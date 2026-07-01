Finance.cz  »  Spotřebitel

Konec volného hledání v katastru? Stát bude chtít vědět, co čtete a proč

Veronika Němcová
Dnes

Sdílet

Katastr nemovitostí se chystá na jednu z největších změn posledních let. Zatímco základní údaje o vlastnictví zůstávají veřejné, stát nově zpřísňuje pravidla pro přístup k detailnějším datům. Sledující systém má nově lépe vyhodnocovat, kdo informace čerpá, proč je potřebuje a zda nedochází k jejich masovému zneužívání.
Autor: Shutterstock
Přidat mezi oblíbené zdroje na Googlu

Český katastr nemovitostí čeká rozsáhlá novela, která výrazně mění pravidla pro nakládání s údaji o nemovitostech, jejich poskytování i kontrolu jejich využití. Změny se dotknou nejen běžných občanů, ale také novinářů, firem, advokátů a dalších profesionálních uživatelů dat.

Co se dozvíte v článku
  1. Co zůstává veřejné: vlastník, pozemek i základní údaje
  2. Přístup k detailům se zpřísní. Stát bude sledovat, kdo data bere a proč
  3. Tvrdší pravidla proti těžení z dat. Reakce na přetížený systém
  4. Novináři budou mít ke katastru přístup dál
  5. Staré zápisy zmizí. Katastr se pročistí
  6. Méně papíru, rychlejší postupy

Zásadní posun nastává v tom, že část údajů z katastru bude nadále dostupná jako otevřená data, tedy bez nutnosti uvádět účel jejich využití. Současně ale novela zpřísňuje režim u citlivějších informací, zejména tam, kde jde o osobní údaje vlastníků nebo informace obsažené ve sbírce listin.

Právě u těchto údajů se nově klade důraz na kontrolu účelu jejich využití a také na postih neoprávněného vytěžování dat, například prostřednictvím automatizovaných nástrojů nebo robotického stahování.

Co zůstává veřejné: vlastník, pozemek i základní údaje

Na základní úrovni se pro veřejnost nic nemění. Každý si bude moci dál zjistit, kdo vlastní konkrétní nemovitost, jak je zapsaná v katastru, jakou má výměru nebo jak je evidovaná v mapě.

Novinkou je rozšíření tzv. otevřených dat. Některé informace budou nově dostupné bez omezení a bez nutnosti uvádět účel použití. Stát tak počítá s jejich širším využitím v mapových aplikacích, analýzách nebo výzkumu.

Přístup k detailům se zpřísní. Stát bude sledovat, kdo data bere a proč

Zásadní změna přichází u detailnějších výstupů a práce se sbírkou listin. Nově bude stát evidovat, kdo si údaje z katastru vyžádal. U vybraných typů dat bude navíc nutné uvést i účel jejich využití. Úřady tak získají přehled nejen o tom, co bylo staženo, ale i proč.

Cílem je zvýšit transparentnost a omezit zneužívání dat. Současně se zpřísňují sankce. U fyzických osob může jít až o 100 000 Kč, u podnikatelů a právnických osob až o 1 000 000 Kč. 

Měly by být citlivé údaje z katastru nemovitostí dostupné jen po doložení účelu žádosti?

Zobraz výsledek

Tvrdší pravidla proti těžení z dat. Reakce na přetížený systém

Novela reaguje i na praktické problémy s přetížením systému. V odůvodnění se uvádějí zkušenosti s násobným navýšením požadavků nepřihlášených uživatelů, které vedly k nutnosti blokovat část přístupů.

Nově proto budou platit přísnější pravidla proti automatizovanému stahování dat. Pokud systém vyhodnotí, že dochází k přetěžování nebo hromadnému získávání údajů v rozporu s pravidly, bude možné přístup omezit nebo zablokovat. Smyslem je udržet funkčnost systému pro běžné uživatele.

Stavba u lesa nesmí být vázána na vzdání se náhrady škody, upozorňuje ombudsman Přečtěte si také:

Stavba u lesa nesmí být vázána na vzdání se náhrady škody, upozorňuje ombudsman

Novináři budou mít ke katastru přístup dál

Pro média zůstává katastr i nadále klíčovým zdrojem informací o vlastnictví nemovitostí. Základní princip, tedy veřejná dostupnost údajů, se nemění. Nově se ale více rozlišuje mezi běžným nahlížením do údajů a jejich systematickým zpracováním ve velkém rozsahu.

Novináři budou moci i nadále využívat údaje z katastru pro investigativní práci nebo kontrolu veřejné moci. Změna však směřuje proti situacím, kdy dochází k masovému stahování dat bez konkrétního novinářského nebo analytického účelu.

Staré zápisy zmizí. Katastr se pročistí

Novela se zaměřuje i na historické zápisy, které v katastru přetrvávají desítky let. Jde například o věcná práva převzatá z pozemkových knih nebo zemských desek, u kterých už dnes často není možné dohledat, zda vůbec existují.

Nově bude možné tyto zápisy vymazat, pokud se oprávněné osoby nepřihlásí v zákonné lhůtě, nebo pokud je zřejmé, že práva zanikla. Cílem je odstranit z katastru historická omezení, která už nemají reálný význam.

Nová zelená úsporám startuje už ve čtvrtek. Na jakou podporu dosáhnete? Přečtěte si také:

Nová zelená úsporám startuje už ve čtvrtek. Na jakou podporu dosáhnete?

Méně papíru, rychlejší postupy

Změny míří i na digitalizaci. V některých případech bude možné použít i prostý elektronický podpis, například při potvrzení souhlasu s geodetickým zaměřením v terénu.

Zjednodušují se také některé administrativní postupy vůči obcím, které budou moci více vycházet z údajů v registrech, bez nutnosti shánět staré listiny.

O novele by měla v nejbližší době jednat vláda. Pokud projde celým legislativním procesem, je její účinnost naplánovaná od 1. července 2027. V některých dílčích částech je však počítáno s odloženou účinností, zejména tam, kde je nutná technická příprava. 

Štěnice, plíseň a žloutenka. Bydlení, které stát dotuje svými dávkami. Co je třeba změnit? Přečtěte si také:

Štěnice, plíseň a žloutenka. Bydlení, které stát dotuje svými dávkami. Co je třeba změnit?

Ručení nemovitostí rodičů za vaši hypotéku? Dle realitního makléře půjde o stále častější řešení Přečtěte si také:

Ručení nemovitostí rodičů za vaši hypotéku? Dle realitního makléře půjde o stále častější řešení

  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

Portrét - Veronika Němcová

Veronika Němcová

Redaktorka Finance.cz. Věnuje se legislativním změnám v pracovním právu, sociální sféře a nájemních vztazích.

Témata:

Kvíz týdne

KVÍZ: Ruská ekonomika v číslech: Potěmkinova vesnice či statný medvěd?
1/12 otázek
Spustit kvíz


Zajímavé odkazy

Daňové formuláře Daňové formuláře Mzdová kalkulačka Mzdová kalkulačka Veřejné registry Veřejné registry Převodník měn Převodník měn Rodičovský příspěvek Rodičovský příspěvek Kalkulačka superdávky Kalkulačka superdávky

Aktuální cenové stropy PHM

cena benzínu a nafty Maximální cena benzínu a nafty

Komerční sdělení

Školení pro účetní
Podzimní novinky pro mzdové účetní 2026
15. 9. 2026
9:00
Více
Fakturace v praxi roku 2026
5. 10. 2026
9:00
Více
Změny v personální a mzdové oblasti v r. 2027
2. 11. 2026
9:00
Více