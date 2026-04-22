Jak ČSSZ zpětně doložíte zaměstnání pro nárok na důchod?

Aby dané osobě vznikl nárok na starobní důchod, musí splnit potřebnou délku účasti na důchodovém pojištění. Ta v České republice prozatím činí 35 let pro čerpání řádného starobního důchodu anebo 40 let, pokud si chce daná osoba požádat o odchod do důchodu předčasného.
Potřebnou dobu účasti lze naštěstí splnit i náhradními dobami pojištění, o kterých jsme již psali. Dnes se podíváme, jakým způsobem lze České správě sociálního zabezpečení doložit chybějící zaměstnání .
Nejlepší je doložit evidenční list důchodového pojištění
To, zda o vás ČSSZ eviduje všechny potřebné doklady, zjistíte jednoduše z IDA, čili z Informativní důchodové aplikace. Do té se přihlásíte online prostřednictvím přihlašovacích údajů pro datovou schránku anebo některé z elektronických uznávaných identit včetně té bankovní. Ty stejné informace by vám však měla poskytnout i příslušná sociálka po vaší žádosti.
Nejsnáze se potřebná doba účasti pojištění v rámci zaměstnání doloží Evidenčními listy důchodového pojištění (ELDP), který měl vydávat zaměstnavatel a který jste si také pro tyto případy měli schovávat.
Pokud však ELDP nemáte a v evidenci ČSSZ se nenachází, nejsnazší bude kontaktovat místně příslušnou OSSZ, která může zaměstnavatele, jestliže však ještě existuje, vyzvat, aby chybějící ELDP zaslal do evidence. Ještě předtím se můžete na zaměstnavatele obrátit sami.
Složitější situace nastává, jestliže zaměstnavatel neexistuje, nelze jej kontaktovat anebo nekomunikuje. V takovém případě si od vás sociálka opatří doklady, které máte k dispozici a zahájí šetření bez ohledu na to, zda zaměstnavatel má anebo měl v daném okrese sídlo.
U dokladů záleží na době, kdy zaměstnání probíhalo
Od roku 2004 je možné zaměstnání prokázat právě ELDP. Mimo to však bude nutné doložit i samotný výkon zaměstnání, resp. počátek i konec anebo případnou dočasnou pracovní neschopnost. To mj. platí i pro zaměstnání od roku 1996. Poslouží vám pak
- pracovní smlouva,
- doklad o ukončení pracovního poměru,
- zápočtový list (potvrzení o zaměstnání),
- mzdové listy a výplatní pásky,
- výpisy z účtu s označením zaměstnavatele a účelu přijaté platby,
- evidence docházky.
Kvůli neschopence budete potřebovat potvrzení od ošetřujícího lékaře o trvání dočasné pracovní neschopnosti. To platí pro DPN, která trvala v období do 31. prosince 2008, resp. do 31. prosince 2009, kdy plátcem dávky v nemoci byl zaměstnavatel.
Nicméně od období od 1. ledna 1996 nebude stačit doložit pouze pracovní smlouvu anebo doklad o ukončení pracovního poměru nebo potvrzení o zaměstnání pro vytvoření evidenčního listu důchodového pojištění. Tyto doklady totiž vyloženě neprokážou, zda jste podmínku k účasti na důchodovém pojištění splnili či nikoliv.
Do konce roku 1995 bude dokládat zaměstnání, ale i příjem
Pokud vám v evidenci chybí počítající se doby do starobního důchodu před rokem 1985, opět vše doložíte pracovní smlouvou a dokladem o ukončení zaměstnání a zejména pak zápočtovým listem. Kromě toho lze tuto dobu doložit ještě navíc i mzdovými listy, výplatními páskami, ale i evidencí docházky anebo jiným dokladem, který by dokázal potvrdit vaše tvrzení o zaměstnání.
U zaměstnání od roku 1986 až do konce roku 1995 budete zmíněnými dokumenty prokazovat dobu trvání zaměstnání, ale kromě toho pro vás bude povinnost ještě navíc doložit i doklady prokazující dosažený hrubý příjem nebol vyměřovací základ. To lze opět výplatními páskami nebo mzdovými listy.
Od roku 1993 lze dobu účasti na pojistném, resp. dobu trvajícího zaměstnání do evidence dodat i potvrzením zdravotní pojišťovny, u které byl poplatník v té době pojištěn.
Co se stane, když nedokážu doložit dobu zaměstnání anebo výši příjmů?
Záleží na tom, jaký druh dokumentu vám chybí. Pokud jste nedokázali sehnat doklady, které by potvrzovaly, že během určitého období trvalo zaměstnání a společně s ním i účast na pojistném, může vám pomoci Čestné prohlášení o dobách zaměstnání, které najdete přímo na webu ČSSZ ke stažení a vyplnění. Čestně se nebudete prohlašovat však jen vy, ale ještě budete potřebovat dva kolegy ze zaměstnání, čili svědky, kteří se za vaše tvrzení v čestném prohlášení zaručí.
Jestliže však nikoho takového nemáte, doba se vám zkrátka do důchodu počítat nebude, což může při žádosti o starobní důchod způsobit potíže.
Daleko menší problém je, pokud ČSSZ nedoručíte chybějící doklady prokazující výši tehdejšího vyměřovací základu ze zaměstnání. V takovém případě se samozřejmě doba pro nárok na důchod započte, ale ještě navíc bude považována za dobu vyloučenou. To znamená, že nijak nesníží váš průměrný příjem, který je stěžejní pro stanovení výše důchodu.
Jak a co dokládají sociálce osoby samostatně výdělečně činné?
Jitka Drmolová, vedoucí oddělení komunikace a tisková mluvčí ČSSZ, doporučuje nejprve zjistit, zda je samostatná výdělečná činnost evidována. Pokud je doba evidence správná, OSVČ musí ověřit, zda byly za roky podnikání odevzdány přehledy o příjmech a výdajích a zda podnikání v jednotlivých letech založilo účast na důchodovém pojištění.
„OSVČ žádným jiným způsobem, než správnou evidencí doby výkonu samostatné výdělečné činnosti; podání přehledů o příjmech a výdajích, ze kterých plyne vznik účasti na důchodovém pojištění a plného zaplacení daného pojištění, nedokládá," uzavírá Jitka Drmolová.