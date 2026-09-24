Letní a zimní čas se bude zatím střídat dál. Kdy nás to čeká ještě letos?

I když se zrušení letního a zimního času v posledních pár letech vášnivě řešilo mezi politiky i běžnými lidmi, nevypadá to, že by střídání v příštích pár letech končilo. Nynější režim tak zůstane zachován. Střídání bude pokračovat minimálně do roku 2031.
Co se dozvíte v článku
Letní a zimní čas se bude střídat ještě minimálně 5 let
Česká vláda prostřednictvím nařízení stanovila termíny střídání letního a standardního zimního času až do konce roku 2031. Logicky tedy nejde o rozhodnutí, které by naznačovalo, že ke střídání bude docházet „navždy“. Právě naopak. Stanovení těchto termínů má zajistit předvídatelnost, dokud se země Evropské unie nedohodnou, jak by případné zrušení střídání času mělo probíhat.
|
Rok
|
Začátek letního času
|
Konec letního času
|
2027
|
28. března
|
31. října
|
2028
|
26. března
|
29. října
|
2029
|
25. března
|
28. října
|
2030
|
31. března
|
27. října
|
2031
|
30. března
|
26. října
V říjnu se zvýší cestovní náhrady, o kolik získají zaměstnanci víc za benzin při pracovní cestě?
Jakým způsobem se posune ručička na hodinkách?
Čas se automaticky přenastaví na zařízeních, která jsou připojena k internetu nebo přijímají časový signál a mají správně nastavené časové pásmo. Týká se to především mobilních telefonů, počítačů, notebooků a chytrých hodinek. Automatickou změnu času musí mít zařízení povolenou v nastavení.
Naopak u běžných digitálních a analogových hodin, budíků nebo hodin v některých automobilech a domácích spotřebičích je potřeba čas změnit ručně. Samostatnou kategorií jsou rádiem řízené hodiny, které si správný čas dokážou nastavit samy díky příjmu časového signálu. U zařízení, u kterých si nejste jistí, je proto dobré před změnou času zkontrolovat nastavení automatického času a časového pásma.
Na klasických digitálních i analogových hodinách pak bude správné nastavení času na vás. Platí přitom jednoduché pravidlo. Při přechodu na letní čas se ve 2:00 v noci středoevropského času posune čas dopředu na 3:00.
Při přechodu na standardní čas se pak postupuje přesně obráceně. Ve 3:00 v noci letního času se ručička nebo čísla posunou o hodinu dozadu, tedy na 2:00 středoevropského času.
Jste pro zrušení střídání času?
Kdy se posouvá čas ještě letos?
Letos bude potřeba ještě prohodit letní čas se standardním zimním. Na podzim roku 2026 to proběhne v neděli 25. října. A protože se bude přecházet na standardní čas, ručička hodin se posune ze 3:00 na 2:00 v noci. Pro děti, které navštěvují školku a školu, ale i pro pracující pak půjde o výhodu, protože se v noci vyspí o hodinu déle.
Spořicí účty v srpnu 2026: Přibývá sazeb nad 4 %. Které banky nabízejí více než 5 %?
Jak se střídání času projevuje ve mzdě nebo platu zaměstnanců na nočních směnách?
Pokud zaměstnanci při přechodu na letní čas připadne změna času přímo do jeho směny a kvůli posunutí hodin odpracuje o hodinu méně, zkrátí se mu o jednu hodinu také stanovená týdenní pracovní doba.
Naopak při návratu ze letního na standardní čas se může směna o jednu hodinu prodloužit. Pokud zaměstnanec kvůli tomu odpracuje o hodinu více, pro daný týden se jeho stanovená týdenní pracovní doba o jednu hodinu prodlouží. Nejde tedy o to, že by zaměstnanec musel zkrácenou směnu později „dohánět“ nebo naopak hodinu navíc automaticky dostal jako přesčas.
U zaměstnanců, kteří dostávají měsíční nebo týdenní mzdu, se kvůli změně času výše jejich odměny nemění. U pracovníků placených podle odpracovaných hodin nebo podle úkolu však může výsledná odměna záviset na tom, kolik práce skutečně odvedou.
Proč se vlastně nepřešlo na standardní čas?
Střídání letního a standardního zimního času se v Evropské unii zatím nepodařilo zrušit. Evropská komise navrhla jeho ukončení už v roce 2018 a Evropský parlament návrh podpořil v roce 2019. Členské státy se ale v Radě EU dosud nedohodly na společném postoji. K přijetí nové evropské úpravy je přitom potřeba dohoda Rady EU a Evropského parlamentu.
Jedním z důležitých témat je také to, jaký čas by měl po případném zrušení střídání platit celoročně a jak zajistit koordinaci mezi jednotlivými státy. Odlišná rozhodnutí sousedních zemí by totiž mohla komplikovat přeshraniční dopravu nebo fungování společného trhu. Zatím proto není stanoven termín, kdy by střídání času mělo skončit.
Tím však snaha o zrušení střídání dvou časů ani zdaleka nekončí.
Evropská komise v březnu 2026 uvedla, že podporuje další hledání dohody, a pracuje také na analýze, která má být dokončena ve druhé polovině roku 2026. Zatím však žádné rozhodnutí o zrušení střídání času nebo přechodu na standardní čas přijato nebylo.