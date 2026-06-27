E.ON nabízí bonus na energie, Humanic jede výprodej až 50 %

E.ON – sleva nebo bonus na energie
E.ON aktuálně motivuje k uzavření nebo prodloužení smlouvy zvýhodněnou cenou energií nebo jednorázovým bonusem. Podmínky se liší podle toho, jestli řešíte elektřinu, plyn nebo kombinaci obou, takže se vyplatí porovnat aktuální nabídku s tím, co máte u svého dodavatele teď.
Humanic CZ – výprodej až 50 % a extra 10 % navíc
Obchod s botami Humanic spustil výprodej se slevami až 50 %, ke kterému si navíc přidáte dalších 10 % s kódem Q10HUMANICCZ26A2. Hodí se na letní obuv i na první nákupy do nové podzimní sezóny.
AEG.cz – sleva 15 % a prodloužená záruka zdarma
U domácích spotřebičů AEG teď k aktuální akci přidávají i prodlouženou záruku zdarma, navíc se sleva 15 % počítá z běžné ceny, takže se hodí na pořízení nové pračky nebo myčky před létem.
Alza: tři největší slevy na ventilátory s kódem ALZADNY
Siguro Lumi P400W se světlem – stojanový ventilátor s osvětlením sleví z 2 999 Kč na 1 559 Kč s kódem ALZADNY40 (sleva 40 %).
Siguro 3D Air Luxury V750W – ventilátor 2v1 s funkcí ohřevu i chlazení sleví z 4 999 Kč na 3 499 Kč s kódem ALZADNY30 (sleva 30 %).
Siguro West Wind T571B – stojanový ventilátor s dotykovým displejem sleví z 3 599 Kč na 2 879 Kč s kódem ALZADNY20 (sleva 20 %).
Calzedonia – slevy až 50 %
Italská Calzedonia zlevnila plavky, punčochové zboží i spodní prádlo až o 50 %. Výprodej se týká více kolekcí najednou, takže je z čeho vybírat na celé léto.
ASKO-NABYTEK.CZ – 1+1 na vybrané matrace
Pokud řešíte výměnu matrace, ASKO-NABYTEK nabízí akci 1+1 na vybrané modely s kódem MATRACE. Vyplatí se hlavně při nákupu pro dvoulůžko, kde reálně ušetříte za druhý kus.
Adidas.cz – kolekce na MS ve fotbale a letní modely
Adidas rozjel novou kolekci spojenou s mistrovstvím světa ve fotbale a zároveň zlevnil část letních modelů obuvi a oblečení. Dobrá příležitost pro fanouška fotbalu i pro běžné letní doplnění šatníku.
Comfor.cz – Xiaomi 17T se slevou 3 500 Kč
Telefon Xiaomi 17T koupíte u Comfor.cz levněji o 3 500 Kč. Jde o jeden z aktuálně nejžádanějších modelů střední třídy, takže se sleva počítá.
lidl-shop.cz – klimatizace i víkendová sleva na vše
V e-shopu lidl-shop.cz najdete 30 % slevu na chlazení s kódem Klima30, o víkendu navíc platí 15 % sleva na celý sortiment s kódem Prazdniny15. Kombinace se hodí, pokud řešíte ventilátor nebo klimatizaci právě před vlnou veder.
Slevomat: wellness pobyty a dovolená pro dva i celou rodinu
Potřebujete si pořádně odpočinout? Na Slevomatu najdete stovky nabídek wellness pobytů za zvýhodněné ceny — od víkendových únikových pobytů pro dva až po delší rodinné dovolené.
Korejskakrasa.eu – výprodej až 70 %
Fanoušci korejské kosmetiky můžou u Korejskakrasa.eu ušetřit až 70 % na vyprodávaných produktech. Vyplatí se mrknout hlavně na pleťovou péči, kde se sortiment obměňuje nejrychleji.
Yves Rocher – extra sleva 10 % a doprava zdarma
K běžné nabídce Yves Rocher teď přidává extra 10 % s kódem EXTRA10 a dopravu zdarma. Příjemný bonus k objednávce přírodní kosmetiky, kterou stejně chystáte.
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