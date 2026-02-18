Finance.cz  »  Důchody a dávky  »  O kolik si důchodci polepšili na superdávce oproti loňskému roku?

O kolik si důchodci polepšili na superdávce oproti loňskému roku?

Změny v normativních nákladech na bydlení mohou od roku 2026 přinést vyšší superdávku zejména lidem ve starobním důchodu. Ti patří mezi zranitelné osoby a mají nárok na výhodnější podmínky. Ukazujeme na konkrétních příkladech, o kolik si mohou senioři polepšit oproti roku 2025.
Od 1. října začala fungovat tzv. superdávka, která sloučila několik dávek státní sociální podpory a hmotné nouze. Jedná se o příspěvek na bydlení, přídavek na dítě, doplatek na bydlení a příspěvek na živobytí. Ti, kteří tyto “staré dávky” pobírali ještě před 1. říjnem, museli do konce roku požádat o superdávku, aby se jim výplata dávek podle starého systému prodloužila až do dubna 2026.

V legislativním procesu je však návrh, který výplatu těchto “starých dávek“ prodlužuje až do července 2026. Novou superdávku by tak tito příjemci poprvé získali až v srpnu 2026. Současně se mají rovněž oddálit změny v životním minimu, které byly naplánované od 1. května. Nově vláda počítá se změnami v životním minimu až od července 2026.

Návrh však ještě musí schválit Poslanecká sněmovna a Senát. Odklad účinnosti má zamezit administrativní zátěži úředníků a snížit riziko chybovosti.

Prvožadatelé pobírají superdávku klasicky po jejím schválení úřadem práce.

Nové normativy na bydlení mohou zvýšit superdávku

Od 1. ledna 2026 se navýšily normativy na bydlení, které mohou mít vliv na složku bydlení (dříve příspěvek na bydlení). Některým příjemcům se tak navýší částka superdávky. 

Výše normativů záleží na počtu osob v domácnosti, velikosti města, ale i na tom, zda jde o běžnou domácnost nebo domácnost, kde jsou všichni členové zranitelnými osobami. 

Rovněž úřad práce posuzuje to, zda jde o prostor zkolaudovaný k bydlení. V případě, že prostor není k bydlení zkolaudovaný, počítá se pouze s 80 % stanoveného normativu. Navýšené normativy uvádíme níže v tabulkách.

Normativy pro běžné domácnosti od 1. ledna 2026

Domácnost

Obec do 69 999 obyvatel

Obec s alespoň 70 000 obyvateli

Praha a Brno

Jednočlenná

7 580 Kč

9 430 Kč

12 831 Kč

Dvoučlenná

9 245 Kč

10 950 Kč

14 466 Kč

Tříčlenná

10 600 Kč

12 300 Kč

16 600 Kč

Čtyřčlenná

11 230 Kč

12 632 Kč

17 710 Kč

Pěti nebo vícečlenná

11 487 Kč

12 052 Kč

17 320 Kč

Normativy pro domácnosti, jejichž všichni členové domácnosti jsou zranitelnými osobami od 1. ledna 2026

Domácnost

Obec do 69 999 obyvatel

Obec s alespoň 70 000 obyvateli

Praha a Brno

Jednočlenná

10 310 Kč

12 310 Kč

15 910 Kč

Dvoučlenná

12 109 Kč

13 770 Kč

18 103 Kč

Tříčlenná

13 758 Kč

15 394 Kč

20 230 Kč

Čtyřčlenná

14 370 Kč

16 230 Kč

22 170 Kč

Pěti nebo vícečlenná

14 880 Kč

15 780 Kč

22 380 Kč

Někteří lidé se nacházejí v životní situaci, která jim výrazně omezuje možnost zajistit si dostatečný příjem vlastními silami. Právě na tyto zranitelné osoby pamatuje zákon a nastavuje pro ně mírnější podmínky nároku na superdávku. Současně jim přiznává vyšší normativní náklady na bydlení, takže mohou získat vyšší podporu než běžná domácnost bez zranitelných členů.

Mezi zranitelné osoby patří:

  • osoba starší 68 let, 
  • poživatel starobního důchodu, 
  • osoba invalidní ve druhém nebo třetím stupni, 
  • osoba pobírající peněžitou pomoc v mateřství nebo nemocenské poskytované v souvislosti s porodem, 
  • rodič pečující o dítě mladší 4 let věku nebo osamělý rodič pečující o dítě mladší 7 let věku, 
  • osoba osobně pečující o dítě ve věku do 10 let závislé na pomoci jiné osoby ve stupni I. nebo osoba osobně pečující o osobu závislou na pomoci jiné osoby ve stupni II. nebo vyšším, a to pokud v žádosti o příspěvek na péči byla uvedena nebo po přiznání příspěvku na péči příslušnému orgánu ohlášena jako osoba poskytující pomoc, 
  • poživatel příspěvku na péči ve stupni II. nebo vyšším, 
  • nezaopatřené dítě, 
  • pozůstalý/á manžel/ka nebo partner/ka, a to po dobu 12 kalendářních měsíců od měsíce následujícího po měsíci, kdy manžel/ka nebo partner/ka zemřel/a.

Kalkulačka pro orientační výpočet superdávky

O kolik se zvýšila superdávka lidem ve starobním důchodu?

Senioři patří mezi časté příjemce složky na bydlení (bývalého příspěvku na bydlení), protože právě náklady na bydlení tvoří výraznou část jejich rozpočtu. U lidí s nižším či průměrným starobním důchodem může tato dávka rozhodovat o tom, zda své výdaje zvládnou pokrýt bez finančních potíží.

Aby bylo zřejmé, jak může superdávka a konkrétně normativy na bydlení ovlivnit příjmy lidí ve starobním důchodu, připravili jsme několik srovnávacích příkladů. Počítáme s tím, že výše důchodu zůstala stejná.

  • Manželé ve starobním důchodu
  • Nájem 3+kk, Ostrava, 20 000 Kč (s energiemi)
  • Měsíční důchod manželů je 36 000 Kč

Výše původní dávky činila v roce 2025 pro manžele v důchodu 4 003 Kč. Nově v roce 2026 vychází na 4 992 Kč. Manželé by tak získali o 989 Kč více.

  • Manželé ve starobním důchodu
  • Nájem 2+1, Třebíč  21 000 Kč (s energiemi)
  • Měsíční důchod obou manželů je 24 000 Kč

Výše původní dávky činila v roce 2025 pro manžele v důchodu 7 753 Kč. Nově v roce 2026 vychází na 8 131 Kč. Manželé by tak získali o 378 Kč více.

  • Starobní důchodce (bydlí sám)
  • Nájem 2kk, Brno 19 000 (i s energiemi)
  • Důchod 15 000 Kč

Výše původní dávky činila v roce 2025 pro seniora 13 002 Kč. Nově v roce 2026 vychází na 14 102 Kč. Senior by tak získal o 1 100 Kč více.

  • Starobní důchodce (bydlí sám)
  • Nájem 1kk,  Praha 17 000 Kč (i s energiemi)
  • Důchod 9 800 Kč 

Výše původní dávky činila v roce 2025 pro seniora 13 172 Kč. Nově v roce 2026 vychází na 14 272 Kč. Senior by tak získal o 1 100 Kč více.

