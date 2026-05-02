Slevy týdne: hodinky, kosmetika, Xiaomi i dárky pro maminky

Huawei: slevy až 1 000 Kč na chytré hodinky
Fanoušci chytrých hodinek si přijdou na své u Huawei. Na Watch 5 ušetříte 500 nebo 1 000 Kč podle modelu (kódy A500OFFWATCH5 a A1000OFFWATCH5), na Watch Fit 4 je sleva 550 Kč (A550OFFFIT4), na Watch GT 5 series 1 000 Kč (A1000OFFGT5PRO) a na GT Runner 2 rovných 10 % (A10OFFGTRUNNER2). Akce platí do 3. května.
Notino: 20 % sleva na vše
Jeden z největších parfumerií v Evropě spustil plošnou slevu. Na celém Notino platí do 3. května kód SALE na 20 % slevu. Jde o ideální příležitost pořídit parfémy, kosmetiku nebo péči o pleť za výrazně nižší cenu – a klidně rovnou jako dárek pro maminku.
Slevomat: wellness pobyty a dovolená pro dva i celou rodinu
Potřebujete si pořádně odpočinout? Na Slevomatu najdete stovky nabídek wellness pobytů za zvýhodněné ceny — od víkendových únikových pobytů pro dva až po delší rodinné dovolené.
Vybírat můžete z hotelů a penzionů po celém Česku, na Slovensku, v Maďarsku i Polsku včetně Baltu, a nechybí ani nabídky u moře na jihu Evropy. A pokud máte napjatý rozpočet, i mezi levnějšími nabídkami se dají najít opravdové perly.
Hodinky.cz: italské šperky, perly i Daniel Klein
Na Hodinky.cz běží hned několik akcí najednou. Italské hodinky a šperky jsou o 20 % levněji s kódem 20SALE, vybrané šperky Brilio Silver o 20 % s kódem BS20 a perlové šperky až o 75 %. Bonus pro ty, kdo hledají dárek: při nákupu 3 šperků La Petite Story dostanete ten nejlevnější zdarma.
Alza: LEGO Star Wars pro děti i sběratele
Letošní rok slaví Star Wars 50 let od premiéry prvního dílu a Alza má pro fanoušky pěkný výběr stavebnic – a u několika z nich aktuálně platí snížená cena. Nejlevněji vyjde Bitevní balíček klonovaných vojáků z 501. legie za super cenu 469 Kč, vhodný už od 6 let. O něco starší děti potěší Jediská stíhačka Obi-Wana Kenobiho v cenové bombě za 659 Kč (sleva 190 Kč) nebo Bitevní balíček klonového vojáka a bitevního droida za 699 Kč. Kdo hledá větší výzvu, ocení Jabbův nákladní člun se 3 943 dílky za zlevněných 11 690 Kč nebo sběratelský Millennium Falcon UCS s více než 7 500 dílky za 16 790 Kč místo původních 17 290 Kč.
Comfor: Xiaomi Fan Festival se slevami až 33 %
Tradiční Xiaomi Fan Festival dorazil i do Comfor.cz. Telefony, tablety, příslušenství a další produkty ekosystému Xiaomi jsou ve slevě až 33 %. Akce platí do 3. května, takže pokud přemýšlíte o upgradu, je čas jednat.
100% Pure: přírodní kosmetika o 10 % levněji
Americká značka 100% Pure staví na čistých ingrediencích bez syntetických barviv a konzervantů. Na celý e-shop teď platí 10% sleva s kódem PURE10 – zahrnuje péči o pleť, make-up i vlasovou kosmetiku. Akce běží až do konce srpna.
BENU: lékárna se spoustou jarních akcí
Online lékárna BENU má momentálně nabité akční portfolio. Najdete tam slevy na SPF kosmetiku na léto, výhodné ceny Eucerin, La Roche-Posay i přírodní Weledu. Na celý nákup nad 2 500 Kč platí kód DEJ5NABENU se slevou 5 %. Dobré místo pro jarní zásobu kosmetiky i léků.
Dr. Max: 100 Kč sleva na potřeby pro mazlíčky
Majitelé domácích mazlíčků ocení akci v Dr. Max. Při nákupu v kategorii Pro zvířata nad 800 Kč dostanete slevu 100 Kč s kódem ZVIRE100. Akce platí do 3. května a vztahuje se na krmivo, antiparazitika i veterinární přípravky.
ASKO: matrace 1+1 a Májová sleva 15 %
V ASKO-NABYTEK teď platí dvě akce najednou. Na vybrané matrace platí kupón MATRACE ve formátu 1+1 – tedy druhou matraci dostanete zdarma. Navíc od 1. do 4. května funguje kód MAJ na 15% slevu na vybrané produkty po celém e-shopu. Ideální kombinace pro ty, kdo plánují větší nákup.
Vitapur: sleva až 250 Kč na bytový textil
Vitapur nabízí kvalitní přikrývky, polštáře a ložní prádlo – a teď i se slevou. Při nákupu nad 1 250 Kč ušetříte 125 Kč s kódem VITA125, při nákupu nad 2 500 Kč pak 250 Kč s kódem VITA250. Akce platí do konce června.
Tento text obsahuje affiliate odkazy. Pokud se přes tyto odkazy na vybraných službách zaregistrujete nebo nakoupíte, získá z toho redakce malou provizi sloužící pro zajištění našeho fungování.