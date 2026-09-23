Změny u gynekologických screeningů: Nově budou propláceny v jiných časových intervalech

Ministerstvo zdravotnictví ČR v květnu 2026 vydalo tiskovou zprávu, ve které informuje, že plánuje změny v oblasti vybraných screeningových programů. Kromě screeningu karcinomu plic a kolorekta mají úpravy proběhnout také u screeningu děložního hrdla u žen, který je prováděn v určitých termínech v rámci gynekologické prevence. Co tedy nově budou moci ženy očekávat?
Co se dozvíte v článku
Jak je to nyní se zdravotními pojišťovnami a gynekologickou prevencí
Každá dívka či žena má od 15 let věku nárok na preventivní gynekologickou prohlídku 1× ročně, což je zároveň interval, ve kterém by měla prevenci na gynekologii pravidelně absolvovat.
Součástí gynekologické preventivní prohlídky je zjištění osobní a rodinné anamnézy a následné vyšetření, které lékař přizpůsobuje věku a zdravotnímu stavu pacientky. Lékař provádí vyšetření pohledem, pomocí gynekologických zrcadel a pohmatem. Součástí je také kolposkopické vyšetření, při kterém se využívá speciální optický přístroj.
Při preventivní prohlídce se zároveň odebírá vzorek z děložního čípku pro cytologické vyšetření, které slouží k včasnému odhalení změn spojených s nádorem děložního hrdla. Podle potřeby může lékař odebrat také materiál k bakteriologickému nebo virologickému vyšetření.
U žen ve věku 35, 45 a 55 let je součástí prevence také odběr vzorku z děložního čípku k testování na přítomnost vysoce rizikových typů lidského papilomaviru (HPV).
Po 55. roce života samozřejmě neplatí, že by pacientka přestala mít hrazenou gynekologickou prevenci. Právě naopak je odbornými lékaři i zdravotními pojišťovnami doporučováno, aby ženy absolvovaly gynekologickou prevenci i po menopauze.
Chodíte pravidelně na preventivní prohlídky?
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Jak se testy na gynekologických prohlídkách budou měnit
Změny se týkají především testování HPV. Nově by mělo dojít k tomu, že HPV test má být hlavní screeningovou metodou. Zdravotní pojišťovny by jej měly hradit každých 5 let u žen ve věku od 25 do 65 let. U žen na 65 let se bude postupovat individuálně.
Důležité je pak ještě zmínit, že mezi dvěma testy na HPV má být zařazeno jedno cytologické vyšetření. U žen mladších 25 let bude probíhat klasický cytologický screening.
Co hlavního se tedy bude měnit, je především frekvence a způsob odběru vzorků pro screening rakoviny děložního hrdla.
Cytologické vyšetření a cytologický screening nejsou totéž
Cytologické vyšetření a cytologický screening spolu úzce souvisejí, ale neoznačují totéž. Cytologické vyšetření je konkrétní laboratorní vyšetření buněk odebraných stěrem z děložního čípku. Laboratoř při něm sleduje, zda buňky nevykazují podezřelé nebo přednádorové změny.
Cytologický screening je preventivní program, jehož cílem je u žen bez příznaků včas odhalit změny, které by mohly vést k rakovině děložního hrdla. Cytologické vyšetření je pak jednou z metod, kterou lze ke screeningu využít.
Při samotném HPV testu se nehledají změněné či nádorové buňky. Zjišťuje se přítomnost vysoce rizikových typů lidského papilomaviru (HPV).
Příští rok se mají zvýšit platby za státní pojištěnce
Aktuálně se v legislativním procesu nachází návrh zákona, který má zvýšit platby za státní pojištěnce.
Návrh počítá od 1. ledna 2027 se zvýšením vyměřovacího základu na 18 362 Kč, což znamená měsíční platbu státu 2 479 Kč za jednoho státního pojištěnce. Proti současným 2 188 Kč jde o 291 Kč měsíčně více.
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