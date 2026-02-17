Bývalý nájemník odmítá odejít? Nový rozkaz k vyklizení řeší problémy během týdnů

Novela občanského soudního řádu reaguje na dlouhodobou praxi, kdy se spory o vyklizení táhly měsíce až roky, přestože bylo zřejmé, že nájem již skončil a nájemce nemá právní titul k užívání bytu.
Jak rozkaz k vyklizení funguje
Rozkaz k vyklizení funguje obdobně jako platební rozkaz. Soud může rozhodnout bez nařízení jednání, pouze na základě dokumentů předložených pronajímatelem. Tento postup je možný tehdy, pokud je ze spisu jednoznačně patrné, že nájemní vztah skutečně skončil.
Nejde tedy o nástroj pro řešení sporů v průběhu trvání nájmu, například kvůli neplacení nájemného, ale o situace, kdy již nárok k bydlení zanikl. Pokud jsou však klíčové skutečnosti sporné, soud nařídí jednání a věc projedná standardním způsobem.
Bez správných dokumentů to nepůjde
Podstatou nové úpravy je důraz na kvalitu dokumentace. Pronajímatel musí doložit nájemní smlouvu a případné dodatky, způsob a důvod skončení nájmu včetně prokazatelného doručení výpovědi či dohody a rovněž své vlastnické právo, typicky výpisem z katastru nemovitostí.
Povinností pronajímatele je také zaslání písemné výzvy k vyklizení bytu nájemci, a to nejméně 14 dní před podáním žaloby. Tato lhůta má dát nájemci dostatečný prostor k dobrovolnému opuštění bytu.
Pokud dokumenty nevzbuzují pochybnosti, může soud vydat rozkaz k vyklizení v krátké době, čímž se řízení zkrátí z měsíců či let na týdny. Naopak chybějící nebo nedostatečné podklady mohou celý proces výrazně zpomalit.
Nájemce má možnost se bránit
Důležité je, že rozkaz musí být skutečně doručen, nelze jej doručit náhradním způsobem pouhým uložením zásilky. Nájemce má proti rozkazu právo podat do 15 dnů odpor. Tím se účinky rozkazu dočasně zastaví a soud pokračuje standardním postupem.
Novinkou však je, že nájemce musí své námitky do 30 dnů konkrétně odůvodnit a doložit důkazy. Pouhé obecné tvrzení, že s rozhodnutím nesouhlasí, již nestačí.
Pokud odpor podán není, rozkaz nabývá právní moci a pronajímatel může přistoupit k výkonu rozhodnutí, obvykle prostřednictvím exekutora.
Nový nástroj by měl přispět k uzavírání dlouhodobých nájmů
Podle odborníků z praxe přináší tato změna větší jistotu pronajímatelům i investorům do nájemního bydlení. „Rychlejší vyklizení po skončení nájmu přináší větší jistotu pronajímatelům i kupujícím investičních bytů. Méně právní nejistoty často znamená ochotu sjednávat delší smlouvy a uvolňuje to na trhu profesionálnější přístup k nájemnímu bydlení,“ uvedl Jiří Krejčí z realitního portálu realingo.cz.
Každý měsíc, kdy je nemovitost blokována vleklým sporem, znamená výpadek příjmu a zhoršení návratnosti investice. Zkrácené řízení tak může v praxi zvýšit čistý výnos tím, že zkrátí dobu bez nájemného. „Nejde jen o právní nástroj. Je to i signál trhu. Když víte, že spor po skončení nájmu vyřešíte rychleji, máte menší motivaci řetězit krátkodobé smlouvy a můžete pracovat s delší jistotou příjmů. To zlepšuje návratnost a snižuje provozní stres,“ dodává Miroslav Majer, CEO fintech startupu Hyponamíru.cz.
Nástroj pro jasné případy, ne pro sporné situace
Rozkaz k vyklizení však není automatickým řešením každého sporu o bydlení. Pokud jsou základní skutečnosti sporné, tak soud zpravidla nařídí jednání a provede dokazování standardním způsobem. Nástroj je určen především pro případy, kdy je zánik nájmu zřejmý a doložený.
Zavedení rozkazu k vyklizení má zajistit rovnováhu mezi právy nájemců a vlastníků bytů. Pronajímatelé musí mít své dokumenty v pořádku a dodržet stanovené postupy a nájemci musí včas a jasně uvést své námitky. Díky tomu může soud rychleji rozhodnout v případech, kdy nájem skončil, ale nájemce z bytu stále neodchází.