Stát láká investory do startupů na daňový odpočet. Odečíst si budou moci až 5 milionů od základu daně

Stát chce podpořit soukromé investice do mladých firem. Podle návrhu nového zákona si člověk, který investuje do vybraného startupu, bude moci od základu daně odečíst až pět milionů korun ročně. Startupy zároveň dostanou více času na využití daňových ztrát.
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Na podporu ale nedosáhne každá mladá firma. Musí ukázat, že přináší něco nového a má potenciál rychle růst.
Jak bude daňový odpočet fungovat
Investor si nebude moci odečíst pět milionů přímo z vypočtené daně. Odpočet od základu daně funguje tak, že se o danou částku nejprve sníží suma, ze které se daň počítá. Skutečná úspora na dani proto bude nižší než samotný odpočet a bude záviset na příjmech a daňové situaci investora.
Pět milionů korun maximální částka, kterou si bude moci investor za rok takto odečíst. Pokud vloží více peněz, do odpočtu se v daném roce započítá nejvýše pět milionů korun.
Pokud investor vloží peníze do více startupů, limit pěti milionů korun platí pro všechny jeho investice dohromady. Když tedy investuje například do dvou firem, nemůže si odečíst pět milionů od každé z nich.
Pokud celý odpočet v jednom roce nevyužije, může zbývající část podle návrhu uplatnit ještě v následujících pěti letech.
Peníze musí skutečně jít do firmy
Daňový odpočet nebude platit pro každý nákup podílu ve startupu. Peníze musí skutečně zamířit do firmy a sloužit k jejímu financování. Může jít například o vklad do firmy nebo za určitých podmínek také o půjčku, která se podobá kapitálové investici.
Naopak se odpočet nebude týkat situace, kdy investor pouze koupí podíl od současného majitele. Stejně tak se nebude vztahovat například na financování převzetí firmy nebo běžné splácení či refinancování jejích starých dluhů.
Stát tak chce zvýhodnit peníze, které do startupu skutečně přijdou a pomohou mu růst.
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Kdo může do startupu investovat?
Zvýhodnění je určeno fyzickým osobám, které investují vlastní peníze. Investor nesmí být zakladatelem firmy, jeho blízkou osobou ani zaměstnancem. Investor zároveň nesmí získat ve firmě většinový nebo rozhodující vliv. Po investici proto nesmí vlastnit nebo mít právo získat více než 30 procent podílu či hlasovacích práv. Daňový odpočet nebude určen ani člověku, který má nad firmou faktickou kontrolu, například díky tomu, že může zásadně ovlivňovat její rozhodování.
Musí investovat vlastním jménem a na vlastní účet a potvrdit, že si uvědomuje vysoké riziko investice a možnost úplné ztráty peněz. Po investici ale může například působit ve voleném orgánu společnosti a dostávat za to obvyklou odměnu.
Firma mu bude muset vystavit potvrzení o skutečně přijaté investici.
Firma bude muset prokázat, že má potenciál růst
Nový režim nebude určen pro všechny malé nebo začínající podniky. Firma bude muset získat status takzvaného „rozvíjejícího se podniku“.
Zpravidla bude muset být stará nejvýše 8 let. U některých oborů s delšími inovačními cykly může být limit deset let. Roční obrat nesmí překročit 250 milionů korun. U propojených firem se posuzuje i celá skupina.
Startup musí prokázat, že přináší něco nového a má potenciál rychle růst. Posuzovat se bude například vývoj produktu, trh, obchodní model nebo zkušenosti týmu. Počítá se například s funkčním prototypem, základní verzí produktu nebo už spuštěnou službou.
O status bude firma žádat elektronicky. Agentura CzechBusiness pak bude mít na rozhodnutí nejvýše tři měsíce. Vznikne také veřejný registr, kde si investor ověří, zda firma podmínky splňuje.
Status nebude automatický ani trvalý. Firma bude muset každý rok dokládat, že podmínky stále splňuje. Pokud například ztratí potřebnou inovativnost nebo schopnost růst, dostane šest měsíců na nápravu, jinak může o status přijít.
Startup bude moci využít ztrátu déle
Startupy budou moci uplatnit daňovou ztrátu až sedm let místo běžných pěti. To znamená, že budou mít více času na to, aby ztrátu z prvních let podnikání využily v době, kdy už začnou vydělávat.
Tato možnost jim podle návrhu zůstane i v případě, že později přestanou splňovat podmínky pro status startupu.
Za porušení pravidel hrozí až půlmilionová pokuta
Ministerstvo průmyslu a obchodu bude moci firmy kontrolovat a ukládat jim nápravná opatření. Za porušení povinností mohou hrozit pokuty až 500 tisíc korun.
Startup bude muset například vydávat správná potvrzení investorům, oznamovat stanovené údaje finančnímu úřadu a každý rok podávat zprávu o splnění podmínek.
Stát chce zároveň sledovat, zda podpora skutečně funguje. Hodnotit bude například vznik a přežití firem, jejich obrat, zaměstnanost, produktivitu, investice, výzkum a vývoj nebo export. Výsledky se mají porovnávat také s podobnými podniky mimo evidenci. Souhrnná zpráva má vycházet nejméně jednou za dva roky.
Stát počítá s výpadkem 125 milionů ročně
Podle odhadů v důvodové zprávě by daňová opatření mohla znamenat výpadek příjmů veřejných rozpočtů přibližně 124,8 milionu korun ročně.
Autoři návrhu zároveň odhadují, že by opatření mohla v příštích deseti letech přinášet ekonomice dodatečnou přidanou hodnotu zhruba 63 až 137 milionů korun ročně. Jde ale jen o modelové odhady.
Navrhovaná úprava má podle textu zákona nabýt účinnosti 1. července 2027. Vše však záleží na tom, jak rychle návrh projde legislativním procesem a zda bude schválen.