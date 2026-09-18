Studující rodiče mohou žádat o novou dávku, která jim pomůže s úhradou hlídání

Od 1. září 2026 mohou studující rodiče malých dětí využít novou sociální dávku, tzv. hlídačkovné. Ta má pomoci zejména s úhradou umístění dítěte nebo hlídání, aby rodič nemusel předčasně ukončit studium kvůli péči o dítě. Má to však své podmínky.
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Hlídačkovné není určeno pro všechny studující rodiče
Na hlídačkovné mají už skoro tři týdny nárok rodiče, kteří studují vysokou školu nebo vyšší odbornou školu. Důležité je, aby se jednalo o studium uskutečňované v prezenční formě na území České republiky, respektive v denní formě studia na vyšší odborné škole.
Na dávku mají navíc nárok pouze studenti do 26 let věku včetně a zároveň musí jít o první studium daného typu v příslušné formě studia. Jedinou výjimkou, u které nemusí být splněna věková podmínka 26 let, jsou studenti, kteří poprvé studují v doktorském studijním programu. Při studiu na VOŠ nebo na VŠ v bakalářském a magisterském programu se již věk posuzuje.
U vysokoškolského studia je navíc nutné, aby student nepřekročil standardní dobu studia prodlouženou o jeden rok.
Aby rodiči nárok na podporu vznikl, musí být zároveň považován za nezaopatřené dítě. Samotný příjem domácnosti, ve které student s dítětem žije, se však při posuzování nároku nijak nezohledňuje.
Podmínky se vážou i na děti
Věk rodiče a forma studia nejsou jedinými podmínkami, které se u této dávky posuzují. Co se týče samotné péče o děti, musí se vždy jednat o nejmladší dítě v rodině, na které je pobírán rodičovský příspěvek.
Připomeňme, že rodičovský příspěvek lze dnes pobírat už jen do 3 let věku dítěte. Do 4 let věku dítěte jej lze stále pobírat pouze v případě, že se dítě narodilo do 31. prosince 2023. Pokud by pak v průběhu pobírání dávky nárok na rodičovský příspěvek zanikl, současně s tím zanikne také nárok na podporu studujícího rodiče. Tuto skutečnost navíc nebudete muset úřadu nijak dokládat ani prokazovat, protože agendy jsou propojené.
Stejně tak se výplata dávky zastaví v případě, kdy dojde k přerušení studia. Po jeho obnovení však může při trvání ostatních podmínek dojít také k obnovení dávky.
Nárok na podporu studujícího rodiče může vzniknout nejdříve v kalendářním měsíci, kdy se dítě, o které rodič pečuje, narodilo. Současně platí, že podpora může být přiznána nejdříve od měsíce, ve kterém byla podána žádost. Podmínkou je také již zmíněný nárok na rodičovský příspěvek na dané dítě. Nelze jej tedy poskytovat za období, kdy je poskytována peněžitá pomoc v mateřství od OSSZ.
Výše dávky je závislá na výši minimální mzdy
V roce 2026 dosahuje tato podpora 7 467 Kč měsíčně a je rovna jedné třetině minimální mzdy. Z toho vyplývá, že se bude každý rok zvyšovat společně s růstem minimální mzdy.
Podpora studujících rodičů má pokrýt náklady na péči o dítě během studia. Peníze lze využít například na dětské skupiny, jesle, chůvu nebo jinou formu hlídání. Přestože se dávce někdy přezdívá „hlídačkovné“, není nutné úřadu dokládat, za jakou konkrétní službu byly peníze použity. Počítá se však s tím, že finanční prostředky budou použity na zajištění péče a hlídání dítěte.
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Jak a kde požádat o podporu pro studující rodiče
O podporu lze nyní požádat dvěma způsoby.
- Online – Žádost lze podat prostřednictvím Klientské zóny Jenda v rámci agendy rodičovského příspěvku.
- Osobně – Kdo nemůže využít elektronické podání, může žádost vyřídit osobně na kontaktním pracovišti Úřadu práce ČR.
Klasické potvrzení o studiu však v tomto případě nebude úřadu práce stačit. Namísto něj je potřeba doručit vyplněný tiskopis Potvrzení o studiu pro účely podpory studujícího rodiče. Pokud žádost budete podávat osobně na některé z poboček ÚP, připravte si také Žádost o podporu studujícího rodiče.
I když o podporu požádáte, nemusí vám být vyplacena
Úřad práce ČR žádost posoudí a rozhodne o ní zpravidla do 30 dnů. Pokud jde o složitější případ, může se lhůta prodloužit až na 60 dnů. Po schválení nároku bude podpora vyplacena zpětně, a to za měsíc, ve kterém nárok na dávku vznikl.
Samotné podání žádosti zpětně však možné není. Podpora studujícího rodiče se navíc neposkytuje v některých obdobích. Nárok na její výplatu nevzniká:
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během prvního roku prvního bakalářského nebo magisterského studia,
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v prvních 12 měsících prvního denního studia na vyšší odborné škole,
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během přerušení studia,
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za měsíce červenec a srpen.
Výjimkou je bezprostředně navazující magisterské studium po bakalářském studiu a první doktorské studium. U nich se podmínka prvních 12 měsíců neuplatní.