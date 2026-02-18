O kolik si důchodci polepšili na superdávce oproti loňskému roku?

Od 1. října začala fungovat tzv. superdávka, která sloučila několik dávek státní sociální podpory a hmotné nouze. Jedná se o příspěvek na bydlení, přídavek na dítě, doplatek na bydlení a příspěvek na živobytí. Ti, kteří tyto “staré dávky” pobírali ještě před 1. říjnem, museli do konce roku požádat o superdávku, aby se jim výplata dávek podle starého systému prodloužila až do dubna 2026.
Co se dozvíte v článku
- Nové normativy na bydlení mohou zvýšit superdávku
- Normativy pro běžné domácnosti od 1. ledna 2026
- Normativy pro domácnosti, jejichž všichni členové domácnosti jsou zranitelnými osobami od 1. ledna 2026
- Kalkulačka pro orientační výpočet superdávky
- O kolik se zvýšila superdávka lidem ve starobním důchodu?
V legislativním procesu je však návrh, který výplatu těchto “starých dávek“ prodlužuje až do července 2026. Novou superdávku by tak tito příjemci poprvé získali až v srpnu 2026. Současně se mají rovněž oddálit změny v životním minimu, které byly naplánované od 1. května. Nově vláda počítá se změnami v životním minimu až od července 2026.
Návrh však ještě musí schválit Poslanecká sněmovna a Senát. Odklad účinnosti má zamezit administrativní zátěži úředníků a snížit riziko chybovosti.
Prvožadatelé pobírají superdávku klasicky po jejím schválení úřadem práce.
Nové normativy na bydlení mohou zvýšit superdávku
Od 1. ledna 2026 se navýšily normativy na bydlení, které mohou mít vliv na složku bydlení (dříve příspěvek na bydlení). Některým příjemcům se tak navýší částka superdávky.
Výše normativů záleží na počtu osob v domácnosti, velikosti města, ale i na tom, zda jde o běžnou domácnost nebo domácnost, kde jsou všichni členové zranitelnými osobami.
Rovněž úřad práce posuzuje to, zda jde o prostor zkolaudovaný k bydlení. V případě, že prostor není k bydlení zkolaudovaný, počítá se pouze s 80 % stanoveného normativu. Navýšené normativy uvádíme níže v tabulkách.
Normativy pro běžné domácnosti od 1. ledna 2026
|
Domácnost
|
Obec do 69 999 obyvatel
|
Obec s alespoň 70 000 obyvateli
|
Praha a Brno
|
Jednočlenná
|
7 580 Kč
|
9 430 Kč
|
12 831 Kč
|
Dvoučlenná
|
9 245 Kč
|
10 950 Kč
|
14 466 Kč
|
Tříčlenná
|
10 600 Kč
|
12 300 Kč
|
16 600 Kč
|
Čtyřčlenná
|
11 230 Kč
|
12 632 Kč
|
17 710 Kč
|
Pěti nebo vícečlenná
|
11 487 Kč
|
12 052 Kč
|
17 320 Kč
Normativy pro domácnosti, jejichž všichni členové domácnosti jsou zranitelnými osobami od 1. ledna 2026
|
Domácnost
|
Obec do 69 999 obyvatel
|
Obec s alespoň 70 000 obyvateli
|
Praha a Brno
|
Jednočlenná
|
10 310 Kč
|
12 310 Kč
|
15 910 Kč
|
Dvoučlenná
|
12 109 Kč
|
13 770 Kč
|
18 103 Kč
|
Tříčlenná
|
13 758 Kč
|
15 394 Kč
|
20 230 Kč
|
Čtyřčlenná
|
14 370 Kč
|
16 230 Kč
|
22 170 Kč
|
Pěti nebo vícečlenná
|
14 880 Kč
|
15 780 Kč
|
22 380 Kč
Někteří lidé se nacházejí v životní situaci, která jim výrazně omezuje možnost zajistit si dostatečný příjem vlastními silami. Právě na tyto zranitelné osoby pamatuje zákon a nastavuje pro ně mírnější podmínky nároku na superdávku. Současně jim přiznává vyšší normativní náklady na bydlení, takže mohou získat vyšší podporu než běžná domácnost bez zranitelných členů.
Mezi zranitelné osoby patří:
- osoba starší 68 let,
- poživatel starobního důchodu,
- osoba invalidní ve druhém nebo třetím stupni,
- osoba pobírající peněžitou pomoc v mateřství nebo nemocenské poskytované v souvislosti s porodem,
- rodič pečující o dítě mladší 4 let věku nebo osamělý rodič pečující o dítě mladší 7 let věku,
- osoba osobně pečující o dítě ve věku do 10 let závislé na pomoci jiné osoby ve stupni I. nebo osoba osobně pečující o osobu závislou na pomoci jiné osoby ve stupni II. nebo vyšším, a to pokud v žádosti o příspěvek na péči byla uvedena nebo po přiznání příspěvku na péči příslušnému orgánu ohlášena jako osoba poskytující pomoc,
- poživatel příspěvku na péči ve stupni II. nebo vyšším,
- nezaopatřené dítě,
- pozůstalý/á manžel/ka nebo partner/ka, a to po dobu 12 kalendářních měsíců od měsíce následujícího po měsíci, kdy manžel/ka nebo partner/ka zemřel/a.
Kalkulačka pro orientační výpočet superdávky
O kolik se zvýšila superdávka lidem ve starobním důchodu?
Senioři patří mezi časté příjemce složky na bydlení (bývalého příspěvku na bydlení), protože právě náklady na bydlení tvoří výraznou část jejich rozpočtu. U lidí s nižším či průměrným starobním důchodem může tato dávka rozhodovat o tom, zda své výdaje zvládnou pokrýt bez finančních potíží.
Aby bylo zřejmé, jak může superdávka a konkrétně normativy na bydlení ovlivnit příjmy lidí ve starobním důchodu, připravili jsme několik srovnávacích příkladů. Počítáme s tím, že výše důchodu zůstala stejná.
- Manželé ve starobním důchodu
- Nájem 3+kk, Ostrava, 20 000 Kč (s energiemi)
- Měsíční důchod manželů je 36 000 Kč
Výše původní dávky činila v roce 2025 pro manžele v důchodu 4 003 Kč. Nově v roce 2026 vychází na 4 992 Kč. Manželé by tak získali o 989 Kč více.
- Manželé ve starobním důchodu
- Nájem 2+1, Třebíč 21 000 Kč (s energiemi)
- Měsíční důchod obou manželů je 24 000 Kč
Výše původní dávky činila v roce 2025 pro manžele v důchodu 7 753 Kč. Nově v roce 2026 vychází na 8 131 Kč. Manželé by tak získali o 378 Kč více.
- Starobní důchodce (bydlí sám)
- Nájem 2kk, Brno 19 000 (i s energiemi)
- Důchod 15 000 Kč
Výše původní dávky činila v roce 2025 pro seniora 13 002 Kč. Nově v roce 2026 vychází na 14 102 Kč. Senior by tak získal o 1 100 Kč více.
- Starobní důchodce (bydlí sám)
- Nájem 1kk, Praha 17 000 Kč (i s energiemi)
- Důchod 9 800 Kč
Výše původní dávky činila v roce 2025 pro seniora 13 172 Kč. Nově v roce 2026 vychází na 14 272 Kč. Senior by tak získal o 1 100 Kč více.