Jaké jsou maximální poplatky za školku a družinu v současném školním roce? Některé rodiny platí tisíce, některé nic

Za školku a školní družinu mohou rodiče v novém školním roce zaplatit více než minulý školní rok. Vyšší částka ale automaticky neznamená, že ji budou vybírat všechna zařízení.
Co se dozvíte v článku
Zákon stanovuje pouze maximální hranici, kterou mohou zřizovatelé požadovat. Konkrétní výši poplatku si tedy každá obec či jiný zřizovatel určuje sama.
Kolik může stát školka a družina?
Maximální částky pro školní rok 2026/2027 jsou následující:
|
Zařízení
|
Maximum 2026/2027
|
Maximum 2025/2026
|
Zvýšení
|
Veřejná mateřská škola
|
1 792 Kč
|
1 664 Kč
|
+128 Kč
|
Školní družina
|
896 Kč
|
832 Kč
|
+64 Kč
|
Školní klub
|
896 Kč
|
832 Kč
|
+64 Kč
Proč se maximum zvýšilo?
Výše úplaty je navázána na minimální mzdu. Pro rok 2026 činí měsíční minimální mzda 22 400 korun.
U mateřských škol nesmí měsíční úplata překročit osm procent minimální mzdy. U školních družin a školních klubů je hranice čtyři procenta.
Výpočet je tedy následující:
Mateřská škola:
22 400 × 8 % = 1 792 Kč
Družina a školní klub:
22 400 × 4 % = 896 Kč
Rodiče ale nemusí platit maximální částku
Částka 1 792 korun tedy neznamená, že tolik bude stát každá veřejná školka. Jde pouze o zákonný strop.
U mateřských škol stanovuje měsíční úplatu zřizovatel, tedy nejčastěji obec nebo městská část. U školní družiny a školního klubu platí stejný princip. Zřizovatel musí částku na nový školní rok stanovit nejpozději do 30. června. Pokud tak neučiní, zůstává v platnosti částka z předchozího školního roku.
Rodiče by proto měli hledat konkrétní částku především v informacích své obce nebo přímo školy. Může být výrazně nižší než zákonné maximum.
Kdo nemusí platit školkovné?
Některé rodiny mohou být od úplaty za předškolní vzdělávání osvobození. Zákon přitom počítá nejen s domácnostmi, které pobírají dávku státní sociální pomoci, ale také s některými případy péče o děti se zvýšeným příspěvkem na péči nebo s pěstounskou péčí.
Od poplatku za mateřskou školu jsou podle vyhlášky osvobozeni:
-
zákonný zástupce dítěte, který pobírá dávku státní sociální pomoci, jejíž součástí je složka na živobytí, případně je členem domácnosti jejího příjemce,
-
zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči, případně pokud zákonný zástupce pobírá dávku státní sociální pomoci s bonusem na dítě nebo je členem domácnosti jejího příjemce,
-
rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě,
-
člověk, který o dítě osobně pečuje a pobírá kvůli tomu dávky pěstounské péče.
Podmínkou je, aby rodič nebo jiná oprávněná osoba tuto skutečnost prokázala řediteli mateřské školy. Nestačí tedy pouze říct, že na osvobození má nárok. Škole je potřeba doložit příslušné rozhodnutí nebo potvrzení.
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Předškoláci školkovné neplatí
Samostatné pravidlo platí pro děti v posledním roce mateřské školy.
Podle § 123 odst. 2 školského zákona se vzdělávání v mateřské škole zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku. Bezúplatnost se týká také dětí s odkladem povinné školní docházky.
To ale neznamená, že rodiče nemusí za dítě nic platit. Stravování se hradí samostatně.