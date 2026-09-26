Sky Showtime zlevňuje předplatné o 40 %, Raiffeisenbank dává kreditní kartu na rok zdarma

Streamování o 40 % levněji na půl roku
Na dlouhé podzimní večery se hodí nabídka SkyShowtime, která zlevňuje předplatné o 40 % na prvních šest měsíců. Sleva platí na tarify Standard a Prémium a využít ji lze do 12. října.
Investování na zkoušku
Kdo zvažuje pravidelné investování a chce si nejdřív vyzkoušet, jak to celé funguje, může sáhnout po nabídce Portu. S kódem VYZKOUSEJPORTU získáte 3 měsíce zdarma. Nabídka platí do 30. září.
Dva velké spotřebiče s patnáctiprocentní slevou
Kdo plánuje obnovu kuchyně nebo prádelny, ocení akci AEG. Při nákupu dvou velkých spotřebičů dostanete slevu 15 % na každý z nich. Sleva se odečte automaticky v košíku, nevztahuje se na příslušenství a nelze ji kombinovat s jinými slevami ani kupony. Akce běží do 31. října.
Kam na podzimní prázdniny?
Podzimní prázdniny se blíží a kdo ještě neví, kam s dětmi vyrazit, najde inspiraci na Slevomatu. Pobyty mimo hlavní sezonu vycházejí levněji a na turistických stezkách i u atrakcí je mnohem klidněji. V nabídce jsou horské pobyty v Krkonoších, na Šumavě, v Beskydech nebo v polských Tatrách, wellness a termály v Polsku a Maďarsku pro případ, že by pršelo, i rodinné city breaky třeba do Paříže nebo do Vídně. Kdo plánuje na poslední chvíli, může sáhnout po last minute pobytech, které mají o prázdninách ještě volno. Prázdniny navazují na státní svátek 28. října, takže většinou vyjde 4–5 dní volna.
Kreditní karta bez poplatku na celý rok
Raiffeisenbank nabízí kreditní kartu STYLE na rok zdarma. Pro toho, kdo si chce pořídit kreditku a první rok za ni neplatit, je to příležitost, která vydrží až do konce roku.
Přezutí pneumatik se slevou 20 %
Zimní sezona se blíží a s ní i fronty v pneuservisech. BestDrive dává s kódem FM10 slevu 10 % na přezutí a dalších 10 % přidá za registraci do BestDrive klubu, dohromady tedy 20 %. Přezutí je ale potřeba stihnout do 30. září.
Matrace v akci 1+1
Nová matrace je investice, u které se sleva opravdu pozná. ASKO – Nábytek nabízí vybrané matrace v akci 1+1 s kódem MATRACE. Nabídka platí do konce roku.
Až 20 % dolů z podzimního šatníku
Na Spartoo platí odstupňované slevové kódy. Při nákupu nad 2 435 Kč ušetříte s kódem AUTUMNCZ20 20 %. U menších nákupů se hodí AUTUMNCZ15 (15 % od 1 945 Kč), AUTUMNCZ10 (10 % od 1 460 Kč) nebo AUTUMNCZ5 (5 % bez minimální částky). Kódy nelze kombinovat s probíhajícími akcemi, nevztahují se na partnerské produkty a platí do 30. listopadu.
Alza dny: notebook, kancelářská židle a sluchátka se slevou až 30 %
Na Alze teď u vybraného zboží platí slevové kódy ALZADNY. Kód se vždy vztahuje na konkrétní produkt a sleva se uplatní po jeho zadání v košíku. Tady jsou tři nabídky, na kterých ušetříte nejvíc:
- Acer Aspire Go 15 – notebook s 15,6" Full HD displejem, 16 GB RAM a 512 GB SSD. S kódem ALZADNY30 stojí 10 493 Kč místo 14 990 Kč.
- AlzaErgo Chair Abyss 2 – ergonomická kancelářská židle se synchronním mechanismem a bederní podporou. S kódem ALZADNY30 stojí 8 393 Kč místo 11 990 Kč.
- Samsung Galaxy Buds4 Pro – bezdrátová sluchátka s aktivním potlačením hluku. S kódem ALZADNY20 stojí 4 959 Kč místo 6 199 Kč.
Nový Redmi Note 17 se slevou až 2 000 Kč
Comfor nabízí novou řadu REDMI Note 17 se slevovým kódem až za 2 000 Kč a k nákupu přidává dárek. Akce platí do 30. září.
Průvodce na cesty o 15 % levněji
Kdo už teď plánuje, kam vyrazí příští rok, může si pořídit nového průvodce na Lonelyplanet.cz. Nové cestovatelské knihy jsou zlevněné o 15 % do 30. září.
Výrobky Allnature až o třetinu levněji
Na závěr tip z drogerie a lékárny. BENU zlevňuje vybrané výrobky značky Allnature až o 35 %. Akce platí do 30. září nebo do vyprodání zásob.
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