. To zlepšuje návratnost a snižuje provozní stres,“ dodává Miroslav Majer, CEO fintech startupu Hyponamíru.cz.

školení pri začínající mzdové účetní

Nájemce bytu zemřel. Poradíme co dělat, abyste byt mohli pronajmout co nejdříve jiné osobě Přečtěte si také:

Nájemce bytu zemřel. Poradíme co dělat, abyste byt mohli pronajmout co nejdříve jiné osobě

Nástroj pro jasné případy, ne pro sporné situace

Rozkaz k vyklizení však není automatickým řešením každého sporu o bydlení. Pokud jsou základní skutečnosti sporné, tak soud zpravidla nařídí jednání a provede dokazování standardním způsobem. Nástroj je určen především pro případy, kdy je zánik nájmu zřejmý a doložený.

Zavedení rozkazu k vyklizení má zajistit rovnováhu mezi právy nájemců a vlastníků bytů. Pronajímatelé musí mít své dokumenty v pořádku a dodržet stanovené postupy a nájemci musí včas a jasně uvést své námitky. Díky tomu může soud rychleji rozhodnout v případech, kdy nájem skončil, ale nájemce z bytu stále neodchází.

Důchod po 25 letech doby pojištění? Od 1. ledna 2027 možná realita Přečtěte si také:

Důchod po 25 letech doby pojištění? Od 1. ledna 2027 možná realita

Výplata „starých sociálních dávek“ by se mohla prodloužit až do července Přečtěte si také:

Výplata „starých sociálních dávek“ by se mohla prodloužit až do července

  • Našli jste v článku chybu?

Více o autorovi

Veronika Němcová

Veronika Němcová

Redaktorka Finance.cz. Věnuje se legislativním změnám v pracovním právu, sociální sféře a nájemních vztazích.

Témata:




Nejnovější články

Zajímavé odkazy

Daňové formuláře Daňové formuláře Mzdová kalkulačka Mzdová kalkulačka Veřejné registry Veřejné registry Převodník měn Převodník měn Rodičovský příspěvek Rodičovský příspěvek Kalkulačka superdávky Kalkulačka superdávky

Dále u nás najdete

Registrace a storno zaměstnání od dubna 2026

MPSV chystá podporu pro lidi pečující o nemocné blízké

Korekce bitcoinu snížila počet milionářů o téměř 12 tisíc

Oblíbený Notepad++ půl roku kontrolovali hackeři

AirDrop se rozšíří na další telefony s Androidem

Hackeři útočí přes e-mail, prahnou po přihlašovacích údajích

U všech zaměstnanců se bude hlásit dosažené vzdělání

30 % nákladů díky AI dolů, ale nuda v práci jde nahoru

Hledala dokonalý šálek, našla životní vášeň a učí pít kakao

Apple opravil bezpečnostní chybu, která byla v iOS od verze 1.0

Drahé RAM máme i kvůli krachu posledního výrobce v Evropě

Nová PID Lítačka: jak bude vypadat?

Bitcoin snadno koupíte i bez záznamu. Poradíme jak

Máslo bude levné až do podzimu

Jak porodnice pomáhají, když dítě zemře?

Ceny pamětí se mezičtvrtletně zdvojnásobily, čeká se další růst

Nedostatek a zdražování RAM pamětí není dočasný výpadek

Máme tu propast mezi složitostí cloudu a odolností. Co s tím?

Hrdinství systém nenahradí. Proč se startupy stěhují z ČR?

Začínající podnikatel: Přijímáme zaměstnance