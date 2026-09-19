Nikon levněji až o 25 000 Kč a kreditní karta od Raiffeisenbank na rok zdarma

Fotoaparáty Nikon se slevou až 25 000 Kč
Největší jednorázovou úsporu tentokrát nabízí Fotoškoda. V akci zaměřené na značku Nikon lze ušetřit až 25 000 Kč. U fototechniky, kde se ceny těl a objektivů pohybují v desítkách tisíc, jde o částku, která může rozhodnout o tom, jestli se nákup vyplatí teď, nebo až za rok. Na které modely a sestavy se sleva vztahuje, najdete přímo na stránce akce. Nabídka platí do 28. září.
Kreditní karta na rok bez poplatků
Kdo zvažuje kreditní kartu, může teď využít nabídku Raiffeisenbank, která dává kreditní kartu STYLE na první rok zdarma. Za tu dobu si v klidu vyzkoušíte, jestli vám karta vyhovuje, a teprve pak se rozhodnete, zda ji ponechat. Jako u každého úvěrového produktu doporučujeme před podpisem projít sazebník a podmínky bezúročného období. Akce platí do konce roku.
Dva velké spotřebiče AEG, dvakrát sleva 15 %
Pokud doma dosluhuje víc spotřebičů najednou, vyplatí se je vyměnit společně. AEG totiž při nákupu dvou velkých spotřebičů dává slevu 15 % na každý z nich. U kombinace třeba pračky a myčky tak úspora snadno vyšplhá na několik tisíc korun. Akce běží do 31. října.
Tipy z Alzy: slevové kódy ALZADNY až 40 %
Alza teď nabízí slevové kódy ALZADNY, díky kterým vybrané zboží zlevníte až o 40 %. Kód se zadává v košíku, u některých produktů stačí kliknout a uplatní se sám.
- Platební terminál SumUp Solo – kompaktní terminál s dotykovým displejem, SIM kartou s neomezenými daty a Wi-Fi, který přijímá i platby přes Google Pay a Apple Pay. Hodí se pro živnostníky a malé provozovny. S kódem ALZADNY40 stojí 1 536 Kč místo 2 560 Kč.
- Elektrický zubní kartáček Oral-B iO 6 – magnetická technologie iO, chytrý senzor tlaku, 5 režimů čištění a OLED displej. Po zadání kódu ALZADNY25 vyjde na 2 812 Kč, běžně stojí 3 749 Kč.
- LEGO Harry Potter 76433 Mandragora – stavebnice s 579 dílky pro děti od 10 let, vhodná i jako vánoční dárek s předstihem. S kódem ALZADNY35 zaplatíte 968 Kč místo 1 489 Kč.
Mobilní tarif s neomezenými daty za pevnou cenu
Pravidelné výdaje se sčítají nenápadně, ale vytrvale. Vodafone nabízí neomezený tarif BezLimitu M za 648 Kč měsíčně a cena přitom platí napořád, ne jen po úvodní období. Pro každého, kdo dnes platí za data víc nebo řeší přečerpání limitu, je to jednoduchý způsob, jak si ohlídat jednu položku rozpočtu. Nabídku lze využít do 30. září.
Robotické vysavače Roborock až o 40 % levněji
Začátek školního roku přináší doma víc shonu a méně času na úklid. Roborock proto zlevnil své robotické vysavače až o 40 %. Akce je ale krátká a končí už 21. září, takže kdo o robotickém pomocníkovi uvažoval, měl by se rozhodnout rychle.
Knihy za necelou třetinu ceny
Nakladatelství Albatros Media ve výprodeji zlevnilo stovky titulů o 70 %. Za cenu jedné nové knihy tak lze pořídit hned tři, což ocení čtenáři i ti, kdo si už teď chystají zásobu vánočních dárků. Výprodej trvá do 30. září.
Kancelářská židle se slevou 10 %
Při práci z domova se kvalitní židle rychle vrátí – i na zdraví zad. Specialista na kancelářské židle a křesla Ergo-interier.cz nabízí s kódem ergo10 slevu 10 % na nákup. Kód platí do 31. října.
Zážitek nad Prahou
Luxusní pětichodové menu v Žižkovské věži: kozí sýr, krevety, kachní prsa, cheesecake a signature koktejly. To si dám.
SkyShowtime od 199 Kč měsíčně
U předplatného streamovacích služeb se vyplatí dlouhodobější závazek. SkyShowtime při ročním předplatném vychází od 199 Kč měsíčně, což je výhodnější než platit měsíc po měsíci. Nabídka platí do 30. září.
Repasovaná technika s kupónem až na 600 Kč
Repasované počítače a notebooky jsou rozumnou volbou, pokud nepotřebujete nejnovější model a chcete ušetřit. Počítače24.cz nabízejí při nákupu nad 10 000 Kč s kódem mamslevu600 slevu 600 Kč. Na menší nákupy lze použít kód mamslevu400 (5 000–9 999 Kč) nebo mamslevu200 (2 000–4 999 Kč). Kupóny se nedají kombinovat a platí do konce roku.
Kusové koberce o 10 % levněji
Podzim je vhodná doba i pro drobné vylepšení bytu. Koberce K+K nabízejí s kódem KOB10 slevu 10 % na kusové koberce. Kód platí do konce roku.
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