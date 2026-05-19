Podáváte přehledy datovou schránkou? Pojišťovny vyžadují PDF, ČSSZ chce XML

Chystáte se poslat přehledy datovou schránkou? Pak si ověřte, v jakém formátu je instituce přijímá. Zdravotní pojišťovny vyžadují PDF, zatímco ČSSZ uzná pouze XML soubor.
Veronika Němcová
Po podání elektronického daňového přiznání mají OSVČ stále ještě čas na podání přehledů za rok 2025 na svoji zdravotní pojišťovnu a Českou správu sociálního zabezpečení (ČSSZ).

Co se dozvíte v článku
  1. Přehled na zdravotní pojišťovny lze zaslat ve formátu PDF
  2. Podání přehledů na ČSSZ je možné ve formátu XML
  3. Nejpozdější termín pro podání přehledů se u zdravotních pojišťoven a ČSSZ liší
  4. Přehledy zdravotní pojišťovně zašlete nejpozději do 4. června
  5. Přehledy na ČSSZ zašlete nejpozději do 1. června
  6. Nedoplatky uhraďte nejpozději do 8 dnů od podání přehledů

Přehledy lze podat pouze elektronickou formou, ať už například přes samotný elektronický systém instituce nebo datovou schránkou.

Přehled na zdravotní pojišťovny lze zaslat ve formátu PDF

Zdravotní pojišťovny umožňují vyplnit a odeslat přehledy OSVČ za rok 2025 přímo přes jejich elektronické systémy. Například u Všeobecné zdravotní pojišťovny nejsnadněji vyplníte přehled přes aplikaci Moje VZP.

„Interaktivní formulář provede plátce celým procesem podání. Většinu potřebných dat formulář čerpá přímo ze systému VZP – např. úhrn zaplacených záloh či dobu pojištění. Formulář zároveň vypočítá pojistné, vyčíslí přeplatek nebo nedoplatek a v případě vzniku nedoplatku je součástí potvrzení QR kód, pomocí kterého lze platbu ihned snadno provést,” uvádí VZP na svých webových stránkách.

Pro ty, kteří nevyužijí možnosti aplikace, mohou vyplnit formulář sami a zaslat ho datovou schránkou ve formátu PDF zdravotní pojišťovně.

„Dále je umožněno podat přehled OSVČ ve formátu PDF prostřednictvím datové schránky VZP ČR (ID – i48ae3q). Formulář ve formátu PDF je zveřejněn na internetových stránkách VZP: Přehled o výši daňového základu OSVČ – VZP ČR. VZP nepřijímá soubor ve formátu XML zaslaný do datové schránky,” uvedla na dotaz redakce Viktorie Plívová, mluvčí VZP.

Jestliže jsou OSVČ například u Oborové zdravotní pojišťovny, mohou k přehledům využít portál VITAKARTA nebo jej poslat v PDF přes datovou schránkou.

Podání přehledů na ČSSZ je možné ve formátu XML

Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2025 je možné podat prostřednictvím ePortálu ČSSZ, který umožňuje vyplnění i přímé elektronické odeslání formuláře. OSVČ však mohou zaslat přehled i přes datovou schránku, přehled však musí být ve formátu XML

„OSVČ, které mají zpřístupněnou datovou schránku zřízenou ze zákona, mají povinnost podat Přehled výhradně elektronicky ve formátu XML. Podání lze provést prostřednictvím ePortálu ČSSZ nebo zasláním do datové schránky e-Podání či příslušné OSSZ,” uvedla na dotaz Jitka Drmolová, tisková mluvčí ČSSZ.

Lidé zjišťují, že jim „mizí roky" do důchodu. Nová služba ČSSZ odhalila problém

Nejpozdější termín pro podání přehledů se u zdravotních pojišťoven a ČSSZ liší

Již v minulých dnech jsme upozorňovali na to, že nejpozdější termín pro podání přehledů se u zdravotních pojišťoven a ČSSZ liší. Přistupují totiž k výkladu zákona odlišně.

OSVČ mají povinnost podat přehledy o příjmech a výdajích zdravotní pojišťovně a ČSSZ nejpozději měsíc po zákonném termínu pro podání elektronického daňového přiznání.

Kvůli svátku a víkendu připadl poslední den pro podání daňového přiznání elektronickou formou až na 4. května, nikoli na původní datum 1. května.

Přehledy zdravotní pojišťovně zašlete nejpozději do 4. června

Zdravotní pojišťovny tak počítají měsíční lhůtu od 4. 5. a požadují od živnostníků doručit přehled OSVČ za rok 2025 nejpozději do 4. 6. 2026. 

Jiná situace nastává, pokud živnostníkovi zpracoval daňové přiznání daňový poradce (nejpozději do 1. července), v takovém případě je nutné odevzdat přehled nejpozději do 3. 8. 2026 – tento termín je stejný rovněž pro podání přehledů u ČSSZ.

Přehledy na ČSSZ zašlete nejpozději do 1. června

Česká správa sociálního zabezpečení počítá měsíční lhůtu již od 1. 5. 2026. Proto vyžaduje od poplatníků zaslat přehled OSVČ za rok 2025 nejpozději do 1. června 2026. 

Nedoplatky uhraďte nejpozději do 8 dnů od podání přehledů

Jestliže vám vznikl nedoplatek na zdravotním nebo sociálním pojištění, je nutné jej doplatit nejpozději do 8 dnů od podání přehledů nebo od termínu, kdy měl být přehled nejpozději podán.

Takže opět tu máme dva rozdílné termíny, tentokrát pro nejpozdější úhradu nedoplatků. Pokud OSVČ podá přehled na ČSSZ 1. června 2026, musí případný nedoplatek uhradit do 9. června 2026. U zdravotních pojišťoven, které vycházejí z pozdějšího termínu, vychází splatnost nedoplatku až na 12. června 2026.

Veronika Němcová

Redaktorka Finance.cz. Věnuje se legislativním změnám v pracovním právu, sociální sféře a nájemních vztazích.

