Kdy náleží vdovský důchod déle než 1 rok? Příklady napoví

Standardní zákonná lhůta pro pobírání vdovského důchodu je jeden rok, pokud je však splněna některá ze zákonných podmínek, tak se vdovský důchod pobírá i po uplynutí jednoho roku. Podívejme se na praktické příklady.
Petr Gola
Dnes

Podmínky pro přiznání vdovského důchodu jsou uvedeny v § 49 zákona o důchodovém pojištění č. 155/1995 Sb. V § 50 předmětného zákona jsou následně uvedeny podmínky, kdy náleží vdovský důchod i po uplynutí jednoho roku.

Zákonné podmínky jsou stejné pro vdovské i vdovecké důchody

Zákonné podmínky pro přiznání, výpočet a pobírání vdovského důchodu jsou pochopitelně stejné jako u vdoveckého důchodu. V praxi se však mnohem častěji vyplácí vdovské důchody, protože ženy se dožívají v průměru vyššího věku a v manželství byly většinou mladší, takže budeme v článku hovořit pouze o vdovských důchodech. Na praktických příkladech si ukážeme pět důvodů, kdy výplata vdovského důchodu pokračuje i po uplynutí jednoho roku.

Příklad 1) Péče o nezaopatřené dítě

Vdově Lucii (43 let) zemřel manžel, se kterým vychovávali dvě děti (13 let a 10 let). V případě péče o nezaopatřené dítě náleží výplata vdovského důchodu i po roce. Paní Lucie bude mít nárok na vdovský důchod po zemřelém manželovi, dokud bude alespoň jedno dítě nezaopatřené. Po dobu nezaopatřenosti budou mít obě děti nárok i na sirotčí důchod po zemřelém otci. Podmínka nezaopatřenosti je při studiu splněna nejdéle do 26 let věku. 

Příklad 2) Péče o dítě ve druhém stupni závislosti

Paní Simoně zemřel manžel, se kterým pečovali o syna s přiznaným druhým stupněm závislosti. Vdova, které pečuje o dítě, které je závislé na pomoci jiné osoby ve druhém, třetím nebo čtvrtém stupni závislosti má nárok na vdovský důchod i po uplynutí jednoho roku. Při péči o dítě s přiznaným druhým, třetím nebo čtvrtým stupněm závislosti se již nesleduje podmínka nezaopatřenosti a ani věk dítěte.

Příklad 3) Péče o rodiče manžela

Paní Monika se starala se svým manželem o jeho maminku, která s nimi žila v domácnosti, přičemž jí byl přiznán druhý stupeň závislosti. I po smrti manžela se stará paní Monika o jeho maminku, se kterou nadále žije v jedné domácnosti. Paní Monika tak splňuje podmínku péče o svého rodiče nebo rodiče zemřelého manžela, který s ní žije v domácnosti a je závislý na pomoci jiné osoby ve druhém, třetím nebo čtvrtém stupni závislosti. Paní Monice tak náleží vdovský důchod i po uplynutí jednoho roku.

Příklad 4) Invalidita třetího stupně

Paní Kateřina, která pobírá invalidní důchod třetího stupně, zemřel manžel, po kterém bude mít nárok na vdovský důchod. Vdovský důchod jí bude náležet i po uplynutí jednoho roku, neboť je invalidní ve třetím stupni. Pro invaliditu prvního a druhého stupně to však neplatí. 

Příklad 5) Dosažení požadovaného věku

Paní Gabriele, narozené 10. 1. 1964, zemřel manžel, se kterým vychovali dvě děti. Paní Gabriela bude mít nárok na výplatu vdovského důchodu i po uplynutí jednoho roku, neboť splňuje věkovou podmínku, což je v praxi nejčastější důvod pro trvalé pobírání vdovského důchodu. Pro splnění věkové podmínky musí vdova dosáhnout alespoň věku o čtyři roky nižšího, než je důchodový věk muže stejného ročníku narození. Řádný důchodový věk muže narozeného v roce 1964 činí 64 let a 10 měsíců, tento věk ponížený o 4 roky je 60 let a 10 měsíců, takže tuto zákonnou podmínku paní Gabriela splnila. 

Jaký bude výpočet vdovského důchodu v roce 2026?

Obnova výplaty vdovského důchodu

Jestliže není žádná ze zákonných podmínek uvedená v § 50, odstavci 2), písmeno a) až e) zákona o důchodovém pojištění splněna, potom nárok na výplatu vdovského důchodu po uplynutí jednoho roku zaniká. Výplatu vdovského důchodu lze však obnovit, když ke splnění některé ze zákonných podmínek dojde v zákonné pětileté obnovovací lhůtě. Zákonná obnovovací lhůta se během let měnila, naposledy byla od 1. ledna 2025 zvýšena ze dvou let na zmíněných pět let.

