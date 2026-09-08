Příští rok startuje EET 2.0. Konečná podoba se ale ukáže v příštích pár dnech

Vláda Andreje Babiše v rámci svého volebního programu slibovala, že peníze na sociální politiku vezme ze znovu zavedené elektronické evidence tržeb a tento slib se rozhodla splnit prioritně. Nová EET začne fungovat už v roce 2027 a slibuje podstatně jednodušší systém. V následujících několika dnech se rozhodne o jeho finální podobě.
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Nová verze EET má být jednodušší
Jedním z hlavních cílů EET 2.0 je zjednodušit celý systém a snížit náklady, které s evidencí tržeb podnikatelům vzniknou. Podle současných plánů by proto nemělo být nutné pořizovat nové pokladní zařízení. Ve většině případů by podnikatelé měli mít možnost využívat zařízení, která již mají k dispozici.
Pro drobné podnikatele připravuje Finanční správa také bezplatnou webovou aplikaci MOJE EET. Tu bude možné používat prostřednictvím chytrého telefonu, tabletu nebo počítače. Nový systém má být zároveň méně náročný z hlediska předávání údajů. Stát by například neměl získávat informace o konkrétním prodávaném zboží nebo zákazníkovi a podrobné členění údajů podle jednotlivých sazeb DPH.
Podle současného technického harmonogramu by měly být funkce EET v systému DIS+ zpřístupněny od 1. listopadu 2026. Webová aplikace MOJE EET by měla následovat od 1. prosince. Pilotní provoz systému je plánován od 1. ledna 2027 a plné spuštění od 1. února 2027. Uvedené termíny se však ještě mohou změnit, protože závisí na dokončení legislativního procesu a definitivním schválení zákona.
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Ne všechny platby se budou evidovat
Do systému EET by měly spadat především takzvané kontaktní platby. Patřit by mezi ně měla hotovost, platby kartou, prostřednictvím QR kódu i další způsoby úhrady provedené přímo v provozovně nebo při osobním kontaktu se zákazníkem. Naopak běžné bankovní převody, platby faktur a další úhrady prováděné na dálku by se podle současného návrhu evidovat neměly.
Pro internetové podnikání jde o důležitý rozdíl. Pokud e-shop funguje výhradně online a zákazník objednávku kompletně uhradí na dálku, taková platba by podle současné koncepce neměla podléhat evidenci tržeb.
Jiná situace by však nastala v případě, kdy má provozovatel e-shopu také kamennou prodejnu nebo výdejní místo, kde mohou zákazníci za zboží zaplatit přímo na místě. V takovém případě by se na tyto kontaktní platby již nová pravidla EET vztahovat mohla.
Senát vrátil návrh zpátky do sněmovny kvůli bezhotovostním platbám
se návrh zákona dostal do horní komory parlamentu, senát jej vrátil zpět do sněmovny, protože požaduje úpravu některých bodů.
Senátní úprava předně usiluje o to, aby byly povinnosti EET vyjmuty všechny bezhotovostní převody zákazníků. Jako argument senátoři uvádí, že bezhotovostní transakce po sobě tak či tak zanechávají jasnou digitální stopu.
Poslanecká sněmovna v původním návrhu také počítala s tím, že by úleva od evidování tržeb v rámci EET OFF nebyla zadarmo. Živnostník, který by se nechtěl připojovat k e-tržbám, by musel státu navýšit daňovou část paušálu ze standardních 100 Kč na 1 500 Kč měsíčně. Rozdíl 1 400 Kč měsíčně (neboli 16 800 Kč ročně) sněmovna obhajovala jako poplatek nahrazující chybějící kontrolní data.
Senát ale tento poplatek odmítl a navrhl jej z návrhu zákona zcela vymazat. Senátoři příplatek označili za nepřípustnou „sankci za svobodu“ a zbytečné finanční zatížení drobných podnikatelů, pro které by roční částka téměř 17 tisíc korun znamenala citelný zásah do příjmů. Podle senátní úpravy by tak nejmenší OSVČ měly mít právo na výjimku z EET automaticky a bez jakéhokoliv dodatečného poplatku.
Připomeňme také, že by šlo pouze o ty podnikatele, kteří platí paušální daň v prvním pásmu a jejich celkové roční příjmy ze samostatné činnosti nepřesáhnou částku 1 milion korun.
Nejbližší plánovaná schůze Poslanecké sněmovny ČR má proběhnout dnes, 8. září 2026. Během dnešního dne tedy budou muset poslanci rozhodnout, zda přijmou upravenou senátní verzi návrhu zákona, nebo zda Senát přehlasuje a poplatek vrátí do hry.