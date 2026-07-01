Konec volného hledání v katastru? Stát bude chtít vědět, co čtete a proč

Český katastr nemovitostí čeká rozsáhlá novela, která výrazně mění pravidla pro nakládání s údaji o nemovitostech, jejich poskytování i kontrolu jejich využití. Změny se dotknou nejen běžných občanů, ale také novinářů, firem, advokátů a dalších profesionálních uživatelů dat.
Co se dozvíte v článku
- Co zůstává veřejné: vlastník, pozemek i základní údaje
- Přístup k detailům se zpřísní. Stát bude sledovat, kdo data bere a proč
- Tvrdší pravidla proti těžení z dat. Reakce na přetížený systém
- Novináři budou mít ke katastru přístup dál
- Staré zápisy zmizí. Katastr se pročistí
- Méně papíru, rychlejší postupy
Zásadní posun nastává v tom, že část údajů z katastru bude nadále dostupná jako otevřená data, tedy bez nutnosti uvádět účel jejich využití. Současně ale novela zpřísňuje režim u citlivějších informací, zejména tam, kde jde o osobní údaje vlastníků nebo informace obsažené ve sbírce listin.
Právě u těchto údajů se nově klade důraz na kontrolu účelu jejich využití a také na postih neoprávněného vytěžování dat, například prostřednictvím automatizovaných nástrojů nebo robotického stahování.
Co zůstává veřejné: vlastník, pozemek i základní údaje
Na základní úrovni se pro veřejnost nic nemění. Každý si bude moci dál zjistit, kdo vlastní konkrétní nemovitost, jak je zapsaná v katastru, jakou má výměru nebo jak je evidovaná v mapě.
Novinkou je rozšíření tzv. otevřených dat. Některé informace budou nově dostupné bez omezení a bez nutnosti uvádět účel použití. Stát tak počítá s jejich širším využitím v mapových aplikacích, analýzách nebo výzkumu.
Přístup k detailům se zpřísní. Stát bude sledovat, kdo data bere a proč
Zásadní změna přichází u detailnějších výstupů a práce se sbírkou listin. Nově bude stát evidovat, kdo si údaje z katastru vyžádal. U vybraných typů dat bude navíc nutné uvést i účel jejich využití. Úřady tak získají přehled nejen o tom, co bylo staženo, ale i proč.
Cílem je zvýšit transparentnost a omezit zneužívání dat. Současně se zpřísňují sankce. U fyzických osob může jít až o 100 000 Kč, u podnikatelů a právnických osob až o 1 000 000 Kč.
Měly by být citlivé údaje z katastru nemovitostí dostupné jen po doložení účelu žádosti?
Tvrdší pravidla proti těžení z dat. Reakce na přetížený systém
Novela reaguje i na praktické problémy s přetížením systému. V odůvodnění se uvádějí zkušenosti s násobným navýšením požadavků nepřihlášených uživatelů, které vedly k nutnosti blokovat část přístupů.
Nově proto budou platit přísnější pravidla proti automatizovanému stahování dat. Pokud systém vyhodnotí, že dochází k přetěžování nebo hromadnému získávání údajů v rozporu s pravidly, bude možné přístup omezit nebo zablokovat. Smyslem je udržet funkčnost systému pro běžné uživatele.
Novináři budou mít ke katastru přístup dál
Pro média zůstává katastr i nadále klíčovým zdrojem informací o vlastnictví nemovitostí. Základní princip, tedy veřejná dostupnost údajů, se nemění. Nově se ale více rozlišuje mezi běžným nahlížením do údajů a jejich systematickým zpracováním ve velkém rozsahu.
Novináři budou moci i nadále využívat údaje z katastru pro investigativní práci nebo kontrolu veřejné moci. Změna však směřuje proti situacím, kdy dochází k masovému stahování dat bez konkrétního novinářského nebo analytického účelu.
Staré zápisy zmizí. Katastr se pročistí
Novela se zaměřuje i na historické zápisy, které v katastru přetrvávají desítky let. Jde například o věcná práva převzatá z pozemkových knih nebo zemských desek, u kterých už dnes často není možné dohledat, zda vůbec existují.
Nově bude možné tyto zápisy vymazat, pokud se oprávněné osoby nepřihlásí v zákonné lhůtě, nebo pokud je zřejmé, že práva zanikla. Cílem je odstranit z katastru historická omezení, která už nemají reálný význam.
Méně papíru, rychlejší postupy
Změny míří i na digitalizaci. V některých případech bude možné použít i prostý elektronický podpis, například při potvrzení souhlasu s geodetickým zaměřením v terénu.
Zjednodušují se také některé administrativní postupy vůči obcím, které budou moci více vycházet z údajů v registrech, bez nutnosti shánět staré listiny.
O novele by měla v nejbližší době jednat vláda. Pokud projde celým legislativním procesem, je její účinnost naplánovaná od 1. července 2027. V některých dílčích částech je však počítáno s odloženou účinností, zejména tam, kde je nutná technická příprava.