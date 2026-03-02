Finance.cz  »  Daně a mzdy  »  Dýška bez daně? Vláda plánuje úlevu pro zaměstnance v gastronomii

Dýška bez daně? Vláda plánuje úlevu pro zaměstnance v gastronomii

Zaměstnanci restaurací, kaváren a barů by si v budoucnu mohli část spropitného ponechat bez daně. Vláda navrhuje zavést osvobození dobrovolných dýšek od daně a pojištění, a to za jasně stanovených podmínek a do určitého limitu.
Autor: Pixabay
Veronika Němcová
Dnes

Vláda plánuje od roku 2027 znovu zavést elektronickou evidenci tržeb (EET) a spolu s ní i několik daňových úprav. Jednou z nich je zavedení daňového osvobození spropitného pro zaměstnance v gastronomii. 

Aktuálně je spropitné z pohledu zákona o daních z příjmů považováno za běžný příjem ze závislé činnosti a podléhá zdanění a pojistným odvodům. Od roku 2027 by se měl tento příjem při splnění stanovených podmínek od daně z příjmů fyzických osob osvobodit.

Osvobození se má vztahovat pouze na “dobrovolná” dýška

Spropitné je chápáno jako dobrovolná, nepovinná platba zákazníka, která vyjadřuje jeho spokojenost s poskytnutou službou. Typicky jde o částku ponechanou číšníkovi při placení účtu v restauraci. Dobrovolnost je dle návrhu klíčová, jelikož se osvobození nebude vztahovat na povinné poplatky typu „couvert“, tedy pevně stanovené částky automaticky připočtené k ceně jídla.

Důležité je také to, že spropitné musí být poskytnuto v přímé souvislosti se stravovací službou. Musí tedy existovat časová i věcná vazba mezi poskytnutou službou a spropitným. Nevadí, pokud zákazník zaplatí spropitné kartou a částka projde přes účet zaměstnavatele, který ji následně rozdělí mezi zaměstnance. Podstatné je, aby šlo skutečně o dobrovolnou platbu zákazníka. Zároveň nesmí jít o pevně stanovenou částku vyplácenou zaměstnavatelem pravidelně každý měsíc.

K osvobození dýšek se na tiskové konferenci k EET vyjádřila Alena Schillerová, ministryně financí. „Je to významný krok v boji proti šedé ekonomice, protože spropitné, jak vyplynulo z analýz, které jsme si dělali, činí od 20 % do 50 % příjmu zaměstnanců v gastronomiiHlavním cílem je stabilizovat obor, který po Covidu opustila čtvrtina personálu kvůli existenční nejistotě. Legalizovaná dýška se stanou oficiálním příjmem zaměstnanců, což jim také umožní cestu k získání hypoték a celkové bankovní bonitě, kterou dnes nemají.”

Daňová úleva se plánuje pouze pro zaměstnance, nikoliv podnikatele

Nová úprava se má týkat pouze zaměstnanců, nikoli podnikatelů. Pokud tedy spropitné obdrží zaměstnanec v pracovním poměru (číšník, servírka, barman nebo kuchař), může být tento příjem do určité výše od daně osvobozen. 

Naopak pokud by spropitné bylo příjmem samotného provozovatele restaurace nebo osoby samostatně výdělečně činné, půjde i nadále o běžný příjem z podnikání, který podléhá zdanění.

Osvobození na spropitné pouze tam, kde zákazník jídlo i zkonzumuje

Osvobození se má týkat pouze stravovacích služeb, které se poskytují tam, kde dochází k přípravě a prodeji pokrmů k přímé spotřebě na místě. To znamená restaurace, kavárny nebo bary s posezením. 

Naopak například stánky s občerstvením nebo provozy, kde si zákazník jídlo pouze vyzvedne a konzumuje jinde, do režimu osvobození spadat nemají.

Maximální výše spropitného, která je osvobozená od daně

Výše spropitného, které bude možné osvobodit od daně, se bude počítat každý měsíc zvlášť. Celková částka osvobozeného spropitného nesmí za daný měsíc překročit 7 procent z tržeb zaměstnavatele za stravovací služby. Tento strop se vztahuje na všechny zaměstnance dohromady, nikoli na každého zvlášť.

Podnik tak může rozdělit přijaté spropitné mezi zaměstnance podle vlastních pravidel, například s ohledem na výši úvazku, počet odpracovaných směn nebo skutečnost, že někdo část měsíce čerpal dovolenou. Zároveň ale musí pohlídat, aby součet částek, které zaměstnancům uzná jako osvobozené od daně, nepřesáhl zmíněných 7 procent měsíčních tržeb.

Pokud by zaměstnavatel neurčil, jak se má tento limit mezi zaměstnance rozdělit, nastoupí zákonné pravidlo. V takovém případě se celkových 7 procent rozdělí rovnoměrně mezi všechny zaměstnance, kteří v daném měsíci spropitné obdrželi. Každý z nich tak bude mít stejný maximální limit pro osvobození. Návrh myslí i na situace, kdy má zaměstnanec více zaměstnavatelů ve stejném oboru. 

„V případě, že zaměstnanci plynou příjmy v podobě spropitného ze stravovacích služeb v rámci jednoho kalendářního měsíce od více zaměstnavatelů, posuzuje se limit pro jejich osvobození u jednotlivých zaměstnavatelů nezávisle na sobě,” uvádí důvodová zpráva návrhu Ministerstva financí.

Až 90 % spropitného v ČR generuje gastronomie

Gastronomie v dnešní době generuje 90 % celkového spropitného v Česku, a to až 17 miliard korun ročně, které dosud stálo mimo zákon. Chceme přejít na model, který se osvědčil v Německu a v Rakousku, kde spropitné slouží jako legální pilíř příjmů. V gastronomii jsou mzdy mnohdy na úrovni minimální mzdy. Osvobození umožní, aby si tito zaměstnanci nechali to, co jim hosté dávají, uvedla na závěr tiskové konference Alena Schillerová, ministryně financí.

Jestliže návrh projde legislativním procesem, plánuje se jeho účinnost od 1. ledna 2027.

