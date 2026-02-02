Komu se podle nových pravidel zvýšil důchodový věk?

V loňském roce kabinet minulé vlády Petra Fialy v rámci důchodové reformy rozhodl o postupném navyšování důchodového věku pro některé ročníky. Pojďme se tedy společně podívat, kterým ročníkům se důchodový věk v praktických příkladech zvedne a u kterých naopak zůstane nižší než na hraničních 65 letech.
Důchodový věk se bude zvyšovat jen pro některé ročníky
Všeobecně platí, že osoby, které se narodily před rokem 1973, mají důchodový věk stanoven podle data narození a u žen také podle počtu vychovaných dětí.
Pro osoby narozené v roce 1974 a později je důchodový věk stanoven na 65 let a 9 měsíců bez rozdílu a bez ohledu na počet vychovaných dětí. Každý rok se pak právě k 65 letům a 9 měsícům přípočte ještě další kalendářní měsíc, až dokud se důchodový věk nezastaví na 67 letech. Této hranice se dosáhne nejdříve v roce 2056. První, kdo tedy bude moci odejít do starobního důchodu až v 67 letech, budou ročníky 1989 a mladší.
Hodně dětí může věk odchodu do důchodu výrazně snížit
Paní Marcela je ročník 1966 a ráda by odešla co nejdříve do starobního důchodu. Pro ženy bez dětí a muže bez ohledu na počet dětí tohoto ročníku platí, že jejich důchodový věk je stanoven na 65 let a 1 měsíc. Paní Marcela má však v tomto ohledu štěstí, protože vychovala pět dětí. Do důchodu půjde dříve než v 65 letech a to už ve 62 letech a 2 měsících v roce 2028. Kdyby byla bezdětná anebo měla nanejvýš 2 děti, do důchodu by musela bez jednoho měsíce o tři roky později.
67 let je hranice, nad kterou se už z hlediska zákona nepůjde
Pan David je ročník 1990. Pokud se v příštích desetiletích aktuálně platná legislativa udrží a nikdo ji nezmění, do důchodu bude moci odejít nejdříve v 67 letech v roce 2057. Důchodový věk u občanů narozených v roce 1989 přestává růst a zastavuje se právě na 67 letech.
Samozřejmě však platí, že pokud pan David dosáhne potřebné doby účasti na sociálním důchodovém pojištění pro nárok na důchod předčasný, bude moci odejít, byť s krácenou výší penze, do důchodu dříve. Aktuálně je nutné splnit dobu pojištění alespoň v rozsahu 40 let s tím, že se vám výpočtový základ sníží o 1,5 % za každých i započatých 90 dnů předčasnosti anebo o 0,75 %, jestliže by pan David měl důchodové pojištění v rozsahu alespoň 45 let. Tak či tak může odejít do předčasného důchodu nejdříve v roce 2054, čili 3 roky před dosažením řádného důchodového věku.
Pro ročníky 1965 je důchodový věk naposledy nezvyšován
Paní Klára je ročník 1965 a nemá žádné děti. Narodila se poslední ročník, kdy je důchodový věk pro muže a ženu bez děti stanoven na 65 let bez toho, aniž by se k věku připočítávaly měsíce. Paní Klára tedy dosáhne řádného důchodového věku v roce 2030. Nepolepšila by si přitom, ani kdyby měla jedno dítě. Důchodový věk by se jí snížil na 64 let a 8 měsíců teprve, když by měla dvě děti. Samozřejmě však může odejít za splnění podmínek do důchodu předčasného.
Hraničním rokem narození je rok 1974
Pan Ondřej je ročník 1976 a protože se tedy narodil po roce 1974, jeho důchodový věk se stanoví tak, že k věku 65 let a 8 měsíců připočet takový počet kalendářních měsíců, který odpovídá rozdílu v počtu let mezi jeho rokem narození a rokem 1973. To znamená, že pan Ondřej půjde do důchodu nejdříve v roce 2041 ve věku 65 let a 11 měsíců.
Náročné profese také mohou odejít do starobního důchodu dříve
Již od 1. ledna 2023 platí, že zdravotničtí záchranáři a členové jednotky hasičského záchranného sboru mohou odejít do řádného starobního důchodu dříve, protože vykonávají zaměstnání, které je rizikové z hlediska dopadu na zdraví. Podmínkou však je zařazení takového zaměstnání do čtvrté rizikové kategorie, o čemž rozhodl příslušný orgán ochrany veřejného zdraví, čili krajské hygienické stanice.
Na snížení důchodového věku vzniká nárok nejdříve po 2200 odpracovaných směnách. Za ty se důchodový věk sníží o 15 kalendářních měsíců. Pokud by pak zaměstnanec odpracoval minimálně dvojnásobek, čili 4400 směn, důchodový věk se mu sníží o 30 měsíců. Po dosažení tohoto milníku se bude důchodový věk snižovat vždy o 1 kalendářní měsíc za každých 74 odpracovaných směn.
Nesmíme pak také zapomenout zmínit, že právě za zaměstnance ve čtvrté kategorii rizikovosti profesí zaměstnavatel musí povinně odvádět v roce 2026 důchodové pojištění o 3 % vyšší než u ostatních zaměstnanců. Příští rok to bude o 4 % více a v roce 2028 to bude o 5 % více.
Nová vláda chce důchodový věk vrátit na původní hranice
Je všeobecně známo, že nová vláda Andreje Babiše má mnoho výhrad k té minulé, kterou vedl Petr Fiala. Pravděpodobně nejvíce problémů vidí v důchodové reformě, kterou chce zmírnit. Jedním z bodů, kterými toho chce docílit, je navrácení důchodového věku na původní hranici 65 let.
Pokud se vládní návrh povede dovézt do zdárného legislativního konce, začal by platit pravděpodobně od 1. ledna 2027.