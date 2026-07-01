Ode dneška Temu a Shein zdražuje. Clo se začíná platit u všech zásilek

Od dnešního dne, čili od 1. července 2026, vstoupila v platnost směrnice Evropské unie, která pojednává o zavedení cla u všech zásilek z asijských e-shopů bez ohledu na jejich velikost nebo cenu. Zákazníci si tak nově připlatí a pro mnohé to může znamenat i konec nákupů, rozhodně tedy těch levných.
Co se dozvíte v článku
Proč se EU rozhodla zavést clo u všech asijských zásilek?
Zásilky z Asie byly do určité částky od cla osvobozeny. Rozmach asijských e-shopů vedl k prudkému nárůstu počtu zásilek z Číny i dalších asijských zemí, přičemž jejich objem každoročně dále rostl. Největší podíl na tom měly e-shopy jako Shein a TEMU.
Tak ohromné množství zásilek nestíhala celnice prověřovat ani kontrolovat, což mělo za následek dovoz produktů, které mnohdy byly zdravotně závadné z důvodu obsahu toxických látek anebo zkrátka vadné tím způsobem, že buď nefungovaly anebo hrozilo, že mohou způsobit další závadu. Tak tomu bylo hlavně v situacích, kdy se jednalo o elektroniku.
V důsledku tohoto rozmachu začal stagnovat český i evropský trh a zavedení cla by mělo narovnat podmínky. Mezi dalšími důvody, proč EU nechtěla podporovat dovoz levného zboží z Asie, je i odpadové hospodářství, vysoká uhlíková stopa při logistice, výroba padělků a napodobenin a také porušování základních lidských, ale i pracovních práv ve výrobních továrnách.
Byli jste spokojení s nákupem na čínských tržištích?
Jak je to od 1. července 2026 se clem z asijských e-shopů?
Až do včerejšího dne platilo, že clu podléhají zásilky dražší než 150 EUR, což je v přepočtu podle včerejšího směnného kurzu asi 3640 Kč. Výše cla jednotlivých produktů závisela na kategorii, ve které se nachází v celním sazebníku.
Od dnešního dne však už platí, že povinnému clu podléhají i zásilky levnější. Neexistuje žádná minimální hodnota zásilky, která by byla od cla osvobozena. Za každou jednotlivou kategorii zboží bude muset kupující uhradit 3 eura navíc, což podle včerejšího směnného kurzu činí cca 73 Kč.
Neplatí tedy, že pokud si do jednoho balíčku objednáte 10 položek, zaplatíte automaticky oněch 73 Kč desetkrát, s čímž by se zásilka podražila na 730 Kč. Celková výše cla bude vždy závislá na tom, kolik se bude v zásilce nacházet kategorií zboží.
Pokud si tedy objednáte např. 8 kusů oblečení, které budou spadat do jedné kategorie zboží podle celního sazebníku, clo zaplatíte pouze jednou, a to 3 eura za jednu kategorii zboží. Jestliže si však objednáte tričko, nabíječku na mobil a misky s držákem pro psa, zaplatíte 3 × 3 eura, dohromady tedy 9 eur navíc, protože každé ze tří druhů zboží se nachází v jiné kategorii.
Když kdykoliv od 1. července 2026 objednáte zboží, které bude mít vyšší hodnotu než 150 euro, clo ve výši 3 eura se neuplatní. Výše cla se zde bude posuzovat stejně jako před zavedením nové směrnice podle celního sazebníku.
Jakým způsobem odvedete clo?
Pokud ode dneška objednáte jakékoliv zboží na čínském e-shopu, clo odvedete již při samotném nákupu a v rámci systému IOSS+ se následně doručí příslušné celní správě. Clo se tedy bude v naprosté většině případů uplatňovat již během procesu prodeje a nikoliv až po doručení zásilky příjemci.
Pro mnohé pak bude problém, že clo se začíná vztahovat nejen na nově nakoupené zboží, ale i na to, které bylo pořízeno před 1. červencem 2026, ale teprve má dorazit. Clo nebudou doplácet pouze ti, kteří do 30. června 2026 do 23:59 podali celní prohlášení. Ostatní budou muset clo uhradit dodatečně sami, jestliže to za ně v zastoupení neprovede firma, která zboží doručuje, a společně s tím také dodatečně zaplatí clo.
Jak na změnu nahlíží obchody v Česku?
„Tuto legislativní změnu jednoznačně vítáme. Z pohledu českého i celoevropského maloobchodu se jedná o naprosto klíčový a dlouho očekávaný krok, který konečně povede k tolik potřebnému narovnání tržního prostředí,“ vysvětluje Dominik Dolejš z Planeo.
„Zejména v segmentu drobné elektroniky je narovnání těchto podmínek naprosto zásadní. Nejde tu totiž pouze o ekonomickou stránku věci, ale také o ochranu a bezpečnost spotřebitele. Řada levných a bezejmenných produktů z asijských tržišť neprochází patřičnou kontrolou kvality. Zavedení cla na tyto balíčky proto nevnímáme jako krok proti zákazníkům, nýbrž jako odstranění neopodstatněné výhody pro subjekty ze třetích zemí. Pravidla hry na trhu musí zkrátka platit pro všechny stejně,“ uzavírá.
3 eura navíc nebudou konečným řešením
Zaplacením 3 eur navíc za každou jednotlivou kategorii zboží to ale nekončí. Jedná se totiž jen o přechodné ustanovení do roku 2028. Právě v tom roce má začít fungovat EU Customs Data Hub, čímž skončí paušální clo u zásilek levnějších než 150 EUR a clo se i u nich začne odvádět stejně jako u dražších zásilek, tedy procentní sazbou podle celního sazebníku.
Mimo to bude od 1. listopadu 2026 zaveden i tzv. manipulační poplatek, který se bude vztahovat na všechny zásilky, které k nám putují ze zemí, které nejsou členy EU. Ani zde pak nebude záležet na ceně ani velikosti zásilky. Přesnější informace a stejně jako konkrétní výši manipulačního poplatku bude muset ještě stanovit předpis Evropské komise, který bude vydán do 10 dnů od zveřejnění nového celního kodexu. S největší pravděpodobností se však bude jednat o poplatek v řádu jednotek eur.