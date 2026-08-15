mSpořicí účet Plus s úrokem až 4,21 % a bonus 7 500 Kč od E.ON

mBank: mSpořicí účet Plus s úrokem až 4,21 % p.a.
Pokud vám peníze leží na běžném účtu bez úroku, tohle je ideální chvíle na změnu. mBank teď nabízí mSpořicí účet Plus s úrokem až 4,21 % p.a., což patří k nejvýhodnějším nabídkám na trhu. Založení je online během pár minut a peníze na účtu máte kdykoliv k dispozici, takže se hodí jak na rezervu, tak na krátkodobé spoření.
E.ON: bonus až 7 500 Kč za sjednání smlouvy
Kdo řeší přechod k jinému dodavateli energií, měl by zbystřit. E.ON totiž nabízí při sjednání smlouvy bonus až 7 500 Kč, což je částka, která dokáže pokrýt hned pár měsíců plateb navíc. Vyplatí se porovnat aktuální ceníky a spočítat si, jestli by přechod dával smysl i bez ohledu na bonus, protože pak je to jednoznačně výhodná kombinace.
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Cubenest.cz: letní megavýprodej na Apple příslušenství se slevami až 60 %
Majitelé iPhonů, iPadů a Apple Watch ušetří u české značky Cubenest pořádně. Běží tam letní megavýprodej se slevami až 60 % na nabíjecí stanice, MagSafe nabíječky, PowerCube zásuvky i řemínky pro Apple Watch. Hodí se to hlavně těm, kdo řeší nabíjení víc zařízení najednou nebo shánějí kvalitní doplněk k novému telefonu bez toho, aby platili plnou cenu.
Koberce K+K: PVC, kusové i metrážové koberce se slevou
Pokud plánujete rekonstrukci podlah, K+K teď nabízí hned tři slevy najednou. S kódem PVC10 ušetříte 10 % na PVC podlahové krytině, kódem KOB10 pak 10 % na kusové koberce a kódem METR13 rovnou 13 % na metrážové koberce. Vyplatí se porovnat, která varianta bude pro váš prostor nejpraktičtější i cenově nejvýhodnější.
Huawei CZ: novinka FreeClip 2S i sleva 15 % na všechno
Fanoušci Huawei mají hned dva důvody k nákupu. S kódem AFC2S ušetříte 10 % na novince HUAWEI FreeClip 2S, a pokud vás zajímá cokoliv jiného z nabídky, kód ACPS15OFF vám strhne 15 % z ceny na všechny produkty. Kombinace novinky se slevou na celý sortiment se u velkých značek nevidí často, takže má smysl neváhat.
Alza: Google Pixel 11 – nová řada už k předobjednání
Google Pixel 11 dorazil na Alzu a lze ho už teď předobjednat – navíc s výkupním bonusem za starý telefon. Vybrali jsme tři varianty, které pokrývají různé rozpočty i nároky na výbavu.
- Google Pixel 11 256GB Obsidian – základní model s 6,3" AMOLED displejem a trojicí fotoaparátů, cena 24 303 Kč, s výkupním bonusem 5 000 Kč vyjde na 19 303 Kč
- Google Pixel 11 Pro 512GB Obsidian – vyšší řada s větším úložištěm a lepším fotoaparátem, cena 32 220 Kč, s výkupním bonusem 7 500 Kč za 24 720 Kč
- Google Pixel 11 Pro XL 1TB Obsidian – největší displej a 1TB úložiště pro náročné uživatele, cena 43 605 Kč, se slevovým kódem GOOGLEPIXEL11TB za 37 105 Kč
Hodinky.cz: slevy napříč sortimentem, od 10 % až po 80 %
Hodinky.cz teď nabízí hned celou paletu slev – kódem 10EXTRA ušetříte 10 % na vybraných produktech, kódem 20SALE pak 20 % včetně značek Beneto a Agato. K tomu běží sleva 30 % na druhý kus Trussardi nebo Morellato, až 75 % na Victoria Walls a Calvin Klein a dokonce výprodej se slevami až 80 %. Projděte si celou nabídku Hodinky.cz a vyberte si podle rozpočtu i oblíbené značky.
AEG.cz: sleva 15 % na oba spotřebiče při nákupu dvou
Kdo plánuje vybavit kuchyň nebo prádelnu najednou víc spotřebiči, ušetří u AEG hezkou částku. Při nákupu dvou velkých spotřebičů AEG se sleva 15 % odečte automaticky v košíku na oba kusy, takže není potřeba žádný kód a stačí jen vybrat vhodnou kombinaci.
BENU.cz: 2+1 zdarma na Eucerin i Collalloc
Do domácí lékárničky se hodí i nabídky z BENU. Vybraná kosmetika Eucerin běží v akci 2+1 zdarma, stejná výhoda platí i na mořský kolagen Collalloc. Navíc běží celá srpnová akční nabídka BENU, takže se vyplatí prohlédnout si i další kategorie, než přijde konec měsíce.
Tchibo: slevy na kávu a kapsle až 30 %
Milovníci kávy mají tenhle týden hned tři důvody k nákupu. S TchiboCard festival akcí ušetříte při koupi dvou a více kusů 20 %, k tomu běží sleva 30 % na farmářské kávy a stejná sleva 30 % platí i na kapsle Cafissimo. Podívejte se na aktuální nabídku Tchibo – vyplatí se hlavně těm, kdo kupují kávu pravidelně ve větším balení.
CCC.eu CZ: druhý pár bot až o 40 % levněji
Obuv u CCC teď kupujete se dvěma výhodami najednou. S kódem MORE40 dostanete na druhý, levnější pár slevu 40 %, k tomu běží ještě letní výprodej se slevami až 50 % na vybrané modely. Vyplatí se porovnat víc kousků a vybrat kombinaci, která ušetří nejvíc.
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